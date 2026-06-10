Ciudad capital

Por los Suramericanos 2026, las noches de Santa Fe podrían "alargarse" para el disfrute de los turistas

Propusieron suspensiones por vía excepcional de varios artículos de la ordenanza de Nocturnidad, en lo que hace a los horarios de cierre de locales de bares y restós. Buscan potenciar la gastronomía local durante el evento deportivo.