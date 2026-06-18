La historia del Turismo Carretera en Rafaela tiene nombres que quedaron grabados para siempre. Entre ellos aparece el de Fabián Acuña, quien conserva un privilegio que ningún piloto pudo igualar en más de dos décadas: ser el máximo ganador del autódromo santafesino.
Cuatro candidatos para igualar una marca histórica en Rafaela
Fabián Acuña sigue siendo el máximo ganador del Turismo Carretera en el "Templo de la Velocidad" con tres triunfos. Este fin de semana, Rossi, Ledesma, Canapino y Werner tendrán la oportunidad de alcanzar un récord que permanece intacto desde 1999.
El tandilense suma tres victorias en el "Templo de la Velocidad", una marca que estableció entre 1993 y 1999 y que este fin de semana podría ser alcanzada por cuatro pilotos que forman parte de la actual grilla del Turismo Carretera.
Se trata de Matías Rossi, Christian Ledesma, Agustín Canapino y Mariano Werner, todos con dos triunfos en el historial rafaelino.
Acuña logró su primera victoria el 11 de junio de 1993 con Ford. Cuatro años más tarde volvió a festejar, ya con Chevrolet, y completó su récord en septiembre de 1999 con otro triunfo a bordo de la marca del moño.
Desde entonces, nadie consiguió llegar a cuatro victorias ni tampoco igualar sus tres éxitos.
Los que buscan alcanzarlo
Matías Rossi fue el primero de los actuales pilotos en sumar dos triunfos en Rafaela. El representante de Toyota ganó en 2007 y repitió en 2012, ambas veces con Chevrolet.
Christian Ledesma, otro especialista del óvalo santafesino, festejó en 2014 y volvió a hacerlo en 2021. El marplatense llega este fin de semana con la posibilidad de compartir la cima del historial junto a Acuña.
Agustín Canapino también acumula dos conquistas en el circuito. El arrecifeño ganó en 2019 y repitió en 2022, consolidándose como uno de los referentes de la generación actual del Turismo Carretera.
El cuarto integrante de la lista es Mariano Werner. El entrerriano triunfó en 2016 y volvió a subir a lo más alto del podio en 2023, en una de las últimas carreras disputadas en el tradicional óvalo.
Los cuatro tendrán este fin de semana la posibilidad de alcanzar una marca que permanece vigente desde hace 26 años.
El dominio de Chevrolet
Si se analizan las estadísticas por marca, Chevrolet aparece como la gran referencia de Rafaela.
La marca acumula 19 victorias en el circuito santafesino y lidera ampliamente el historial. Además, entre 2019 y 2023 consiguió cinco triunfos consecutivos, una muestra de su fortaleza en uno de los escenarios más veloces del calendario.
La última victoria de Chevrolet fue obra de Santiago Mangoni en junio de 2023.
Ford ocupa el segundo lugar con 12 triunfos, mientras que Dodge suma cinco y Torino registra tres.
Toyota, en tanto, logró romper la hegemonía tradicional en la edición de 2024 gracias al triunfo de Esteban Gini, quien le dio a la marca japonesa su primera victoria en Rafaela.
Una historia que puede cambiar
La 41ª presentación del Turismo Carretera en Rafaela pondrá nuevamente en juego parte de la rica historia del circuito.
Mientras miles de fanáticos se preparan para vivir una nueva edición de la Carrera de los Millones, cuatro pilotos tendrán un incentivo extra: igualar una marca que parecía inalcanzable y compartir con Fabián Acuña el honor de ser los máximos ganadores del autódromo santafesino.
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