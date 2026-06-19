El Turismo Carretera se prepara para una nueva fecha en el histórico óvalo de Rafaela, uno de los escenarios más veloces y exigentes del automovilismo argentino. En la previa del fin de semana, el piloto santafesino Facundo Ardusso expresó sus sensaciones por el regreso a un circuito que considera “especial para todos”.
Facundo Ardusso: “Rafaela es uno de los circuitos más taquilleros del calendario”
El piloto santafesino palpitó su regreso al óvalo de Rafaela en el Turismo Carretera, destacó la exigencia del circuito y recordó un récord histórico alcanzado en 2012. También habló de su presente deportivo y del valor especial que tiene correr en su provincia.
“Estoy con muchas ganas de volver a correr en Rafaela. Corro en la provincia de Santa Fe, así que para mí es súper especial”, señaló.
El corredor destacó que el trazado rafaelino exige una concentración máxima debido a sus características únicas, donde la velocidad y la precisión son determinantes. “Rafaela es especial para todos porque corremos en un óvalo, se desarrolla muchísima velocidad y requiere mucha precisión por la cantidad de frenadas”, explicó.
En ese sentido, remarcó que el circuito no admite errores, ya que cualquier falla puede tener consecuencias importantes. “Es un autódromo que no permite tantos excesos, cualquier error se paga muy caro”, advirtió.
Un recuerdo histórico en el óvalo de Rafaela
Ardusso también recordó un logro personal alcanzado en el circuito rafaelino, cuando integraba el equipo Peugeot en 2012 y consiguió un registro destacado de velocidad. “Tenemos junto al equipo Peugeot el récord de promedio de velocidad en el óvalo. Fue arriba de 264 kilómetros por hora de promedio”, recordó.
Aquel desempeño, según expresó, quedó marcado como uno de los momentos más importantes de su trayectoria deportiva. “Fue un día muy especial para todos los que formábamos parte del equipo y para mí también”, afirmó.
Presente deportivo y desafío en el TC
Consultado sobre su actualidad en el campeonato, Ardusso reconoció que atraviesa un momento complicado, aunque mantiene la expectativa de mejorar en lo que resta de la temporada.
“Vengo mal en el TC, pero espero que Rafaela sea el puntapié para empezar a tener buenos resultados”, sostuvo.
El “Flaco” también destacó el valor del circuito rafaelino dentro del automovilismo argentino, comparándolo con otras plazas históricas por su convocatoria y nivel de espectáculo. “Rafaela es uno de los autódromos más convocantes y más taquilleros del calendario, junto con Paraná, La Pampa y Buenos Aires”, señaló.
En ese marco, subrayó la importancia del regreso del Turismo Carretera a la provincia de Santa Fe y el impacto que genera en los fanáticos. “Es una alegría volver a tener TC en nuestra provincia. Esperemos que acompañe el clima y podamos dar un lindo espectáculo”, expresó.