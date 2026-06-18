Automovilismo

Desde el ojo de "Churraski", la carrera del TC en Rafaela "tiene una mística que la hace muy linda”

El creador de contenido especializado en automovilismo habló sobre su recorrido entre el periodismo deportivo, las redes sociales y su pasión por mostrar el detrás de escena de las carreras. Además, anticipó su visita al autódromo rafaelino para una nueva fecha del Turismo Carretera.