Senado de Santa Fe

Fuertes cambios al proyecto de Ficha Limpia para las empresas contratistas

El expediente iniciado en Diputados vuelve en revisión a esa Cámara. El texto normativo cuya autoría corresponde a la diputada socialista Lionella Cattalini se convirtió en un retoque a dos leyes vigentes, de 2005 y 1960.