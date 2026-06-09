Automovilismo

El TC vuelve a Rafaela: esperan más de 35 mil personas para la carrera más esperada del año

Tras un año de ausencia, el Turismo Carretera regresará al autódromo de Rafaela el 20 y 21 de junio. La organización trabaja desde hace más de seis meses y proyecta una convocatoria récord.