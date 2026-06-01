La inteligencia artificial comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante dentro del sistema de salud argentino y uno de los avances más significativos se está observando en el análisis de mamografías.
Inteligencia artificial: cómo logra reducir un 50% el tiempo de análisis de mamografías en Argentina
Hospitales públicos y centros de diagnóstico incorporan herramientas de inteligencia artificial para agilizar la lectura de estudios mamarios, mejorar la detección temprana del cáncer de mama y optimizar el trabajo de los especialistas.
Según especialistas que participan en programas de digitalización hospitalaria, la incorporación de estas herramientas ya permite reducir hasta un 50% el tiempo necesario para revisar estudios que no presentan hallazgos sospechosos, una mejora que podría acelerar diagnósticos y optimizar recursos médicos en todo el país.
El dato fue presentado durante un seminario organizado por la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME), donde expertos en diagnóstico por imágenes, bioingeniería y transformación digital analizaron el impacto que la inteligencia artificial está teniendo en hospitales argentinos.
Actualmente, esta tecnología ya fue incorporada en 77 instituciones públicas a través de distintos programas de modernización sanitaria impulsados junto con organismos internacionales y el Estado nacional.
Cómo ayuda la inteligencia artificial
El principal objetivo de estas herramientas no es reemplazar a los médicos, sino asistirlos durante el proceso de análisis de imágenes. Los sistemas de inteligencia artificial funcionan como una especie de apoyo adicional que permite identificar patrones, detectar anomalías y priorizar estudios que requieren una revisión más urgente.
Uno de los desafíos más importantes en el diagnóstico del cáncer de mama es que una parte de los casos puede pasar inadvertida durante los controles convencionales.
Especialistas que participaron del encuentro señalaron que cerca del 30% de los cánceres de mama no son detectados durante los programas tradicionales de screening, una situación que puede estar relacionada con múltiples factores, como la fatiga visual de los profesionales, la variabilidad en las interpretaciones o la escasez de radiólogos en determinadas regiones del país.
En ese contexto, la inteligencia artificial permite realizar una primera evaluación automatizada de las imágenes y señalar áreas que podrían requerir una observación más detallada por parte del especialista.
Las plataformas que ya se utilizan en algunos hospitales argentinos pueden analizar mamografías en menos de cinco minutos, identificar microcalcificaciones y nódulos, generar reportes automatizados y ofrecer una modalidad denominada “segunda opinión”, que sirve como respaldo para la toma de decisiones clínicas.
Los desarrolladores de estas herramientas sostienen que los sistemas fueron entrenados y validados con más de un millón de estudios por imágenes, lo que permite alcanzar niveles de sensibilidad superiores al 95% en determinadas modalidades de análisis.
A nivel internacional, distintas investigaciones también vienen mostrando resultados alentadores. Un ensayo clínico publicado este año reveló que las mamografías asistidas por inteligencia artificial permitieron detectar más casos de cáncer clínicamente relevantes sin aumentar la cantidad de falsos positivos.
Además, se observó una reducción en la aparición posterior de tumores agresivos o avanzados entre las pacientes evaluadas con esta tecnología.
La transformación digital de hospitales y centros de diagnóstico
La incorporación de inteligencia artificial forma parte de un proceso más amplio de digitalización que viene desarrollándose en hospitales públicos de distintas provincias argentinas.
Los programas impulsados durante los últimos años permitieron modernizar sistemas de almacenamiento y gestión de imágenes médicas, conocidos como PACS, y mejorar la infraestructura tecnológica mediante redes centralizadas que facilitan el acceso a estudios desde distintos puntos del sistema sanitario.
A partir de esa base tecnológica comenzó la integración de algoritmos de inteligencia artificial orientados al apoyo diagnóstico, especialmente en áreas de alta demanda como mamografías, radiografías de tórax y estudios vinculados al diagnóstico oncológico.
Los especialistas destacan que uno de los beneficios más importantes es la optimización del tiempo de trabajo. Al permitir que los estudios sin hallazgos relevantes sean clasificados con mayor rapidez, los radiólogos pueden concentrar más tiempo y atención en aquellos casos que presentan sospechas o requieren evaluaciones más complejas.
Además de los beneficios médicos, los programas de implementación también mostraron impactos económicos. Según los responsables de los proyectos, la adopción de sistemas basados en inteligencia artificial permitió reducir significativamente los costos de infraestructura tecnológica, almacenamiento de datos y mantenimiento de equipamiento especializado.
Hasta el momento, los hospitales que forman parte de estas iniciativas ya procesaron más de 21.000 estudios históricos mediante herramientas de inteligencia artificial, una cifra que continúa creciendo a medida que nuevos centros incorporan la tecnología.
El cáncer de mama continúa siendo una de las enfermedades oncológicas más frecuentes entre las mujeres y la detección temprana sigue siendo uno de los factores más importantes para mejorar las posibilidades de tratamiento y recuperación.
Por ese motivo, la incorporación de inteligencia artificial aparece como una herramienta complementaria que busca fortalecer los programas de prevención, acelerar los tiempos de respuesta y ofrecer mayor apoyo a los profesionales de la salud.
Aunque los especialistas remarcan que la decisión final siempre permanece en manos del médico, coinciden en que estas tecnologías ya dejaron de ser una experiencia experimental y comenzaron a integrarse de manera concreta al trabajo cotidiano de hospitales y centros de diagnóstico en Argentina.