Turismo Carretera

Cuatro candidatos para igualar una marca histórica en Rafaela

Fabián Acuña sigue siendo el máximo ganador del Turismo Carretera en el "Templo de la Velocidad" con tres triunfos. Este fin de semana, Rossi, Ledesma, Canapino y Werner tendrán la oportunidad de alcanzar un récord que permanece intacto desde 1999.