La Federación Industrial de la provincia de Santa Fe (Fisfe) y la Unión Industrial de Santa Fe (UISF) hicieron explícito su apoyo a la posición enunciada por el gobierno de Santa Fe en su exposición sobre el proyecto de “Nueva Ley de Combustibles del Futuro” en el Senado Nacional en la reunión plenaria de Comisiones de Energía, Minería y Combustible y de Presupuesto y Hacienda; donde este miércoles se realizará la última reunión informativa antes de que se emita el dictamen para ser tratado en el recinto.
Industriales santafesinos respaldan la propuesta de Santa Fe para modernizar la legislación sobre los biocombustibles
Tanto la Fisfe como la Uisf hicieron explícito su apoyo a la iniciativa que está siendo elaborado en las comisiones del senado nacional donde la semana próxima se realizará la última reunión informativa antes de emitirse el dictamen.
En un comunicado de prensa difundido por las entidades gremiales empresarias recordaron que durante el año 2025 la provincia de Santa Fe como integrante de la denominada Liga Bioenergética de Provincias impulsó el tratamiento de un proyecto de ley de Biocombustibles que, si bien no avanzó en dictamen de Comisión, sirvió de base para la redacción, puesta en consideración y presentación de los 5 proyectos que actualmente poseen estado parlamentario incluido el de la mencionada Liga de provincias productoras.
“Entendemos, como gremial que involucra a la mayoría de empresas productoras de biodiésel no integradas de la provincia, que los cinco puntos que propone el Ejecutivo Provincial por medio de su Ministerio de Desarrollo Productivo son esenciales para el rediseño del mercado basado en condiciones de libre competencia, de equidad e innovación y asegurarán la continuidad y crecimiento de las empresas no integradas y, asimismo, permitirán participar en un mercado creciente a las empresas integradas que poseen el control de la materia prima principal, permitiendo el desarrollo sustentable de ambos segmentos”, dicen.
El comunicado de prensa detalla los cinco puntos planteados por la provincia de Santa fe en la discusión que se dio en la Cámara Alta nacional que con los siguientes:
Aumento de Corte a B15. Horizonte de Competitividad B20. Exigimos un corte obligatorio inicial del 15% (B15). Además, si el biodiésel nacional resulta más barato que importar gasoil fósil, la autoridad de aplicación podrá activar un aumento automático hasta el 20% (B20). La Resolución 79/2026 ya oficializó las especificaciones para B20.
Equidad federal: 40% para el Segmento No Integrado. Así como el proyecto reserva el 40% del mercado del etanol para la caña de azúcar (6 puntos sobre 15), exigimos el mismo trato: un "Segmento de Oferta No Integrada" equivalente al 40% del mandato de biodiésel.
División en dos segmentos: uno de Empresas Integradas y Refinadoras hasta ahora excluidos y otro para el segmento de Empresas No Integradas, aplicando a ambos sectores un límite máximo de participación (Market Cap) del 14% para evitar cartelización o monopolización:
● Segmento de Oferta No Integrado (40%): Abastecido solo con biodiésel (FAME) y licitado obligatoriamente en el Mercado Electrónico.
● Segmento de Oferta Integrado (60%): Libre disponibilidad para Industrias Integradas y Empresas Refinadoras, habilitando el coprocesamiento y los contratos privados.
Reglas claras y freno a la discrecionalidad. La Secretaría de Energía solo podrá bajar el corte obligatorio ante emergencias extremas de desabastecimiento por un plazo máximo de 90 días, restituyéndose el volumen una vez superada la crisis. Las inversiones de capital necesitan certezas legales y previsibilidad.
El futuro energético: RIGI para la Segunda Generación. Queremos que Argentina sea potencia en la generación de nuevos Biocombustibles de Avanzada. Los proyectos de más de USD 200 millones para plantas de Diésel Renovable (HVO), Combustible de Aviación (SAF) e Hidrógeno Verde (H2V) deben ingresar explícitamente a los beneficios de estabilidad por 30 años del RIGI (Ley 27.742).
Defensa de la Competencia: insumos a precio justo para evitar problemas de abastecimiento. La ley debe establecer medidas de Defensa de la Competencia para la provisión de Aceite de Soja y Metanol a precio de Paridad de Exportación (Precio FAS) en el mercado interno. No se permite discriminar precios; el valor de exportación es el techo local.
“Como industriales de Santa Fe, dicen, apoyamos toda iniciativa de modernización de la legislación de sectores productivos dinámicos. En el caso del biodiésel, las empresas agregan valor a las cadenas agrícolas, provocan arraigo rural y sustituyen importaciones, todo ello cuidando el medio ambiente”.
Recuerdan que “Santa Fe concentra más del 80% de la capacidad productiva del país: por lo tanto, con el cierre de los mercados de exportación por el mantenimiento de ventajas competitivas como los DEX o las trabas paraarancelarias, el aumento del corte y la segmentación del mercado se tornan en imprescindibles”.
Y terminan diciendo que “un incremento en los cortes o mezclas obligatorias se puede planificar sin costo fiscal y el impacto del biodiésel en el precio de surtidor se torna (más allá de la coyuntura de la guerra –el biodiésel hoy es más barato que el diésel fósil–) en una herramienta para mitigar aumentos, pero también para garantizar la seguridad energética”.