Automovilismo

Facundo Ardusso: “Rafaela es uno de los circuitos más taquilleros del calendario”

El piloto santafesino palpitó su regreso al óvalo de Rafaela en el Turismo Carretera, destacó la exigencia del circuito y recordó un récord histórico alcanzado en 2012. También habló de su presente deportivo y del valor especial que tiene correr en su provincia.