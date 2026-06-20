La secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard, viene realizando una importante tarea de promoción y difusión de cada una de las actividades y de cada espacio que tiene la provincia para disfrutar y visitar. Ahora tiene por delante un desafío mayor que comparte con toda la administración provincial, como es la organización de los XIII Juegos Suramericanos que, entre el próximo 12 y el 16 de septiembre se desarrollarán en tres sedes: la ciudad capital, Rosario y Rafaela.
Turismo en Santa Fe: festivales, eventos y los Suramericanos como “oportunidad y legado”
Se espera que el encuentro deportivo previsto para septiembre en esta ciudad, Rosario y Rafaela genere un movimiento económico de 300 millones de dólares. Viajes de cercanía, un visitante digitalizado y fuerte inversión que incluye al autódromo de Rafaela.
Recién llegada de Costa Rica, sede de la Fiexpo 2026 Latin América (que el año pasado distinguió a la provincia como Destino Revelación), repasó para El Litoral la oferta de la provincia con foco en el evento deportivo más importante que se disputará en menos de tres meses.
- ¿Qué impacto esperan de los Juegos Suramericanos para el turismo en Santa Fe?
- Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 constituyen una oportunidad histórica para nuestra provincia. No solamente porque se trata del evento olímpico más importante de Suramérica, sino porque representan una plataforma extraordinaria para proyectar a la provincia hacia toda la región y fortalecer nuestro posicionamiento como destino turístico, deportivo, cultural y de eventos.
Las estimaciones primarias de movimiento económico derivado son del orden de más de 300 millones de dólares.
Estamos hablando de una competencia que alojará aproximadamente a 20.000 personas (más de 4.000 atletas de 15 países, junto a entrenadores, árbitros, dirigentes, periodistas, equipos técnicos y familiares acompañantes).
A ello se sumará una enorme afluencia de espectadores locales y excursionistas que recorrerán nuestras ciudades y localidades. Esto generará un movimiento económico y turístico extraordinario en Rosario, Santa Fe y Rafaela, pero también en numerosos destinos cercanos que se verán beneficiados por la actividad económica asociada.
Los Juegos nos permiten además mostrar la enorme diversidad turística que posee la provincia. Quienes lleguen por el deporte podrán descubrir nuestra gastronomía, nuestros paisajes, fiestas populares, cultura, museos, espacios naturales y la calidad de nuestros servicios turísticos.
Pero el verdadero legado va mucho más allá del impacto inmediato: la inversión en infraestructura deportiva, urbana y habitacional fortalecerá la capacidad de la provincia para captar futuros eventos nacionales e internacionales. Los Juegos representan una oportunidad para consolidar a Santa Fe como una sede permanente de grandes acontecimientos deportivos y también de turismo de reuniones.
- Más allá de este evento, ¿cuáles son los puntos fuertes que tiene la provincia en materia de turismo?
- Santa Fe posee una enorme diversidad de propuestas y experiencias. Tenemos grandes ciudades con una intensa agenda cultural y de entretenimiento, pero también pueblos y localidades que conservan identidades únicas y ofrecen experiencias auténticas.
Uno de nuestros principales diferenciales es la combinación de naturaleza y vida urbana. Contamos con uno de los sistemas hídricos más importantes de Sudamérica, integrado por ríos, humedales, lagunas y áreas naturales que permiten desarrollar actividades vinculadas al turismo de naturaleza, la pesca deportiva con devolución (donde hay concursos con gran trayectoria como el del surubí en Reconquista o el amarillo en Helvecia), también el avistaje de aves y las actividades náuticas.
El regreso del barco Ciudad de Rosario representa una oportunidad de visibilizar la fortaleza de los cruceros fluviales aprovechando los más de 700 km. de rio Paraná que atraviesan nuestra provincia.
También tenemos una agenda de eventos que se ha transformado en uno de los grandes motores del turismo provincial.
Durante todo el año se realizan fiestas populares, festivales, encuentros deportivos, exposiciones, ferias y congresos que movilizan visitantes en todas las regiones.
En los últimos años observamos un fenómeno muy importante: Santa Fe y Rosario se han consolidado como dos de los principales polos de eventos musicales del interior argentino. Grandes artistas nacionales e internacionales eligen nuestras ciudades para sus giras, convocando público de toda la región.
Hoy ambas ciudades funcionan como un centro de atracción para una población de 2 millones y medio de habitantes en un radio de 100 kilómetros.
Turismo de reuniones
Otro aspecto estratégico es el turismo de reuniones: “Venimos desarrollando una política sostenida junto al sector privado, los bureaus, las cámaras empresariales y los organizadores profesionales. Ese trabajo tuvo un reconocimiento internacional cuando la provincia recibió en FIEXPO Latin America 2025 la distinción como Destino Revelación”.
Asimismo, la provincia impulsó los Santa Fe MICE Awards, “una iniciativa destinada a reconocer y fortalecer a los actores que hacen posible el crecimiento de este segmento”.
- ¿Tienen un perfil de las personas que hacen turismo en Santa Fe?
- Hoy observamos una demanda cada vez más diversa. Existe una importante presencia de familias, parejas y grupos de amigos que realizan escapadas cortas durante fines de semana y períodos vacacionales. También tiene una fuerte participación el turismo vinculado a congresos, convenciones, reuniones empresariales y eventos deportivos.
Los datos muestran una marcada presencia del turismo de cercanía. Muchas personas llegan desde provincias vecinas o desde distintos puntos del territorio santafesino para disfrutar de experiencias de dos o tres noches.
También vemos un visitante cada vez más digitalizado: las personas buscan información online, comparan alternativas, realizan reservas digitales y valoran especialmente la calidad de la experiencia que reciben. Por eso trabajamos permanentemente para mejorar la competitividad y la calidad de la oferta turística provincial.
- Medido en ingresos, ¿qué beneficios deja la actividad turística en la provincia?
El turismo es una actividad económica estratégica para Santa Fe. Cuando hablamos de turismo hablamos de empleo, inversión, desarrollo local y oportunidades para cientos de pequeñas y medianas empresas.
Sólo en lo que va de 2026, la actividad turística generó un movimiento económico derivado superior a los $412.967 millones de pesos. Estos números muestran con claridad la dimensión de la fortaleza cada vez más marcada que tiene el sector para la economía provincial.
Muchas veces se ha definido al turismo como una industria sin chimeneas. Es una definición que refleja muy bien su capacidad para generar riqueza. Cada visitante consume alojamiento, gastronomía, transporte, recreación, comercio, combustible y servicios culturales, generando beneficios que se distribuyen y multiplican en todo el territorio.
Además, el turismo tiene una enorme capacidad de desarrollo territorial: muchas localidades encuentran en esta actividad una oportunidad concreta para diversificar su economía, fortalecer emprendimientos locales y generar empleo genuino.
Por eso desde el Gobierno de Santa Fe entendemos al turismo como una política de desarrollo productivo. Invertir en turismo es invertir en trabajo, infraestructura, calidad de vida y oportunidades para las comunidades.
Así, por impulso del ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini y el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro hemos podido invertir 1.616.816.925 en infraestructura turística en 2025 llegando a 13 departamentos de la provincia con 40 proyectos puntuales.
En lo que va de 2026 llevamos invertidos 1.103.536.178 de pesos llegando con financiamiento en obras de relevancia como es el autódromo de Rafaela.
- Para quien llega de afuera o quiere ir de una localidad a otra dentro de la misma provincia, ¿dónde puede consultar la agenda de actividades?
- En Instagram, en @santafetur, recomendamos especialmente ver el Linktree donde encontrarán todos los relevamientos que estamos haciendo y que permanentemente actualizamos. Nuestra web es www.santafe.tur.ar
La provincia cuenta con distintos canales oficiales donde visitantes y residentes pueden acceder a la agenda actualizada de actividades, eventos y propuestas disponibles en cada región.
A través de la Secretaría de Turismo trabajamos junto a municipios, comunas, instituciones y prestadores privados para mantener actualizada la información y facilitar la planificación de los viajes.
Nuestro objetivo es que cualquier persona pueda descubrir fácilmente qué hacer en Santa Fe, ya sea una fiesta popular, un evento deportivo, una propuesta gastronómica, una experiencia de naturaleza o un espectáculo cultural.
La información es una herramienta estratégica. Por eso venimos fortaleciendo los sistemas de difusión, el Observatorio Turístico Provincial y los mecanismos de inteligencia turística que nos permiten comprender mejor el comportamiento de los visitantes y tomar decisiones basadas en evidencia.
Queremos que quienes visitan Santa Fe encuentren mucho más que un destino puntual. Queremos que descubran una provincia diversa, hospitalaria, innovadora y en permanente crecimiento, capaz de ofrecer experiencias durante todo el año y en cada rincón de su territorio.