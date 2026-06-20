Entrevista

Turismo en Santa Fe: festivales, eventos y los Suramericanos como “oportunidad y legado”

Se espera que el encuentro deportivo previsto para septiembre en esta ciudad, Rosario y Rafaela genere un movimiento económico de 300 millones de dólares. Viajes de cercanía, un visitante digitalizado y fuerte inversión que incluye al autódromo de Rafaela.