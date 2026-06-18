Según el INDEC

Criar un bebé ya cuesta más de medio millón de pesos por mes

La Canasta de Crianza de mayo mostró subas mensuales de entre 1,72% y 1,80%, por debajo del IPC general. Según el INDEC, el costo para menores de un año llegó a $520.569, mientras que para niñas y niños de 6 a 12 años trepó a $665.950.