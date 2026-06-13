Apoyo unánime

Industriales santafesinos respaldan la propuesta de Santa Fe para modernizar la legislación sobre los biocombustibles

Tanto la Fisfe como la Uisf hicieron explícito su apoyo a la iniciativa que está siendo elaborado en las comisiones del senado nacional donde la semana próxima se realizará la última reunión informativa antes de emitirse el dictamen.