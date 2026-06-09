La espera terminó para los fanáticos del automovilismo. El Turismo Carretera regresará al autódromo de Rafaela los próximos 20 y 21 de junio, en una cita que promete reunir a miles de personas y recuperar una de las fechas más emblemáticas del calendario nacional.
El TC vuelve a Rafaela: esperan más de 35 mil personas para la carrera más esperada del año
Tras un año de ausencia, el Turismo Carretera regresará al autódromo de Rafaela el 20 y 21 de junio. La organización trabaja desde hace más de seis meses y proyecta una convocatoria récord.
Según explicó Mauro Medina a El Litoral, el regreso de la categoría fue posible luego de una serie de obras exigidas en el circuito para volver a cumplir con los requisitos establecidos por la ACTC.
Una carrera con historia y prestigio
Para Medina, la competencia de Rafaela ocupa un lugar especial dentro del automovilismo argentino. No solo por la velocidad que alcanzan los autos en el óvalo santafesino, sino también por la tradición y la mística que rodean al evento.
"Es la carrera más importante del año. Todos los pilotos quieren correrla y todos quieren ganarla", señaló durante una entrevista televisiva.
La particular configuración del trazado, único óvalo donde compite el Turismo Carretera en el país, convierte a Rafaela en una prueba diferente. La adrenalina de las altas velocidades y el valor histórico del circuito la transforman en una de las victorias más codiciadas por equipos y pilotos.
La ciudad también vive la competencia de manera especial. A la pasión local por los fierros se suma la llegada de aficionados de distintos puntos del país, algo que ya se refleja en la venta anticipada de entradas.
Fanáticos acampados y entradas desde todo el país
La expectativa es tan alta que ya hay personas aguardando para ingresar al autódromo. Medina reveló que algunos aficionados comenzaron a hacer fila hace más de veinte días y que actualmente se observan varias cuadras de vehículos y casas rodantes esperando la apertura del predio.
Los organizadores planean habilitar el ingreso durante la mañana del viernes 19 para quienes lleguen con anticipación. Los equipos, en tanto, comenzarán a instalarse desde el jueves por la tarde para ultimar detalles antes del inicio de la actividad oficial.
La venta anticipada también refleja el interés que genera la fecha. Según los datos de la organización, ya se registraron compras de entradas provenientes de prácticamente todas las provincias argentinas.
Hasta el jueves 18 podrán adquirirse de manera online a través de Ticketeck. Luego, desde el viernes por la mañana, continuarán vendiéndose directamente en el autódromo.
Más que una carrera
El espectáculo comenzará formalmente el sábado con la actividad del TC Pista y del Turismo Carretera. El domingo se disputarán las series y finales de ambas categorías, conformando una intensa jornada deportiva.
Sin embargo, la propuesta incluirá mucho más que competencias en pista. La organización anunció la entrega de merchandising para los primeros mil asistentes, distribución de banderas argentinas por el Día de la Bandera, shows musicales y distintas actividades destinadas al público.
Además, el evento contará con pantallas gigantes para seguir la actualidad deportiva del país y reforzar el carácter festivo de un fin de semana que busca transformarse en una experiencia integral para toda la familia.
La magnitud logística también refleja la importancia de la cita. Unas 350 personas trabajarán directamente en la organización entre personal privado y la estructura de la ACTC, a las que se sumarán efectivos policiales y equipos de seguridad.
Una convocatoria que podría superar las 35 mil personas
La ausencia de Rafaela en el calendario del año pasado generó una expectativa adicional entre los aficionados. Por ese motivo, los organizadores proyectan una asistencia superior a las 35 mil personas durante el fin de semana.
De concretarse esa cifra, la competencia volvería a posicionarse entre los eventos deportivos más convocantes de la provincia de Santa Fe.
La combinación entre tradición, velocidad, espectáculo y la histórica relación entre Rafaela y el Turismo Carretera vuelve a poner a la ciudad en el centro de la escena automovilística nacional durante el fin de semana del 20 y 21 de junio.