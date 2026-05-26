Propuesta del senador Borla

Aeroclubes: proponen subsidios para sostener una actividad considerada estratégica

El senador provincial Rodrigo Borla volvió a impulsar un proyecto de ley destinado a brindar asistencia económica a los aeroclubes de Santa Fe. La iniciativa contempla la entrega mensual de combustible y aceite aeronáutico, además de cubrir inspecciones técnicas de aeronaves, con el objetivo de fortalecer instituciones consideradas fundamentales para la formación de pilotos y la prestación de servicios esenciales.