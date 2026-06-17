La temporada 2026 del Turismo Carretera comenzó con importantes modificaciones reglamentarias que prometían alterar el equilibrio de fuerzas dentro de la categoría. Entre los cambios más significativos apareció el aumento del lastre para los pilotos ganadores durante la Etapa Regular: la primera victoria pasó de sumar 20 a 25 kilos, una diferencia que con el correr de las fechas empezó a mostrar su impacto en la pista.
El lastre, un factor clave en un TC cada vez más parejo
La carga de kilos condiciona el rendimiento de los ganadores y refleja la paridad que domina la temporada 2026.
Los números son contundentes. De los seis vencedores que tuvo el campeonato hasta el momento, solamente Agustín Canapino logró mantenerse entre los protagonistas en la clasificación siguiente a su triunfo. El piloto de Chevrolet ganó en Neuquén y, en la carrera posterior disputada en Concepción del Uruguay, clasificó en la quinta posición.
El resto de los ganadores sufrió un marcado retroceso en el rendimiento clasificatorio. Nicolás Moscardini quedó 46°, Julián Santero fue 17°, Santiago Mangoni terminó 48° y Mariano Werner ocupó el 18° lugar tras su victoria previa. Incluso, a lo largo de las seis fechas disputadas, apenas Canapino y Santero consiguieron ubicarse dentro del Top 10 luego de haber ganado una competencia.
La tendencia deja en evidencia que los kilos extras, sumados a los cambios aerodinámicos implementados para esta temporada, influyen de manera directa en el comportamiento de los autos. Cada carrera presenta un escenario diferente y la condición de favorito parece durar apenas un fin de semana.
La paridad también se refleja en los resultados. En las primeras seis fechas hubo seis ganadores distintos y cuatro marcas diferentes alcanzaron la victoria. Dodge lideró buena parte del campeonato antes de ceder la punta a Toyota, mientras que Mercedes-Benz logró posicionar a sus dos representantes dentro de los puestos de clasificación a la Copa de Oro.
Ahora el campeonato se prepara para afrontar una de las citas más esperadas del calendario. Rafaela recibirá la séptima fecha del año con la tradicional Carrera de los Millones, una competencia especial que se disputará en uno de los circuitos más veloces y emblemáticos del automovilismo argentino. Allí, una vez más, el desafío será comprobar quién logra adaptarse mejor a un reglamento que no deja margen para relajarse.