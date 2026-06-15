Toyota pisa fuerte en el TC

Manu Urcera lidera el campeonato y tres Camry más están hasta ahora en la Copa de Oro

No hay dudas de que la marca Toyota pegó un salto de calidad y rendimiento respecto a los años anteriores. Tras su estreno en el Turismo Carretera en 2022, hoy en 2026 la marca está muy fuerte, y a pesar de que no ha conseguido victorias, estuvo cerca y hoy traduce ese rendimiento a tener a José Manuel Urcera como líder del campeonato.