La cuenta regresiva está llegando a su fin y para Ignacio Faín no será una carrera más. El piloto santafesino tendrá este fin de semana la posibilidad de cumplir uno de los objetivos que se había trazado desde que llegó al Turismo Carretera: competir en Rafaela con la máxima categoría del automovilismo argentino.
Faín apunta alto en Rafaela: "Estamos buscando la victoria"
El piloto santafesino del Trotta Racing disputará por primera vez una carrera de Turismo Carretera en el autódromo rafaelino. Ilusionado por correr ante su gente, destacó el crecimiento del equipo, el desafío que plantearán los Torino NG en el óvalo y aseguró que el objetivo sigue siendo pelear por la victoria.
El regreso del TC al autódromo rafaelino, luego de un año sin actividad nacional en el circuito, encuentra a Faín en un momento de crecimiento deportivo y con la expectativa lógica que genera correr ante su gente.
"Con muchos nervios y muchas ansias de que llegue el fin de semana. Recuperamos una plaza que para mí es la más importante del calendario", expresó durante una entrevista en CyD Litoral.
La ausencia de la fecha en 2025 postergó un estreno que el piloto esperaba desde su ascenso al TC. En 2024 había corrido en Rafaela dentro del TC Pista, categoría en la que logró subir al podio con un tercer puesto, pero todavía no había tenido la oportunidad de presentarse allí con la máxima.
Por eso el valor emocional de esta carrera ocupa un lugar central.
"Tengo ganas de compartir con la gente, cumplir un sueño y disfrutar el momento. Es la primera vez que voy a estar presente en Rafaela con el Turismo Carretera", afirmó.
La expectativa crece a medida que se acerca el fin de semana. Faín será uno de los tres representantes santafesinos en pista junto a Facundo Ardusso y Gaspar Chansard, y considera que el público responderá masivamente al regreso del TC al "Templo de la Velocidad".
"Somos tres santafesinos y para nosotros es una fecha muy importante. Más todavía después de un año sin actividad en el autódromo. Creo que va a explotar de gente", aseguró.
Un circuito diferente
Además del componente emocional, Rafaela representa un desafío técnico único para equipos y pilotos. Será la primera visita del parque completo de autos Nueva Generación al tradicional óvalo santafesino, una combinación inédita que genera expectativas dentro del ambiente.
"Volvemos con autos Nueva Generación y distintas cargas aerodinámicas a las que se utilizaron en 2024. Va a ser una experiencia nueva para todos los equipos", explicó.
Las largas rectas obligan a trabajar con configuraciones de muy baja carga aerodinámica para privilegiar la velocidad final. En ese contexto, el rendimiento del motor adquiere una importancia determinante.
"Se busca generar la menor resistencia posible al aire. Tener potencia te permite usar algo más de carga para mejorar el frenado y el paso por las chicanas", analizó.
Dentro del Trotta Racing, estructura que pone en pista tres Torino NG, el trabajo previo también tendrá un componente estratégico.
"Tenemos tres autos y podemos arrancar por distintos caminos para evaluar rápidamente cuál es la mejor opción", comentó.
La velocidad será uno de los grandes protagonistas del fin de semana. Según estiman los equipos, los autos podrían acercarse a los 300 kilómetros por hora antes de las frenadas más exigentes.
"Vamos a llegar muy rápido. Es un circuito donde no nos podemos equivocar porque el paredón está muy cerca y prácticamente no hay margen para cometer errores", advirtió.
Por ese motivo, los pilotos participarán el viernes de una reunión especial enfocada en cuestiones de seguridad y procedimientos para una de las carreras más veloces de la temporada.
Un Trotta Racing en ascenso
Desde lo deportivo, Faín llega respaldado por el buen presente del Trotta Racing. El equipo festejó el triunfo de Facundo Chapur en Córdoba y mostró una evolución importante luego de los últimos cambios reglamentarios.
Entre las modificaciones implementadas aparece un alerón trasero de mayores dimensiones, que permite generar carga aerodinámica de una manera más eficiente sin resignar velocidad en recta.
"Pegamos un salto para Córdoba. Facu clasificó muy bien y yo también pude estar adelante, aunque todavía siento que me falta una pequeña mejora en clasificación", explicó.
El santafesino remarcó que la paridad actual del Turismo Carretera obliga a aprovechar cada detalle.
"Hoy hay más de 30 autos en un segundo. Una o dos décimas pueden cambiar completamente el fin de semana", sostuvo.
A diferencia de lo ocurrido en Córdoba, donde el sobrepaso resultó muy complicado, Faín considera que Rafaela ofrecerá un espectáculo mucho más dinámico.
"Es un circuito de alta velocidad donde se puede jugar más con la succión y los sobrepasos. Creo que podemos tener una gran carrera para la gente", señaló.
Y aunque el objetivo inmediato pasa por ser competitivo en una fecha tan especial, el piloto no ocultó cuál es la meta que persigue desde el comienzo de la temporada.
"La realidad es que estamos buscando la victoria", dijo sin rodeos.
La frase no es casual. Este año ya estuvo cerca de lograrla en Neuquén, donde lideraba la competencia hasta sufrir el pinchazo de un neumático cuando peleaba mano a mano por el triunfo.
"Se nos viene negando, pero ya va a haber otra oportunidad", aseguró.
Esa oportunidad podría llegar justamente en Rafaela, en el circuito donde ya fue protagonista en el TC Pista, frente a una multitud y en una carrera que marcará su estreno en el Turismo Carretera ante el público de su provincia.