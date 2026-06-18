La canasta de crianza volvió a aumentar, aunque esta vez por debajo de la inflación general. A diferencia de abril, cuando la canasta de crianza había corrido por encima del IPC, en mayo los incrementos mensuales quedaron por debajo de la inflación general, que fue de 2,1%. Las subas fueron de 1,72% para menores de un año, 1,73% para el grupo de 1 a 3 años, 1,80% para 4 a 5 años y 1,79% para 6 a 12 años.
Criar un bebé ya cuesta más de medio millón de pesos por mes
La Canasta de Crianza de mayo mostró subas mensuales de entre 1,72% y 1,80%, por debajo del IPC general. Según el INDEC, el costo para menores de un año llegó a $520.569, mientras que para niñas y niños de 6 a 12 años trepó a $665.950.
Así lo indicó el informe de Valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia publicado este martes por el INDEC. Según la medición, el costo mensual para sostener a un menor de un año ya superó el medio millón de pesos. En concreto, llegó a $520.569. Para el tramo de 1 a 3 años, la cifra fue de $620.125; para niñas y niños de 4 a 5 años, $529.756; y para el segmento de 6 a 12 años, $665.950.
El indicador no mide una canasta familiar completa ni sólo el precio de alimentos, ropa o transporte. El organismo precisa que la canasta “incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes, así como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad”.
La crianza aparece medida en dos dimensiones: lo que se compra y el tiempo que se dedica a cuidar. Para estimar el primer componente, el organismo toma como referencia la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires. Para el segundo, valoriza las horas requeridas según la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del régimen de casas particulares.
Valores de mayo
En mayo, el tramo de mayor costo volvió a ser el de 6 a 12 años, con $665.950. Allí, el componente de bienes y servicios fue de $346.321 y el costo del cuidado, de $319.628. Es la franja donde ambas partes aparecen más equilibradas.
En cambio, en los primeros años de vida, el cuidado pesa mucho más. Para menores de un año, el costo de bienes y servicios fue de $169.760, mientras que el cuidado llegó a $350.809. El total: $520.569.
Para niñas y niños de 1 a 3 años, el costo de bienes y servicios se ubicó en $219.200 y el del cuidado en $400.925, llevando la canasta total a $620.125. Es el segundo valor más alto de todo el informe y muestra el peso económico de una etapa en la que la demanda de tiempo sigue siendo muy elevada.
En el tramo de 4 a 5 años, la canasta total fue de $529.756. Allí los bienes y servicios sumaron $279.178 y el cuidado, $250.578. La escolarización comienza a modificar la composición del índice, al reducir la cantidad de horas teóricas de cuidado respecto de los primeros años.
Una base alta
El movimiento mensual fue más moderado que el de abril. El mes anterior, la canasta había subido entre 3,2% y 3,5%, por encima del 2,6% del IPC. En mayo, en cambio, todos los tramos quedaron por debajo del 2,1% de inflación general.
La comparación inmediata muestra el cambio de ritmo. El costo para menores de un año pasó de $511.763 en abril a $520.569 en mayo. En el grupo de 1 a 3 años, subió de $609.574 a $620.125. Para 4 a 5 años avanzó de $520.413 a $529.756. Y entre 6 y 12 años pasó de $654.221 a $665.950.
En los primeros cinco meses del año, los aumentos acumulados se ubicaron entre 9,3% y 9,6%, según el tramo etario, por debajo del 14,7% acumulado por el IPC general. Ese desacople se explica por la evolución más contenida de los componentes que integran el indicador: la Canasta Básica Total usada para bienes y servicios, y las remuneraciones del personal de casas particulares utilizadas para valorizar el cuidado.
Para calcular el costo del cuidado se considera un tiempo teórico requerido por cada edad. En mayo, computó 147 horas mensuales para menores de un año, 168 horas para niñas y niños de 1 a 3 años, 105 horas para el tramo de 4 a 5 años y 84 horas para los de 6 a 12. A esas horas les asignó un valor. Para los grupos de hasta 5 años, el costo por hora fue de $2.386. Para el tramo de 6 a 12 años, de $3.805.