INDEC

La industria nacional sigue debajo del piso del 60% en la utilización de sus plantas

La medición llegó al 59,9% en abril, apenas una décima por encima de marzo. Aunque mejoró frente al mismo mes de 2025, el indicador sigue lejos de los niveles de 2023 y confirma una recuperación industrial todavía partida entre sectores que traccionan y ramas que permanecen cerca de la ociosidad.