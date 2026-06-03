La cuenta regresiva ya está en marcha. En el stand de Agricultores Federados Argentinos, la ACTC, autoridades provinciales y municipales, dirigentes de Atlético de Rafaela, empresas patrocinadoras y pilotos realizaron el lanzamiento de la séptima fecha del campeonato de Turismo Carretera, una de las más esperadas por los fanáticos del deporte motor.
El TC vuelve a Rafaela: historia, velocidad y una ciudad que recupera su gran fiesta
Después de no formar parte del calendario en 2025, el Turismo Carretera regresará al Autódromo Ciudad de Rafaela el fin de semana del 20 y 21 de junio. La competencia fue presentada oficialmente en AgroActiva 2026, en Armstrong, y marcará la 41ª visita de la máxima categoría del automovilismo argentino al histórico óvalo santafesino.
La competencia llevará la denominación de Gran Premio “RUS Agro”, pondrá en juego la Copa “Agro Spray” y el Trofeo “AFA”, además de albergar una nueva edición de la tradicional Carrera de los Millones, uno de los eventos destacados dentro del calendario de la ACTC.
El regreso de una plaza histórica
La vuelta del Turismo Carretera a Rafaela representa mucho más que una fecha deportiva. Es la recuperación de una plaza emblemática para la categoría y para el automovilismo nacional. La relación entre el TC y el trazado rafaelino comenzó en 1953 y, desde entonces, el óvalo se transformó en uno de los escenarios más reconocidos por su velocidad, su exigencia y su identidad propia.
Será la 41ª presentación de la categoría en Rafaela, en un año con una carga simbólica especial para la ciudad: el centenario de las históricas 500 Millas Argentinas. En ese contexto, el regreso de la máxima adquiere un valor deportivo, institucional y emocional.
“Rafaela no puede no tener Turismo Carretera”, afirmó Fernando Miori, gerente general de la ACTC, durante la presentación. El dirigente remarcó que se trata de “un clásico del TC, un escenario con historia, tradición y características únicas que generan una adrenalina inmensa para pilotos y espectadores”.
Una vuelta construida entre todos
Uno de los puntos destacados del lanzamiento fue el trabajo conjunto entre el sector público, las instituciones deportivas y los privados para concretar el regreso de la categoría. La ausencia de Rafaela en el calendario 2025 había estado vinculada a la necesidad de realizar obras y adecuaciones en el autódromo, especialmente en materia de infraestructura y seguridad.
El intendente Leonardo Viotti valoró las inversiones realizadas y recordó que se trata de un predio de más de 130 hectáreas, que demanda mantenimiento y planificación permanente. “Gracias al trabajo articulado entre el municipio, la provincia, el club y el sector privado hoy podemos volver a tener esta carrera”, sostuvo.
También fue clave el rol de Atlético de Rafaela, a través de su Subcomisión de Automovilismo, y el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, junto a las empresas que se sumaron a la organización de la fecha.
Mauro Medina, uno de los impulsores del proyecto, recordó que el objetivo comenzó a tomar forma hace apenas seis meses. “Todo parecía muy lejano y hoy estamos a menos de 17 días de la carrera. Es extraordinario saber que tenemos la responsabilidad de organizar el evento más importante del año”, señaló.
Impacto deportivo, turístico y económico
El regreso del TC también fue presentado como una oportunidad para movilizar la actividad económica de Rafaela y la región. La llegada de la categoría más convocante del automovilismo argentino genera movimiento en hotelería, gastronomía, comercio, servicios y turismo.
La secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard, remarcó que los grandes eventos deportivos son una herramienta para dinamizar la economía y generar oportunidades. Además, destacó que las obras realizadas en el autódromo permitirán jerarquizar un espacio que no solo podrá recibir al Turismo Carretera, sino también otros eventos de relevancia.
En la misma línea, desde el sector privado remarcaron el efecto multiplicador que genera una competencia de estas características. Darío Marinozzi, presidente de AFA, recordó el vínculo histórico de la cooperativa con el Turismo Carretera y subrayó el valor que tiene Rafaela para Santa Fe y para el automovilismo argentino.
Por su parte, Juan Carlos Lucio Godoy, presidente ejecutivo de Río Uruguay Seguros, expresó su expectativa de que la fecha rafaelina sea una de las grandes carreras de la temporada, mientras que desde Agro Spray destacaron la decisión de acompañar el proyecto desde el primer momento.
La ilusión de los pilotos santafesinos
Los protagonistas también dejaron su mirada sobre el regreso al óvalo. Ignacio Faín, uno de los pilotos santafesinos presentes en la presentación, reconoció que correr en Rafaela representa el cumplimiento de un sueño personal.
“Desde que tengo uso de razón voy al autódromo. Soy fanático del Turismo Carretera y siempre soñé con correr en Rafaela”, expresó el piloto.
Facundo Ardusso, referente santafesino de la categoría, también puso en palabras el significado que tiene esta fecha para los pilotos y para el público. “Rafaela es velocidad, adrenalina, pasión y riesgo. Tiene que estar siempre en el calendario del automovilismo argentino en todas las categorías nacionales. Como santafesino estoy feliz de volver a correr aquí”, afirmó el piloto de Las Parejas.
Visiblemente emocionado, Ardusso cerró con una invitación directa a los fanáticos: “Hay mucha gente trabajando para que esto sea una fiesta. Ojalá tengamos un gran fin de semana y podamos disfrutar juntos del regreso del Turismo Carretera a Rafaela”.
Entradas para el TC en Rafaela
Las entradas anticipadas para la séptima fecha del Turismo Carretera en Rafaela ya se encuentran a la venta a través de Ticketek.
Los valores informados son los siguientes:
- General: $40.000
- Damas: $20.000
- Autos y motos: $20.000
- General con tribuna: $60.000
- Damas con tribuna: $40.000
- Boxes con tribuna: $130.000
El 20 y 21 de junio, el rugido de los motores volverá a sentirse en el óvalo rafaelino. Rafaela recupera una cita histórica, el TC vuelve a una de sus casas tradicionales y la provincia de Santa Fe se prepara para vivir una de las grandes fiestas del automovilismo argentino.