El automovilismo no se vive solamente dentro de la pista. Detrás de cada carrera hay mecánicos, camiones, pilotos, hinchas, comidas compartidas, viajes largos y una cultura que se construye mucho antes de que se enciendan los motores. Esa mirada es la que busca mostrar Iñaki Zugasti, creador de contenido enfocado en el automovilismo, quien llegará a Rafaela para cubrir una nueva presentación del Turismo Carretera en el histórico óvalo.
Desde el ojo de "Churraski", la carrera del TC en Rafaela "tiene una mística que la hace muy linda”
El creador de contenido especializado en automovilismo habló sobre su recorrido entre el periodismo deportivo, las redes sociales y su pasión por mostrar el detrás de escena de las carreras. Además, anticipó su visita al autódromo rafaelino para una nueva fecha del Turismo Carretera.
Formado en periodismo deportivo y con experiencia en medios tradicionales, Zugasti encontró en las redes sociales una manera distinta de contar el deporte: más cercana, descontracturada y atravesada por la curiosidad de mostrar lo que muchas veces queda fuera de la transmisión oficial.
“Soy muy apasionado del deporte. De chico me gustó y fue lo que me llevó a estudiar periodismo deportivo en Santa Fe capital”, contó en una entrevista con Radio Rafaela. Con el tiempo, ese camino fue mutando hacia nuevas plataformas y formatos, sin abandonar la raíz periodística.
“Hoy, con el mundo de las redes, se fue dilatando un poco eso del periodismo más clásico. Empecé con el mundo de las redes, que también considero un periodismo diferente al que uno aprende en una facultad o en un instituto, pero que no deja de ser periodismo. Informás de una manera más descontracturada y mostrando un poco más allá del deportista”, explicó.
La curiosidad por el detrás de escena
Zugasti reconoció que siempre le interesó mirar más allá de la competencia en sí. En el automovilismo, esa búsqueda lo llevó a poner el foco no solo en el piloto arriba del auto, sino en todo lo que ocurre alrededor para que una carrera sea posible. “Yo siempre estuve lejos de ese mundo del detrás de las carreras, que tanto me llama la atención. Fue eso lo que me llevó a querer saber un poco más, no solo de un piloto arriba de un auto de carreras o de un mecánico, sino ir un poco más atrás”, señaló.
Esa combinación de curiosidad y pasión terminó definiendo el estilo de sus contenidos, donde conviven información, entretenimiento y escenas cotidianas del ambiente tuerca.
“Siento que me gustan todos los deportes, entonces en todos tengo curiosidad de ver más allá de lo que realmente sucede, que en este caso es la carrera o un partido de fútbol. De curioso terminé en lindos lugares”, expresó.
Antes de consolidarse como creador de contenido, Iñaki comenzó su recorrido en una página durante la pandemia, luego hizo sus primeras experiencias en radio y más tarde llegó a la televisión. Sin embargo, cuando alcanzó un lugar que había imaginado como objetivo, sintió que algo le faltaba.
“Había empezado con una página en pandemia, después hice mis primeras armas en una radio y así fui avanzando hasta que llegué a la televisión. Y cuando estaba en el lugar en el que pensé que iba a ser feliz, no me pasaba. Sentía que me faltaba algo”, relató.
En paralelo, comenzó a desarrollar su canal de YouTube y sus redes sociales. Al principio, admitió, la exposición generaba cierta incomodidad. “Cuando uno empieza siempre tiene mucha timidez. En 2020 o 2021 quería hacer esta especie de vlogs, pero te miran raro, andás con la camarita hablando solo, y eso me apagó un poco la ilusión”, recordó.
El impulso definitivo llegó en 2024, cuando retomó el proyecto con nuevas ideas. La respuesta del público lo llevó a tomar una decisión fuerte al año siguiente. "En 2024 volví con algunas ideas nuevas y, por suerte, me empezó a ir bien en cuanto a visualizaciones. En 2025 dije: me la quiero jugar con lo mío, y dejé todo”, afirmó.
Fórmula 1, Europa y una apuesta personal
El crecimiento de sus redes le permitió acceder a experiencias importantes dentro del automovilismo internacional. En 2025 cubrió dos Grandes Premios de Fórmula 1 y recientemente realizó su primer viaje a Europa para seguir conociendo circuitos y pilotos.
“Estoy contento. En 2025 tuve la chance de ir a grabar y cubrir dos Grandes Premios de Fórmula 1. Hace una semana volví de mi primer viaje a Europa, también para seguir conociendo circuitos y pilotos”, contó.
Aunque lleva varios años cubriendo carreras y trabajando en medios, sus redes propias cumplen apenas dos años de recorrido.
Rafaela, el templo de la velocidad
La visita a Rafaela tiene para Zugasti un valor especial. El autódromo rafaelino es uno de los escenarios históricos del Turismo Carretera y, según reconoció, era el único circuito del calendario que todavía le faltaba mostrar en formato vlog para sus redes. “Voy a Rafaela y la verdad que vuelva el templo de la velocidad me pone contento. En 2024, cuando fui, todavía no hacía los vlogs propios para mi canal, entonces es el único circuito de los que corre el TC que me falta”, explicó.
El creador de contenido anticipó que espera una carrera con mucho público y una atmósfera especial, propia de una plaza profundamente ligada al automovilismo. “Me motiva bastante. Es un circuito histórico, mítico. Creo que va a ser una carrera muy linda, va a ir mucho público, es una zona muy fierrera”, sostuvo.
También destacó la expectativa que ya se percibe en los fanáticos, especialmente en quienes buscan ubicarse en sectores estratégicos del circuito.
He visto a varios haciendo la fila para ingresar con tiempo y poder agarrar lugares en las chicanas, que es la mejor vista. Se viene una de las carreras más locas del calendario, en el buen sentido”, señaló.
Para “Churraski”, Rafaela tiene una particularidad que la diferencia de otros autódromos: la forma en que el público vive la carrera desde adentro del predio, con miles de personas instaladas en el centro del circuito. “Algún día tengo que traer a alguien del exterior para mostrar lo que es el TC o llevarlo a un circuito como Rafaela”, expresó.
En ese sentido, remarcó que la configuración del autódromo genera una experiencia poco habitual para quien no conoce el automovilismo argentino. “En Rafaela lo curioso es que, en vez de estar del alambrado para afuera, la gente está del alambrado hacia adentro, encerrada dentro de la pista. Tener 40, 50 o 60 mil personas dentro del autódromo es algo que creo que no van a entender”, afirmó.
Por eso, considera que el óvalo debe conservar su lugar dentro del calendario del Turismo Carretera. “Rafaela tiene esa mística que la hace muy linda, y yo creo que tiene que estar siempre en el calendario del Turismo Carretera”, sostuvo.
Mostrar lo que no siempre se ve
El contenido de “Churraski” busca poner en primer plano a quienes forman parte del automovilismo desde distintos roles. Además de pilotos, aparecen mecánicos, choferes, equipos, hinchas y todo el ambiente que acompaña cada fecha. “Trato de mostrar un poco más allá, darle el protagonismo que se merecen los mecánicos, los choferes de los camiones, que son quienes llevan los autos y las casillas”, explicó.
Según señaló, una carrera es mucho más que los autos girando en pista. Hay una logística, una convivencia y una pasión compartida que también merecen ser contadas. “Uno está acostumbrado a ver una carrera de autos y sabe que los pilotos son los grandes protagonistas, pero hay muchas cosas que suceden para que esa carrera se dé”, indicó.
Parte del atractivo de sus videos también está en la manera de llegar a los circuitos. Zugasti suele transformar cada viaje en una experiencia propia, con recorridos largos y situaciones poco habituales.
“Hago muchas aventuras. A la carrera de Neuquén fui a dedo, 1.200 kilómetros. A Termas de Río Hondo, que fue la última que hice, fui en moto, también 1.300 kilómetros. Tardé cuatro días y fui con un piloto de TC, que se sumó a mi aventura”, contó.
Esa forma de narrar le permite mostrar no solo la competencia, sino el camino hacia ella y todo lo que ocurre durante un fin de semana de automovilismo. “Muestro un poco más cómo se llega a la carrera, más que la carrera en sí misma. Después, en el fin de semana, siempre grabo con el público, el detrás con los pilotos, qué comen a la noche, qué se cocina, el color y todo lo que conlleva esta pasión del Turismo Carretera”, detalló.
“Me gusta toda esa parte del detrás. En mi canal van a encontrar eso: siempre tratando de darle su lado natural, su lado carismático, pero también de informar y divertir a la vez”, concluyó.