En el Concejo de Santa Fe, un proyecto legislativo se adelanta a lo que será un evento deportivo de gran envergadura para la provincia: los XIII Juegos Suramericanos 2026, que tendrán a la ciudad capital como una de sus sedes, se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre.
Por los Suramericanos 2026, las noches de Santa Fe podrían "alargarse" para el disfrute de los turistas
Propusieron suspensiones por vía excepcional de varios artículos de la ordenanza de Nocturnidad, en lo que hace a los horarios de cierre de locales de bares y restós. Buscan potenciar la gastronomía local durante el evento deportivo.
Del evento participarán más de 4.000 deportistas de la región, representando a 15 delegaciones de Sudamérica y el Caribe. En total, se competirán 60 disciplinas distribuidas en 43 deportes. Con todo, se espera que haya una importante afluencia de turistas y visitantes de otras provincias de la Argentina y extranjeros.
Y frente a esto, un proyecto legislativo plantea suspender la vigencia de varios artículos de la ordenanza de Nocturnidad (N° 12.852), en lo que versa a los horarios de cierre de locales gastronómicos, como bares (con y sin opción de música en vivo y baile) y restaurantes, además de espacios culturales.
Asimismo, plantea establecer “con carácter excepcional y transitorio” un régimen especial de días y horarios de funcionamiento para estos establecimientos desde el 1° al 30 de septiembre.
Los cambios
En concreto, la iniciativa propone que para la figura de bares, restaurantes y afines cuya actividad principal es el servicio sólo gastronómico, se disponga de un esquema transitorio de días y horarios de funcionamiento.
Para el uso de instalaciones interiores cerradas, estos podrían funcionar todos los días en cualquier horario. Con relación a los horarios para el uso de patios abiertos y del espacio público, bares y restós podrían funcionar de domingos a miércoles hasta las 2 horas del día siguiente (actualmente es hasta la 1).
Para los días jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados, la noche podría estirarse hasta las 3 horas del día siguiente (hoy, la ordenanza estipula la hora de cierre a las 2 de la mañana).
Para la tipología de bares, restaurantes y afines con posibilidad de actividad complementaria de música en vivo y/o baile del público sin venta de entradas con aforo máximo permitido de 80 personas, también se establecen flexibilizaciones en las horas de cierre.
En el caso del uso de instalaciones interiores cerradas, de domingos a miércoles la actividad nocturna podría alargarse hasta las 2.30 horas del día siguiente: hoy está permitido hasta la 1. Y para jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados, el horario tope de cierre sería las 5.30 horas del día siguiente: hoy, está permitido hasta las 4.30 horas.
Con respecto a los horarios para el uso de patios abiertos y del espacio público, de domingos a miércoles la actividad se extendería hasta la 2 horas del día siguiente (actualmente es hasta la 1 hora), y para jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados sería hasta las 3 horas del día siguiente (en la actualidad ese horario tope es hasta las 2).
Para el caso de la programación musical en vivo, de jueves a domingos el horario de cierre sería una hora más: de las 24 a la 1 de la mañana.
Con música, baile y más aforo
Para la categoría de bares, restaurantes y afines con posibilidad de actividad complementaria de música en vivo y/o baile del público sin venta de entradas con aforo máximo permitido de hasta 200 personas, se plantean también horarios excepcionales de funcionamiento de cara a los Juegos Suramericanos.
Para el uso de instalaciones interiores cerradas, los horarios quedarían igual que en la actualidad: de domingos a miércoles hasta las 2.30 horas del día siguiente; y jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados hasta las 4.30 horas del día siguiente.
Con respecto a los horarios para el uso de patios abiertos y del espacio público, de domingos a miércoles la franja podría ampliarse hasta la 2 horas del día siguiente (hoy está permitido hasta la 1); y jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados hasta las 3 horas del día siguiente (en la actualidad, ese horario tope es hasta las 2).
También hay cambios en las horas permitidas para la categoría de espacios culturales.
Por último, el proyecto plantea que el Ejecutivo, una vez concluido este plazo excepcional en la norma de Nocturnidad, realice “un informe sobre el impacto de las medidas (de apertura de horarios de cierre), a los fines de evaluar sus ventajas y/o desventajas en materia económico-productiva”.
Dinamizar la economía local
El autor de esta iniciativa legislativa es Julián Martínez (Interbloque “Unidos”). El concejal argumenta su propuesta sobre la base de que los Odesur 2026 no sólo posicionarán a la ciudad en el escenario deportivo internacional, “sino que también representan una oportunidad única para dinamizar la economía local”.
También, “fortalecerán el tejido productivo y proyectarán una imagen moderna, abierta y hospitalaria hacia toda la región”, aduce. En septiembre, Santa Fe capital experimentará “un incremento significativo en la circulación de personas, tanto por la llegada de delegaciones deportivas como de visitantes, turistas y público en general”.
Este contexto excepcional demanda respuestas igualmente excepcionales por parte del Estado local, “que debe acompañar y facilitar el desarrollo pleno de todas las actividades vinculadas al evento. En este sentido, el sector gastronómico constituye un actor clave en la experiencia urbana”.
Bares, restaurantes y afines también son parte de la identidad sociocultural local. Pero “la normativa vigente establece restricciones horarias que, en el marco de un evento de esta magnitud, pueden resultar limitantes tanto para el desarrollo económico del sector como para la adecuada atención de la demanda creciente”, justifica Martínez.
Es por todo ello que se propone, de manera transitoria, permitir una mayor extensión horaria en el funcionamiento de establecimientos gastronómicos.
Acompañar al sector gastronómico en este contexto “no sólo implica reconocer su importancia estratégica, sino también apostar por una ciudad más dinámica, inclusiva y preparada para grandes desafíos. Se trata de generar las condiciones para que Santa Fe esté a la altura de un evento internacional”, cierra el edil radical.