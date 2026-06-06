El casco histórico de la ciudad capital, en el barrio Sur, tiene como una de sus “gemas” más preciadas la denominada Plaza de las Tres Culturas. Es una suerte de elemento aglutinador de espacios de visita obligada para los santafesinos y cualquier turista: allí están el Convento de San Francisco, el Museo Histórico Provincial y el Etnográfico.
En el sur de Santa Fe, el enigmático reloj de sol continúa vandalizado: cómo piensan restaurarlo
Está en el Paseo de las Tres Culturas, lugar muy caro para los santafesinos: allí se encuentran los museos Etnográfico e Histórico Provincial, y el Complejo Franciscano. El municipio evalúa opciones para restaurar el entorno.
A pocos metros, siempre dentro de lo que es el casco histórico, está la Casa de Gobierno, el Palacio de Justicia, la Plaza 20 de Mayo, la Catedral Metropolitana y el Colegio de la Inmaculada Concepción y el Santuario Nuestra Señora de los Milagros, que constituyen la denominada Manzana Jesuítica.
Si se vuelve a la Plaza de las Tres Culturas puede encontrarse, entre muchas otras joyitas de la historia local, un reloj de sol. Fue emplazado por el Centro de Observadores del Espacio (CODE) y otras entidades. Se inauguró el 14 de noviembre de 1997; hoy, al mirarlo resulta enigmático, por su forma y marcar el tiempo desde la física y la astronomía.
Tiene un “Gnomon” o varilla, perfectamente orientada hacia el Polo Sur. Y la Esfera o Cuadrante es la superficie plana donde están grabadas las líneas horarias. A medida que la Tierra gira sobre su eje, el Sol cambia de posición aparente en el cielo; con ello, el Gnomon bloquea la luz y proyecta una sombra sobre el cuadrante.
El problema es que desde hace bastante tiempo, ese reloj solar está vandalizado. Primero, le robaron dos partes de mármol a la cuadrilla (ese mármol se llama “Negro de tipo Brasil”); segundo; tiene pintadas, grafittis y algunas pegatinas. Tercero, le faltan los llamados bolardos alrededor de La Esfera.
Relevamiento
En 2024, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe realizó un exhaustivo relevamiento fotográfico sobre todo el Paseo, en el que además del reloj de sol, está la Fuente de las Américas y la Fuente del Querubín; el Monumento a Juan de Garay y el de San Francisco de Asís. También hay bustos de personalidades notables de Santa Fe, y esculturas.
En dicho informe, se advierte que el reloj de sol o cuadrante solar posee una placa que explica su funcionamiento. Se califica su estado de conservación como “regular”, ya que “faltan placas en el revestimiento y esferas de cemento”.
Y con relación a la Fuente de las Américas, “falta limpieza y al momento del relevamiento, no se encontraba funcionando”. La Fuente del Querubín también está en un estado de conservación “regular”, con manchas de óxido, y “fuera de servicio”. En rigor, a la fecha ninguna de las dos funciona.
Con un relevamiento de El Litoral realizado días atrás, todas esas observaciones de la Defensoría sobre el patrimonio urbano -en un emplazamiento más que importante para los santafesinos-, y que además ya tienen dos años, fueron ratificadas.
Ante esto, hay que considerar la proximidad de los Juegos Suramericanos 2026, donde llegarán a la ciudad miles de visitantes que, seguramente, querrán conocer los lugares más emblemáticos de esta capital.
Mantenimiento de espacios
En diálogo con El Litoral, el subsecretario de Intervenciones Urbanas municipal, Pablo Digiorgio, puso en contexto primero cómo es el plan de trabajo en los paseos públicos de la ciudad de Santa Fe.
Contó que en el marco del plan anual de plazas y paseos, “tenemos a cargo del mantenimiento de casi 270 espacios públicos en todo el ejido urbano, entre lugares con juegos y paseos, más el mobiliario urbano de cada lugar. El trabajo se hace generalmente de sur a norte de la ciudad”.
Y dentro del plan anual hay un subprograma que abarca lugares puntuales de cara a los Juegos Odesur. Aquí se aborda puntualmente la reparación y mantenimiento de veredas, mobiliario, juegos, etcétera.
“Es algo que viene algo así como ‘enganchado” al programa anual. Sin descuidarlo, redireccionamos el foco y el trabajo hacia lugares públicos puntuales, en vista a la proximidad de los Juegos Suramericanos”, contó el funcionario.
El reloj
En línea con este último aspecto, y con relación al Paseo de las Tres Culturas y al reloj de sol hoy vandalizado, Digiorgio explicó que desde el municipio se hizo un relevamiento propio sobre su estado: “Las placas son de un mármol Negro Brasil, con mate texturado. La varilla tiene unos 4,80 metros de largo por 2,40 metros de alto”.
Luego añadió que desde el municipio se está en comunicación con varias empresas (expertas en arte sacro) que proveerían estos mármoles. Del asesoramiento que recibió el municipio, uno de los proveedores recomendó el recambio total de todos los mármoles, y no la reparación/reposición de las piezas faltantes.
“Si reemplazamos las placas que fueron vandalizadas por nuevas, la textura del material no será la misma. Lo ideal sería el recambio total, pero también estamos analizando la reparación de las partes rotas. Son dos opciones: seguramente, primero se haría el reemplazo de partes y luego el reemplazo total de los mármoles”, contó.
La reparación de las partes “se haría entre julio y agosto” -adujo Digiorgio-, previo a los Odesur, que son en septiembre. “De todos modos, estamos analizando ambas opciones”, aclaró el subsecretario. Pero eso no es todo: hay que reparar además el cuadrante, que es la base circular/horizontal de hormigón.
“Al cuadrante habrá que retratarlo, y también intervenir todo el entorno. Estamos buscando fotos históricas de los bolardos, que también fueron vandalizados, para colocar unos iguales a los originales. Hoy lo que queda es la caladura donde se colocan los bolardos. En todo esto, estamos trabajando”, aseguró.
Cuando se recupera el reloj de sol, “tenemos previsto colocar una plaqueta referencial de quién lo impulsó, cuáles son sus características, de qué está compuesto, qué significa, etcétera. Justamente para que la gente entienda, dimensione su valor y su atractivo que es histórico, pero también turístico”, apuntó Digiorgio.
Fuentes
Consultado sobre las dos fuentes, el subsecretario confirmó que están fuera de servicio. Sin embargo, podrían volver a funcionar -no descartó esta posibilidad-. “Debemos coordinar con Aguas Santafesinas S.A. el cambio de una cañería que es la que provee de agua a las dos fuentes. Ya contamos con las bombas para conectarlas”, adelantó.
“Es cierto que los Juegos Odesur están a muy poco tiempo. Pero todo lo que hagamos en materia de mantenimiento y restauración de espacios públicos, queda para el disfrute de todos los santafesinos. El intendente (Juan Pablo Poletti) nos insiste siempre en esto”, cerró Digiorgio.