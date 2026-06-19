La Carrera de los Millones vuelve a Rafaela y lo hace con una cifra récord en juego. El ganador de la séptima fecha del Turismo Carretera se llevará este domingo un premio de 15 millones de pesos, el más alto desde la creación de esta competencia especial que nació en 2016 y que se convirtió en una de las fechas más esperadas del calendario.
Rafaela pone 15 millones en juego
La Carrera de los Millones regresa al histórico óvalo santafesino y entregará el premio más alto desde su creación. Mariano Werner es el único piloto que logró ganar dos veces esta competencia especial.
El regreso al óvalo santafesino tiene un condimento extra. Además del atractivo económico, será la primera vez que el parque completo de autos de Nueva Generación acelere en el histórico "Templo de la Velocidad", un escenario que vuelve a recibir a la máxima categoría tras su ausencia en 2025.
La historia de la Carrera de los Millones comenzó el 14 de agosto de 2016 con el triunfo de Mariano Werner. A bordo de un Ford Falcon, el entrerriano dominó de punta a punta el fin de semana y se quedó con el primer cheque de un millón de pesos. Un año después, Emiliano Spataro sumó su nombre al historial con Torino, mientras que Mauricio Lambiris hizo lo propio en 2018 con Ford.
La recompensa económica comenzó a crecer en 2019, cuando José Manuel Urcera ganó una final que ya entregaba dos millones de pesos. Tras el paréntesis obligado por la pandemia, la carrera regresó en 2022 con el triunfo de Agustín Canapino y un premio de tres millones.
La escalada continuó en las temporadas siguientes. Santiago Mangoni se llevó cuatro millones en 2023, mientras que Esteban Gini hizo historia en 2024 al conseguir la primera victoria de Toyota en el Turismo Carretera y quedarse con un premio de ocho millones de pesos.
La última edición tuvo lugar en 2025, aunque lejos de Rafaela. Debido a las obras que se realizaban en el autódromo santafesino, la competencia se trasladó al Oscar Cabalén de Córdoba, donde Mariano Werner volvió a imponerse para transformarse en el único piloto con dos triunfos en la Carrera de los Millones.
Ahora, con una recompensa que se multiplicó por quince desde aquella primera edición y miles de fanáticos instalados desde hace días en el autódromo, Rafaela se prepara para escribir un nuevo capítulo de una carrera que ya ocupa un lugar destacado en la historia moderna del Turismo Carretera. El domingo, uno de los 55 pilotos inscriptos sumará su nombre al exclusivo listado de vencedores y se llevará el cheque más grande que entregó la categoría en toda la historia de esta competencia especial.