Con 11 usuarios que han disputado al menos una fecha del 2026, hoy 5 están entre los 15 primeros. Manu Urcera, del Maquin Parts, es el mandamás del torneo con 184,5 puntos, con una serie ganada y tercer puesto en Concepción. Además, finalizó todas las carreras y su peor puesto fue un 14° Viedma.
Manu Urcera lidera el campeonato y tres Camry más están hasta ahora en la Copa de Oro
No hay dudas de que la marca Toyota pegó un salto de calidad y rendimiento respecto a los años anteriores. Tras su estreno en el Turismo Carretera en 2022, hoy en 2026 la marca está muy fuerte, y a pesar de que no ha conseguido victorias, estuvo cerca y hoy traduce ese rendimiento a tener a José Manuel Urcera como líder del campeonato.
Matías Rossi, piloto oficial de la marca y del Pradecon Racing, es cuarto del TC con 162 puntos, y acumula dos poles y un segundo puesto en Termas. Fue quién estuvo más cerca de la victoria, aunque distintos inconvenientes mecánicos lo desafectaron.
Con 155 unidades se ubica séptimo José Hernán Palazzo, del Pradecon, que a pesar de no hacer podios, fue cuarto en Neuquén y suma cuatro carreras entre los 10 primeros en seis fechas.
El otro que estuvo más cerca del triunfo fue Juan Tomás Catalan Magni, que con el equipo de Azar, tuvo un rendimiento imponente en la fecha de Córdoba, donde hizo la pole y terminó en tercer lugar. A pesar de la última fecha, Juanto alternó buenos y malos resultados, y está 10° en el campeonato con 129 unidades.
El último gran destacado de la marca es José Luis Di Palma, que con el Camry alistado por el RUS MED Team, quedó 14° en la tabla, producto, en gran parte, de una serie ganada y cuarto puesto en Viedma.
Además, Jorge Barrio pudo ser competitivo en las últimas tres fechas, donde fue octavo en Concepción. Andrés Jakos fue sexto en Viedma y Gaspar Chansard pegó un salto de calidad en Córdoba, dónde terminó en el sexto puesto. Si hacemos un recuento de la marca en general, suma tres poles y seis series ganadas.