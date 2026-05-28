En horas de la tarde de este miércoles 27 de mayo de 2026, se concretó el desalojo definitivo del Instituto Superior del Noreste (ISN) de las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el espacio físico donde se dictaba de manera presencial la carrera de Instrumentación Quirúrgica.
En Reconquista investigan a un instituto de salud por dictar carreras sin aval de la provincia
Alumnos de Instrumentación Quirúrgica y Radiología descubrieron que la institución solo tiene aval en Chaco. Hay incertidumbre por las prácticas profesionales en hospitales de la región y la validez de los títulos.
Crece la tensión y la incertidumbre entre decenas de estudiantes y sus familias tras salir a la luz una grave irregularidad que afecta directamente el futuro académico y laboral de los jóvenes. Según denunciaron los propios damnificados, el instituto educativo donde cursan carreras vinculadas a la salud no contaría con la habilitación correspondiente para funcionar en la provincia de Santa Fe.
El conflicto estalló cuando los alumnos de las carreras de Instrumentación Quirúrgica y Radiología advirtieron que la institución carece de las autorizaciones exigidas por el Ministerio de Salud santafesino. Si bien el establecimiento contaría con un aval educativo emitido en la provincia del Chaco, dicha documentación no tiene validez legal automática para operar ni para el dictado de clases en el territorio santafesino.
Sin prácticas no hay título
La mayor preocupación de las familias radica en el «bloqueo» fáctico de la formación. Al no estar registrado formalmente ante las autoridades locales, el instituto se encuentra imposibilitado de firmar los convenios necesarios para que los estudiantes accedan a las prácticas profesionales obligatorias en hospitales y sanatorios de la región.
Este requisito no solo es indispensable para completar la grilla curricular, sino que es la condición excluyente que exige el Estado para otorgar la matrícula profesional que permite ejercer la profesión. Sin estas prácticas, los años de cursada y el esfuerzo económico de las familias quedarían en la nada.
El conflicto, que tiene como principales afectados a estudiantes y familias de las localidades de Reconquista y Villa Ocampo, ya abandonó el plano del reclamo administrativo interno. En las últimas horas, los damnificados formalizaron presentaciones ante la Defensoría del Consumidor y la Fiscalía local, buscando determinar las responsabilidades legales de la institución por el dictado de carreras sin el aval del Ministerio de Salud santafesino.
Silencio y tensión en la sede
La gravedad de la situación derivó en un tenso procedimiento realizado en las instalaciones de la UTN Reconquista, espacio utilizado por el instituto para el dictado de las clases. Allí, un numeroso grupo de padres y estudiantes se concentró para exigir respuestas urgentes y precisiones sobre el futuro de las carreras.
Sin embargo, las explicaciones oficiales brillaron por su ausencia. Según relataron los presentes, la única respuesta institucional provino de un hombre que se negó a identificarse, quien se limitó a entregar un papel con una dirección de correo electrónico para canalizar las dudas de manera virtual.
Hasta el momento, ninguna autoridad de la entidad educativa ha dado la cara para aclarar el estatus legal de la institución ni qué pasará con el dinero de las matrículas y cuotas abonadas por los damnificados, quienes ya evalúan iniciar acciones legales por presunta estafa y solicitar la intervención del Ministerio de Educación provincial.
Por su parte, las autoridades de la UTN Reconquista solo se limitaron a informar que ellos tienen un convenio firmado para la utilización del espacio, negando cualquier relación con la cuestión académica o administrativa del instituto chaqueño.