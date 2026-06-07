El 9 de junio del año próximo se cumplirán cinco siglos de la fundación del Fuerte de Sancti Spíritu, el primer asentamiento español en el territorio de lo que mucho después será la Argentina.
Santa Fe tiene ley para los 500 años de Sancti Spiritus
El Senado aceptó las modificaciones provenientes de Diputados para crear una comisión que otorgue al aniversario del primer asentamiento español en el actual territorio argentino, el lugar nacional que corresponde
En su última sesión, la Cámara de Senadores completó la sanción de una ley para crear una comisión, con amplio criterio a favor de la participación, cuyo objetivo será poner en la agenda nacional ese hecho histórico poco difundido.
Se trata de una iniciativa del representante por el departamento San Jerónimo, Leonardo Diana, que un año atrás entendió que hay en el quinto centenario una fecha señalada en el calendario, que compete a todos los argentinos, no solo a los habitantes de Puerto Gaboto o los comprovincianos santafesinos.
La comisión será conformada por autoridades, universidades y otras entidades que organice la conmemoración del 9 de junio de 1527. En los artículos describe que su función será “la planificación participativa de los distintos programas y actividades a desarrollarse con motivo del hecho histórico”, con la ejecución de programas y actividades a cargo de una secretaría ejecutiva para “generar la sinergia necesaria para llevar adelante las acciones, gestiones, actividades y lo que fuera necesario para revalorizar este sitio y hacer de sus 500 años un hito histórico, no solo para nuestra Provincia sino también para nuestra Nación”, subraya en los fundamentos Diana.
El texto define que habrá en su integración un “carácter transversal” con un representante de cada uno de los siguientes estamentos: “Presidencia: el gobernador de la Provincia; Vocalías de los ministerios de Cultura; Desarrollo Productivo, por medio de la Secretaría de Turismo; Educación; Desarrollo Social, por medio de la Dirección de Pueblos Originarios; y de Ambiente y Cambio Climático”.
De la instancia se invitará a participar a la Junta Provincial de Estudios Históricos, por medio de quien ejerza la presidencia de la misma, o de quien designe al efecto; lo mismo con el Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (Ley N° 11.078); de la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral; y la localidad de Puerto Gaboto, por medio de sus autoridades o la persona que se crea conveniente.
Habrá además, “representantes de hasta tres entidades de bien público de la localidad de Puerto Gaboto” y ninguno de los miembros de esta comisión percibirá honorarios por su participación, siendo ésta de carácter ad honorem.
Reserva para la secretaría ejecutiva las funciones de “ejecutar el presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo y generado por las donaciones que puedan recibirse; contratar tanto al personal como los servicios que se requieran para cumplimentar la finalidad de la presente ley; cumplir las funciones protocolares y ceremoniales que la comisión crea conveniente; generar las diligencias que la comisión crea necesarias; convocar al los organismos nacionales e internacionales, como así también a las organizaciones no gubernamentales que crea conveniente; toda otra disposición que la Comisión crea necesaria delegar en la secretaría ejecutiva el presidente de la Comisión debe proponer al pleno de la comisión a la persona que desempeñe en el cargo y debe ser consagrada por pluralidad de votos”.
Inquietudes aisladas
“Esta iniciativa -dice Diana en los considerandos- nace como resultado de encuentros con distintivos actores involucrados en esta cuestión, y creemos que la creación de una Comisión Organizadora nos permitirá, durante lo que resta” preparar a Santa Fe para poner en el debido contexto nacional el aniversario.
“El Fuerte Sancti Spiritu fue establecido por Sebastián Gaboto en 1527, en la confluencia de los ríos Coronda y Carcarañá, donde habitaban pueblos indígenas. Ese contacto entre dos mundos totalmente distintos, el de los pueblos originarios y el de los colonos europeos”.
En 1529 el fuerte fue atacado por las comunidades aborígenes locales y el lugar fue abandonado por los sobrevivientes.
Sancti Spiritu “constituye un importante hito de los períodos iniciales de lo que hoy es nuestra Provincia, contribuyendo a su conformación como sitio de interés turístico, de carácter patrimonial-histórico-cultural, de relevancia nacional e internacional”, destaca Diana.