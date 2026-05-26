Minas Gerais

Escándalo en Brasil: detienen a un argentino acusado de racismo contra un niño de 7 años

Un paseo familiar que terminó en una pesadilla judicial. Un hombre de 63 años fue arrestado en el estado de Minas Gerais tras ser descubierto fotografiando a un menor negro de siete años y enviando mensajes en los que sugería “tomarlo como esclavo”. El hecho vuelve a encender las alarmas por las conductas discriminatorias en el país vecino.