Ciudad y patrimonio

En el sur de Santa Fe, el enigmático reloj de sol continúa vandalizado: cómo piensan restaurarlo

Está en el Paseo de las Tres Culturas, lugar muy caro para los santafesinos: allí se encuentran los museos Etnográfico e Histórico Provincial, y el Complejo Franciscano. El municipio evalúa opciones para restaurar el entorno.