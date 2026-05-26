Un nuevo y doloroso episodio de racismo con impronta nacional sacude las portadas de los medios en Brasil y reabre un debate que parece no tener fin. Un ciudadano argentino de 63 años, identificado por las autoridades policiales como Eduardo Ignacio, fue detenido en el estado de Minas Gerais tras ser denunciado por fotografiar y filmar a un nene negro de siete años de edad, y compartir esas imágenes junto a aberrantes mensajes de índole racista.
Escándalo en Brasil: detienen a un argentino acusado de racismo contra un niño de 7 años
Un paseo familiar que terminó en una pesadilla judicial. Un hombre de 63 años fue arrestado en el estado de Minas Gerais tras ser descubierto fotografiando a un menor negro de siete años y enviando mensajes en los que sugería “tomarlo como esclavo”. El hecho vuelve a encender las alarmas por las conductas discriminatorias en el país vecino.
El lamentable suceso tuvo lugar durante un paseo familiar en un tradicional tren turístico de la región, transformando lo que debía ser una jornada de festejo en una verdadera escena de indignación generalizada.
El caso cobra especial relevancia en un contexto donde las legislaciones del país vecino se han vuelto implacables frente a los delitos de odio, con penas de prisión efectiva y sin posibilidad de fianza. La reiteración de este tipo de conductas por parte de turistas y residentes argentinos en Brasil vuelve a exponer una problemática cultural que interpela de manera directa a nuestra sociedad.
Un viaje alterado por el horror
Todo sucedió el domingo por la mañana en el interior del tren histórico "Maria Fumaça", una conocida atracción turística que conecta las localidades de São João del-Rei y Tiradentes, en el interior minero. La familia del pequeño se encontraba a bordo del convoy realizando el paseo con el único fin de celebrar un cumpleaños. Sin embargo, alrededor de las 10, la tranquilidad del viaje se rompió cuando un pasajero advirtió de manera discreta a la madre de la víctima que el hombre sentado a unos pocos metros estaba capturando imágenes de su hijo de manera insistente y sospechosa.
Al recibir la advertencia, la mujer confrontó de inmediato al sospechoso exigiéndole ver el contenido de su teléfono celular. Aunque en primera instancia el argentino negó los hechos y opuso resistencia a exhibir el dispositivo, la persistencia de la madre y el acompañamiento de otros pasajeros forzaron la revisión. Lo que hallaron dentro de sus conversaciones privadas dejó a los presentes en un estado de absoluta conmoción: el implicado compartía las fotos del menor junto a frases explícitamente discriminatorias asociadas al color de piel, manifestando incluso que podía "tomarlo como esclavo" o que deseaba "tomar una esclava" para el cuidado de sus nietas.
La intervención policial y el repudio institucional
La indignación en el vagón escaló rápidamente. Pasajeros y personal de a bordo intervinieron de forma inmediata para retener al sujeto en un compartimento aislado, evitando cualquier intento de fuga hasta arribar al final del recorrido. Allí ya aguardaban los efectivos de la Policía Militar brasileña, quienes procedieron al arresto en flagrancia del implicado.
Ignacio fue trasladado de inmediato a la Tercera Comisaría Regional de São João del-Rei, donde quedó alojado bajo prisión preventiva. "Es mi cumpleaños, pasé todo el día en la comisaría", manifestó compungida la madre del niño ante los medios locales tras radicar la denuncia penal, evidenciando el profundo impacto psicológico y emocional que el ataque generó en todo su núcleo familiar.
Por su parte, la empresa VLI, operadora del circuito ferroviario, emitió un enérgico comunicado público donde sentó postura: expresaron su "total rechazo a cualquier acto de discriminación o racismo" y aseguraron que se pusieron a entera disposición de la Justicia local para aportar todo el material probatorio que resulte necesario. Mientras tanto, el consulado argentino en la región mantiene un estricto silencio público y se limita a seguir las alternativas de la investigación interna, que ahora perita el teléfono del detenido para constatar si existieron otras víctimas o si el material era distribuido a una red mayor de contactos.
La rigurosidad de la ley brasileña
Este preocupante episodio se suma a una seguidilla de casos recientes adonde ciudadanos argentinos terminaron tras las rejas en Brasil por injurias raciales —como los registrados meses atrás en locales gastronómicos y comercios de Río de Janeiro—.
La gran diferencia radica en el marco punitivo: mientras que en Argentina este tipo de conductas suelen tipificarse bajo figuras excarcelables o multas menores, las leyes brasileñas fueron modificadas recientemente para equiparar la injuria racial al racismo, convirtiéndolo en un delito grave, imprescriptible y de cumplimiento efectivo tras las rejas. Eduardo Ignacio permanecerá detenido en suelo brasileño mientras avance el proceso penal que podría costarle varios años de reclusión.