Intendentes, presidentes comunales y representantes del sector privado del norte santafesino y el sur correntino se reunieron por videoconferencia para retomar de manera conjunta una agenda estratégica de integración entre ambas provincias. La convocatoria fue encabezada por el presidente de la Asociación para el Desarrollo Regional de General Obligado y Norte de San Javier, Amadeo Vallejos, y reunió en torno a una misma mesa virtual a referentes públicos y privados de ambas márgenes del Paraná.
Buscan reactivar el proyecto del puente interprovincial entre Santa Fe y Corrientes
Autoridades y empresarios del norte santafesino y el sur correntino mantuvieron un encuentro virtual. Solicitaron que la obra Reconquista-Goya sea declarada prioritaria y evalúan su inclusión en el RIGI.
El encuentro dejó en evidencia una unanimidad política y regional difícil de ignorar: la integración entre el norte de Santa Fe y el sur de Corrientes vuelve a posicionarse como una prioridad estratégica, después de años en los que los proyectos clave para vincular físicamente a ambas provincias quedaron postergados.
La articulación público-privada expresada durante la reunión también “funciona como una señal política clara hacia los gobiernos provinciales y el Estado nacional”, reafirmando la necesidad de avanzar en obras y acuerdos que permitan potenciar el desarrollo productivo, comercial y logístico de toda la región, expresaron los convocados.
Paso a paso
El primer eje abordado fue la propuesta avanzada con el Estado Mayor del Ejército para reactivar el funcionamiento del servicio de balsa entre Goya y Reconquista. Las gestiones apuntan a alcanzar un esquema de acuerdo comercial conveniente para todas las partes involucradas, que permita restablecer en lo inmediato una interconexión efectiva entre ambas provincias.
El segundo eje fue el proyecto del puente Reconquista-Avellaneda / Goya-Lavalle, una obra histórica para la región que cuenta con proyecto ejecutivo terminado, estudios técnicos avanzados y respaldo institucional consolidado desde hace décadas.
“La reunión sirvió para cerrar frentes y reafirmar el pedido conjunto a los gobiernos provincial y nacional para que la obra sea declarada prioritaria, evaluándose además la posibilidad de su inclusión dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como vía concreta para destrabar su financiamiento”, consignó el intendente reconquístense Vallejos.
China en la mira
Durante el encuentro también se recordó que existe un antecedente concreto de interés internacional por el proyecto. Años atrás, la empresa china CITIC Construction Co., Ltd. manifestó formalmente su intención de financiar y ejecutar las obras, en el marco de un memorándum interprovincial firmado entre Santa Fe y Corrientes junto a actores públicos y privados de la región.
En esa misma línea, Vallejos valoró la invitación del Grupo CEDA a participar de una misión estratégica y comercial a China, orientada a explorar nuevas oportunidades de inversión y desarrollo para la región, una oportunidad inédita para “destrabar, después de años, las obras y conexiones que pueden transformar el futuro productivo del norte argentino”.
Después de años de postergaciones, la región vuelve a entonar una sola voz para reclamar las obras y las conexiones que pueden cambiar definitivamente el destino productivo del norte argentino.
Memorándum
En 2015 se firmó un Memorándum de Entendimiento para impulsar el proyecto del puente Reconquista-Avellaneda – Goya-Lavalle, considerado estratégico para el desarrollo regional y priorizado dentro de los planes del Mercosur. El acuerdo fue suscripto por los municipios de Reconquista, Avellaneda, Goya y Lavalle, junto a entidades regionales y la empresa china CITIC Construction Co. Ltd.
El documento destacó que la región involucrada abarca a más de medio millón de habitantes y posee una economía basada en agricultura, ganadería, pesca, bioenergía, metalurgia, tecnología y servicios. Además, remarca que los estudios técnicos y el proyecto ejecutivo de la obra ya habían sido concluidos por el Estado Nacional, permitiendo avanzar hacia su instrumentación.
Entre las obras complementarias previstas se incluyeron la circunvalación vial de Reconquista y Avellaneda, sistemas de defensa costera para Goya y Lavalle, la autovía de la Ruta Nacional 11, el desarrollo portuario regional y sistemas de riego agrícola. El acuerdo también establecía la conformación de una mesa de trabajo público-privada para gestionar ante Nación y las provincias la inclusión del puente como obra prioritaria.
El memorándum contó además con la adhesión de numerosas instituciones y entidades productivas del norte santafesino y Corrientes, entre ellas la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Sociedad Rural de Reconquista, el Centro Industrial y Comercial de Reconquista y varias comunas y parques industriales de la región.
Unión física
La interconexión vial Reconquista–Goya es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del norte argentino y busca unir físicamente a las ciudades de Reconquista y Avellaneda, en Santa Fe, con Goya y Lavalle, en Corrientes. Actualmente, ambas regiones están separadas por el río Paraná y una distancia de 41 kilómetros, lo que obliga a vecinos y transportistas a depender de una balsa -que hoy por no funciona- o recorrer casi 500 kilómetros por tierra utilizando el puente Chaco-Corrientes.
El 16 de octubre de 2009, bajo la supervisión del entonces Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), la Unidad Técnica concretó la entrega del Proyecto Ejecutivo del puente a la Unidad de Gestión. Contempla una traza de 41 kilómetros que conectará la Ruta Nacional 11, al norte de Avellaneda, con la Ruta Provincial 27, al sur de Lavalle. La obra incluye 16 puentes sobre riachos y zonas de islas, más de 30 kilómetros de terraplén refulado y un puente principal atirantado de 3.900 metros de longitud sobre el cauce principal del Paraná, con una luz libre de navegación de 390 metros, que lo convertiría en el puente más importante del país en su tipo.
El desarrollo técnico -con un costo de 30 millones de dólares- demandó más de dos años de trabajo de alrededor de 200 profesionales argentinos, con estudios topográficos, hidráulicos, ambientales y geotécnicos sobre un área de 320 mil hectáreas. El proyecto quedó plasmado en más de 600 planos y 11 mil fojas técnicas, incluyendo estudios de impacto ambiental y planificación de sistemas inteligentes de transporte.
La obra fue proyectada con una inversión cercana a los 800 millones de dólares -en ese momento- y un plazo estimado de construcción de cuatro años, generando alrededor de 4 mil puestos de trabajo. Además del impacto económico regional, el puente es considerado estratégico para integrar la Mesopotamia con el resto del país y fortalecer corredores internacionales como el Eje Mercosur-Chile y el corredor bioceánico sudamericano.
¿Balsa a la vista?
El 30 de agosto de 2005 el Poder Ejecutivo Nacional y los gobiernos de Corrientes y Santa Fe representados por los mandatarios Hermes Binner y Ricardo Colombi firmaron un convenio para construir un puente que una, atravesando el río Paraná, las ciudades de Goya (Corrientes) y Reconquista (Santa Fe). Más de una década después, el viernes 4 de noviembre de 2016 los gobernadores Miguel Lifschitz y Ricardo Colombi, rubricaron un acta de compromiso para viabilizar la concreción de la conexión vial interprovincial.
El Ente Puerto Reconquista, en conjunto con los municipios de Goya y Reconquista y el gobierno provincial, avanza con negociaciones para restablecer la conexión fluvial entre las dos ciudades ribereñas.
La viabilidad del proyecto depende de la anuencia del Ejército Argentino -que operaría el servicio- y de que cierre la ecuación económica para la parte empresarial.
Juan López Candioti, titular del Ente, confirmó las gestiones con el fin de recuperar un importante enlace fluvial para el desarrollo productivo de la región. “La parte numérica, lo que compensaría a los empresarios ir por río en vez de por ruta estaría dando medio justo. La otra limitante es el plazo del contrato de máximo un año, lo cual es una limitante bastante grande porque el empresariado necesita previsibilidad”, explicó el funcionario.
Candioti agregó que el plan tentativo apunta a contar con dos unidades de traslado para garantizar que el paso no sufra interrupciones ante tareas de mantenimiento de las balsas, y adelantó que la frecuencia sería diaria.