La industria metalúrgica tuvo en mayo su décima retracción interanual consecutiva con una caída del 5,1% interanual, también la actividad fue 1,4% menor con respecto a abril y acumula los primeros cinco meses del año una caída del 6%, con el uso de la capacidad instalada en 39,8%, lo que significa 6,8 puntos porcentuales menos que en 2025 y es uno de los peores índices de la serie histórica.
La industria metalúrgica tuvo en mayo su décima caída interanual consecutiva
En el quinto mes del año se retrajo el 5,1% y uso de la capacidad instalada perforó el piso del 40%. “Los datos confirman el carácter recesivo del actual escenario”, dicen desde Adimra.
Los datos fueron difundidos por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) los que indican que 7 de los 8 sectores que tiene en cuenta el trabajo que realiza mensualmente el centro de estudios de la entidad tuvieron retracciones interanuales: Fundición (-8,9%), Maquinaria Agrícola (-8,6%), Bienes de Capital (-6,8%), Equipamiento Médico (-6,3%), Otros Productos de Metal (-4,4%), Autopartes (-2,9%) y Equipos y Aparatos Eléctricos (-2,6%). Solo Carrocerías y Remolques (1,9%), tuvo un crecimiento con respecto al indicador previo.
La caída de la actividad se registró en mayo con distinta intensidad en todas las principales provincias metalúrgicas que concentran el 90% del total de la actividad. Mientras que la de Buenos Aires tuvo el retroceso más pronunciado (-5,9%), explicado principalmente por bajas en bienes de capital, fundición y otros productos de metal, Santa Fe, que venía manteniendo el nivel de producción sobre todo por la maquinaria agrícola, tuvo una reducción del 5,1%.
En el caso del resto de las provincias, Córdoba (-4,1%) también registró una caída en términos interanuales influenciada por el sector de autopartes y maquinaria agrícola. Entre Ríos (-3,8%) continuó en terreno negativo, principalmente por la caída en bienes de capital y Mendoza (-2,4%) registró la baja más moderada entre las provincias analizadas, también explicada por bienes de capital.
Esta situación, como era de esperar, ha impactado en los niveles de empleo que en el mes de mayo tuvo una caída interanual de -2,2% y -0,2% con respecto al mes de abril de 2026. En un contexto de baja utilización de la capacidad instalada y caída de la actividad local, volvió a impactar en el sector un aumento de las importaciones en abril respecto de marzo, lo que en un contexto de retracción y fuerte caída del uso de la capacidad instalada suma un desafío más para los industriales.
El análisis por cadena de valor que hace la entidad también muestra que todas mostraron una retracción del nivel de actividad destacándose por primera vez las empresas vinculadas a la Maquinaria Agrícola (-9,5%) seguidos por Minería (-5,6%), Consumo Final (-5,5%), Automotriz (-4,6%), Alimentos y bebidas (-4-0%), Petróleo y Gas (-3,5%), Energía Eléctrica (-1,9%), y Construcción (-1,1%).
El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, señaló que “la nueva variación mensual refleja que la recuperación de la actividad aún presenta desafíos importantes, en un contexto donde la utilización de la capacidad instalada continúa en niveles reducidos para el sector”.
Asimismo, destacó que “la industria metalúrgica sigue atravesando un escenario de demanda moderada en distintos segmentos de actividad, lo que genera dificultades para muchas empresas. En este contexto, resulta fundamental continuar promoviendo condiciones que favorezcan la inversión, la producción y el sostenimiento del empleo a lo largo de toda la cadena industrial”.
Finalmente, las expectativas de los empresarios metalúrgicos muestran una correlación con los niveles de actividad ya que 7 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos 3 meses.