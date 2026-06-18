Este fin de semana

Faín apunta alto en Rafaela: "Estamos buscando la victoria"

El piloto santafesino del Trotta Racing disputará por primera vez una carrera de Turismo Carretera en el autódromo rafaelino. Ilusionado por correr ante su gente, destacó el crecimiento del equipo, el desafío que plantearán los Torino NG en el óvalo y aseguró que el objetivo sigue siendo pelear por la victoria.