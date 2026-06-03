Automovilismo

El TC vuelve a Rafaela: historia, velocidad y una ciudad que recupera su gran fiesta

Después de no formar parte del calendario en 2025, el Turismo Carretera regresará al Autódromo Ciudad de Rafaela el fin de semana del 20 y 21 de junio. La competencia fue presentada oficialmente en AgroActiva 2026, en Armstrong, y marcará la 41ª visita de la máxima categoría del automovilismo argentino al histórico óvalo santafesino.