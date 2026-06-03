Este miércoles se presentó en Agroactiva la carrera de regreso del Turismo Carretera al Circuito de Rafaela, en el departamento Castellanos de la provincia de Santa Fe.
Rafaela presentó en Agroactiva la próxima carrera del Turismo Carretera
El 21 de junio se disputará la séptima fecha de un total de 15 de la temporada 2026 del TC. Habló Mauro Medina de la Consultora Med.
Se trata de la séptima fecha de un total de 15 de la temporada 2026 del TC de la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera) y se realizará el 20 y 21 de junio.
La competencia en el óvalo de la perla del oeste santafesino se disputará bajo el tradicional formato de la “Carrera de los Millones”, siendo la primera carrera especial del año.
La presentación formal contó con las palabras de autoridades como el intendente rafaelino Leonardo Viotti y la Secretaria de Turismo de la Provincia de Santa Fe, Marcela Aeberhard
También tomó la palabra en primera instancia Mauro Medina, al frente de la carrera con Consultora Med y miembro de la parrilla como Director General de Rus Med Team.
“Vamos a vivir un día espectacular y soñado”
Mauro Medina comenzó remarcando algunas características del proceso tras una consulta: “Lo que te aseguro es que el tiempo corre más rápido organizando la carrera de lo que yo creía”.
“Hace seis meses atrás, cuando arrancábamos con esto planteándoselo a el gobernador Maximiliano Pullaro y con la gente del Club Atlético de Rafaela, todo parecía lejano y de golpe y ‘porrazo’ estamos a menos de 15 días o 17 días de la carrera”, agregó Medina
Se mostró sorprendido por el rol del público: “Es espectacular recibir el cariño de la gente a través de esto. Hay gente haciendo cola en Rafaela hace más de 20 días”.
“Es extraordinario saber que uno tiene la responsabilidad de organizar ni más ni menos que la carrera, para mí, más importante del año”, valoró Medina y sumó: “Todo eso es posible por mucha gente, por mucha gente, pero principalmente por los sponsors”.
“Son ellos los que nos posibilitan hacer esta carrera, son ellos los que apostaron y nos dieron la posibilidad a nosotros de estar organizando”, continuó en relación.
Medina también remarcó el “esfuerzo enorme” del gobierno provincial y el gobierno municipal, a quienes “le debemos agradecer enormemente por las obras que se han hecho, que son las que nos permitieron tener este regreso de Rafaela”.
“Seguramente con todo el aporte que han hecho sponsor, gobiernos y obviamente los principales protagonistas de esta historia, los pilotos que van a disfrutar de una carrera extraordinaria como siempre Rafaela, vamos a vivir un día espectacular y soñado. Ojalá sea la mejor carrera del año y la mejor carrera de mucho tiempo dentro del automovilismo”, sentenció el encargado.
Los presentes
Como representante de la ACTC, estuvo Fernando Miori, Gerente General. También fueron parte los pilotos santafesinos Facundo Ardusso e Ignacio Faín, además de Santiago Biagi, como piloto de RUS.
Por parte de AFA, estuvo su Presidente, Dario Marinossi, y por el lado de RUS AGRO, sponsor oficial de la fecha, se presentó Juan Carlos Lucio Godoy, Presidente Ejecutivo de Río Uruguay Seguros