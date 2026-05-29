Previo al informe de gestión

La Defensoría Pública puso en agenda concursos, infraestructura y reformas legislativas

La defensora general Estrella Moreno Robinson encabezó en Santa Fe dos reuniones de trabajo con defensores regionales y representantes institucionales para analizar el funcionamiento del organismo y definir líneas de fortalecimiento. Sobre el paquete de reformas impulsadas por el Ejecutivo, la titular del MPD reconoció que "lo estamos analizando", para "poder brindar una postura institucional debidamente fundada y técnicamente sustentada frente a la Legislatura”.