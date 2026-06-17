Rafaela y el Turismo Carretera mantienen una relación que atraviesa generaciones. Desde aquella primera competencia disputada en 1953 hasta la actualidad, el óvalo santafesino se transformó en uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo argentino y en un verdadero termómetro para medir el rendimiento de las marcas más tradicionales de la categoría.
Chevrolet domina el historial de Rafaela, pero Toyota quiere seguir haciendo historia
La marca del moño es la más ganadora en el óvalo santafesino. Ford la sigue de cerca, mientras que Toyota buscará repetir el histórico triunfo conseguido en 2024.
A pocos días de una nueva edición de la Carrera de los Millones, el historial refleja una clara supremacía de Chevrolet. La marca acumula 18 victorias en las 40 carreras disputadas en el Autódromo Ciudad de Rafaela y lidera el listado de éxitos en el trazado de mayor velocidad del calendario.
Ford aparece como su principal perseguidor con 13 triunfos, una cifra que demuestra la histórica rivalidad entre ambas marcas en el escenario rafaelino. Más atrás se ubican Dodge con cinco victorias y Torino con tres festejos.
La gran novedad del historial llegó en 2024. Esteban Gini logró la victoria con el Toyota Camry y le entregó a la marca japonesa su primer triunfo en Rafaela y también uno de los más importantes desde su desembarco en el Turismo Carretera. Aquella conquista significó además la primera victoria de Toyota en la tradicional Carrera de los Millones.
Entre los pilotos más exitosos del circuito sobresale Fabián Acuña, único tricampeón en Rafaela. El tandilense ganó en 1993 con Ford y repitió en 1997 y 1999 con Chevrolet. Además, es el único piloto que consiguió imponerse en dos ediciones consecutivas.
Detrás aparecen varios nombres ilustres con dos victorias cada uno: Juan Gálvez, Guillermo Ortelli, Matías Rossi, Christian Ledesma, Agustín Canapino y Mariano Werner. De ellos, Ledesma, Canapino y Werner son los únicos que podrían ampliar su récord este fin de semana.
Con el regreso del TC al "Templo de la Velocidad", la estadística vuelve a estar en juego. Chevrolet intentará reafirmar su dominio histórico, Ford buscará descontar diferencias y Toyota procurará demostrar que el triunfo de Gini no fue una excepción, sino el comienzo de una nueva etapa en el historial de Rafaela.
Victorias por marca en Rafaela
Chevrolet: 18
Ford: 13
Dodge: 5
Torino: 3
Toyota: 1
La edición 2026 de la Carrera de los Millones se disputará este fin de semana y marcará la 41ª visita del Turismo Carretera al autódromo rafaelino, uno de los escenarios más tradicionales y veloces del país.