La Defensoría General de la provincia de Santa Fe fue sede en mayo de dos reuniones institucionales encabezadas por la defensora general Estrella Moreno Robinson, en las que se abordaron distintos ejes vinculados al funcionamiento y fortalecimiento del Ministerio Público de la Defensa (MPD).
La Defensoría Pública puso en agenda concursos, infraestructura y reformas legislativas
La defensora general Estrella Moreno Robinson encabezó en Santa Fe dos reuniones de trabajo con defensores regionales y representantes institucionales para analizar el funcionamiento del organismo y definir líneas de fortalecimiento. Sobre el paquete de reformas impulsadas por el Ejecutivo, la titular del MPD reconoció que "lo estamos analizando", para "poder brindar una postura institucional debidamente fundada y técnicamente sustentada frente a la Legislatura”.
Las actividades se desarrollaron en la ciudad de Santa Fe el 19 y 20 de mayo y reunieron tanto a los defensores regionales de distintas circunscripciones judiciales como a integrantes del Consejo del MPD, órgano previsto por la Ley Provincial Nº 13.014 con funciones de asesoramiento y recomendación institucional.
Uno de los encuentros tuvo lugar el martes 19 de mayo en la sala de reuniones de la Defensoría General, donde Moreno Robinson recibió a los defensores regionales.
Espacio de análisis
Participaron los defensores regionales de Rosario, Martín Riccardi -2da. circunscripción-; Venado Tuerto, Mariano Mascioli -3ra. circunscripción-; Reconquista, Valeria Lapissonde -4ta. circunscripción-; y Rafaela, Carlos Flores Zanella -5ta. circunscripción-.
Según se informó oficialmente, durante la reunión se compartió un espacio de análisis e intercambio sobre las dinámicas de funcionamiento del MPD en cada una de las defensorías regionales, con el objetivo de fortalecer el desempeño institucional y abordar los desafíos que atraviesa el organismo.
Ese mismo miércoles también se realizó la segunda reunión correspondiente al período 2025-2027 del Consejo del MPD. El encuentro fue encabezado nuevamente por la titular del organismo y contó con representantes de distintos sectores institucionales, legislativos, profesionales, sindicales y de organizaciones sociales vinculadas al sistema de defensa pública.
Participaron la diputada provincial Gisel Mahmud; Guillermo Reviglio, en representación del presidente provisional del Senado, Felipe Michlig; Mariano Mascioli y Valeria Lapissonde por los defensores regionales; Andrea Siragusa y Silvina Corvalán por los defensores públicos.
También asistieron el abogado Juan Manuel Lovaiza por el Colegio de Abogados de la 5ta. Circunscripción Judicial; Fernando Benítez, presidente de la organización “Tercer Tiempo – Rugby para la Reinserción”; y María Elena Martínez y Cristian Bustamante, representantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe.
El 4 de junio en el Senado
Durante la jornada se trataron distintos temas considerados prioritarios para el funcionamiento del MPD. Entre ellos, la presentación ante la Legislatura del Informe Anual 2025, previsto para el próximo jueves 4 de junio, a las 10 de la mañana ante la Cámara de Senadores, en virtud de la solicitud de audiencia pública y en cumplimiento de la obligación constitucional de rendición de cuentas.
Entre los ejes centrales de conversación se trataron:
- Apertura del proceso a concurso de defensores públicos subrogantes;
- Avances vinculados a la defensa civil;
- Proceso de elaboración de la nueva ley orgánica;
- Reordenamiento administrativo en el marco de la reforma constitucional.
Situación edilicia y presos
A propósito de la situación de los espacios edilicios destinados al organismo, la Dra. Moreno Robinson hizo hincapié en “el inicio de obras de remodelación en la sede propia que fue adquirida el año pasado en la ciudad de Melincué, la compra de un inmueble en la ciudad de Vera y lo atinente al Anexo del Palacio de Tribunales en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Casilda”.
Una de las funciones inherentes al servicio de la defensa pública es la materia carcelaria. En tal sentido, desde el MPD coincidieron en “la importancia de la generación de instancias de articulación y diálogo institucional entre las autoridades y actores involucrados en pos de mejoras en las condiciones de las personas privadas de libertad”.
Reforma bajo estudio
En cuanto al nuevo paquete de medidas en seguridad que el Gobierno Provincial envió a la Legislatura, el MPD se encuentra analizando el mismo y aseguró su “participación en las instancias del proceso de debate de las reformas legislativas”.
Desde el Ejecutivo destacaron “la posibilidad de realizar allanamientos automáticos ante casos de portación ilegal de armas en la vía pública” y “la demolición de búnkeres por orden fiscal, sin intervención judicial previa en situaciones excepcionales”.
En materia de inteligencia criminal, la vocera de Gobierno, Virginia Coudannes, remarcó la semana pasada que el proyecto incorpora mayores capacidades de análisis digital y ciberpatrullaje, incluyendo extracción, recuperación y análisis de datos de dispositivos electrónicos o cuentas digitales, siempre con autorización judicial.
Como todavía no tuvo tratamiento formal por parte del Poder Legislativo, Moreno Robinson adelantó a El Litoral que por el momento “nos encontramos estudiando profundamente el proyecto con el objetivo poder brindar una postura debidamente fundada y técnicamente sustentada frente a la Legislatura” y que del mismo modo fue en la reunión de la semana pasada frente a su equipo.
“Respecto de las reformas legislativas, hubo un acuerdo en que es importante ser parte del debate y hacer nuestros aportes, especialmente sobre los temas relativos a la defensa, los derechos del imputado y la tutela efectiva de las garantías constitucionales y convencionales”, destacó.
En tanto, reiteró su postura de “estudiar a fondo las modificaciones en vistas a fijar una postura institucional debidamente fundada y técnicamente sustentada”.
De acuerdo con lo informado por la Defensoría General, la reunión también permitió intercambiar perspectivas entre los distintos actores participantes y avanzar en la construcción de consensos orientados al fortalecimiento institucional del sistema de defensa pública provincial.