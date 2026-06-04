La Asamblea Legislativa aprobó este jueves 4 de junio con amplio consenso los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial para completar cargos en juzgados de ese poder y de fiscales del Ministerio Público de la Acusación.
La Legislatura convalidó todos los pliegos para la Justicia y el MPA
Trámite veloz para el tratamiento de numerosos pliegos por parte de la Asamblea Legislativa. Sólo uno de los propuestos recibió la aprobación con un puñado de votos en su contra, todos los demás se confirmaron por unanimidad aunque con abstenciones.
El senador por 9 de Julio, Joaquín Raúl Gramajo informó que solo sobre uno de los propuestos hubo disidencias a la hora de firmar los dictámenes de la Comisión de Acuerdos que conforman 4 miembros del Senado y 8 de la Cámara de Diputados.
Así, tras una propuesta del presidente de la bicameral, se acordó sin objeciones que fueran votaciones nominales (positivas por unanimidad, aunque con tres abstenciones) todos los pliegos con consenso.
Como fiscales adjuntas subrogantes del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2 se votaron favorablemente los pliegos de Marina Bertolotti, Guillermina Lavarra y Ana Mora Ramírez Villarino.
Como jueces de primera instancia unipersonal de los tribunales de la ciudad de Santa Fe, los pliegos de Javier Francisco Aga (de Responsabilidad Extracontractual – Juzgado N° 4 – Distrito Judicial N° 1 – Circunscripción Judicial N° 1); Cristian Antonio Oblan (de Familia – Juzgado N° 2 – Distrito Judicial N° 1 – Circunscripción Judicial N° 1); Natalia Silvana Belavi (de Familia – Juzgado N° 3 – Distrito Judicial N° 1 – Circunscripción Judicial N° 1); y Mariano Darío Roldán (de Familia Subrogante – Juzgado N° 5 – Distrito Judicial N° 1 – Circunscripción Judicial N° 1).
Además se votaron los pliegos de María Josefina Olcese como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – 2° Nominación – Subrogante – Distrito Judicial N° 19 – Circunscripción Judicial N° 1 – Tribunales con asiento en la ciudad de Esperanza.
Al igual sucedió, para los tribunales de Rosario, con los pliegos de Ramiro Avilé Crespo como Juez de Primera Instancia Unipersonal de Responsabilidad Extracontractual – Juzgado N° 1 – Distrito Judicial N° 2 – Circunscripción Judicial N° 2; María Noel Campá como Jueza de Primera Instancia Unipersonal de Familia – Juzgado N° 8 – Distrito Judicial N° 2 – Circunscripción Judicial N° 2;Pruotto, Mariana como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Distrito Judicial N° 12 – Circunscripción Judicial N° 2; Agustín Valdés Tietjen como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Distrito Judicial N° 12 – Circunscripción Judicial N° 2; y Ana Julia Milicic como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Distrito Judicial N° 12 – Circunscripción Judicial N° 2.
También, con Herán Andrés Julián como Juez de Primera Instancia de Distrito de Familia – Distrito Judicial N° 12 – Circunscripción Judicial N° 2 – Tribunales con asiento en la ciudad de San Lorenzo; Luis Tomás Echevarría Block como Juez de Primera Instancia Unipersonal de Familia – Distrito Judicial N° 4 – Circunscripción Judicial N° 4 – Tribunales con asiento en la ciudad de Reconquista; y Natalia Carinelli como jueza de primera instancia subrogante de Distrito en los Civil y Comercial de la 2da nominación, Circunscripción Judicial N°5, Tribunales con Asiento en la Ciudad de Rafaela.
Por último, en forma nominal se votó por amplia mayoría el pliego de Antonio Jesús Pletenczuk como juez de primera instancia subrogante de distrito en lo Civil y Comercial de la 3ra nominación, Circunscripción Judicial N°4, Distrito Judicial 4, Tribunales con asiento en la Ciudad de Reconquista. Hubo abstenciones de los tres integrantes del bloque Frente Amplio por la Soberanía (que lo hicieron con todos los pliegos), así como del senador Gramajo y se contaron 6 votos negativos de diputados. Los apoyos fueron 45.