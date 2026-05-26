El senador provincial Rodrigo Borla volvió a poner en agenda un proyecto de ley que busca otorgar beneficios económicos a los aeroclubes santafesinos, entidades que cumplen un papel clave en la formación de pilotos y en la prestación de servicios vinculados a la emergencia, la salud y la seguridad.
Aeroclubes: proponen subsidios para sostener una actividad considerada estratégica
El senador provincial Rodrigo Borla volvió a impulsar un proyecto de ley destinado a brindar asistencia económica a los aeroclubes de Santa Fe. La iniciativa contempla la entrega mensual de combustible y aceite aeronáutico, además de cubrir inspecciones técnicas de aeronaves, con el objetivo de fortalecer instituciones consideradas fundamentales para la formación de pilotos y la prestación de servicios esenciales.
La iniciativa propone que el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Obras Públicas, otorgue a cada aeroclub un subsidio mensual consistente en 700 litros de aeronafta y 20 litros de aceite de uso aeronáutico, además de asumir los costos de determinadas inspecciones técnicas obligatorias de las aeronaves.
Según sostuvo el legislador, la propuesta apunta a fortalecer instituciones que históricamente han sido el punto de partida para la formación de profesionales de la aviación argentina y que, pese a cumplir funciones estratégicas, no cuentan con un esquema de apoyo financiero sostenido por parte del Estado.
Combustible y mantenimiento para garantizar la actividad
El proyecto establece que los aeroclubes beneficiados recibirán mensualmente combustible y lubricantes destinados a las actividades de instrucción y operación aeronáutica.
Además, contempla que el Ministerio de Obras Públicas se haga cargo de las inspecciones obligatorias de las aeronaves cada 25, 50 y 100 horas de vuelo, una exigencia técnica indispensable para garantizar condiciones adecuadas de seguridad operacional.
La iniciativa busca aliviar parte de los elevados costos que enfrentan estas instituciones, especialmente en un contexto donde el combustible y el mantenimiento representan una de las principales erogaciones para sostener la actividad aérea.
No obstante, para acceder a estos beneficios, los aeroclubes deberán cumplir con las disposiciones establecidas por el Código Aeronáutico en materia de personal técnico y docente.
Entre otros requisitos, deberán contar con instructores de vuelo y mecánicos de mantenimiento formados en escuelas de instrucción y perfeccionamiento aeronáutico reconocidas. Además, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar una cantidad mínima de egresados por año en categorías como piloto de avión con motor, vuelo sin motor y paracaidismo para mantener el acceso al subsidio.
El rol estratégico de los aeroclubes
En los fundamentos de la iniciativa, Borla remarca que los aeroclubes constituyen la red aeroportuaria más extensa e importante de la Argentina, ya que sus instalaciones permiten operar aeronaves civiles, militares y estatales en distintos puntos del territorio.
Estas instituciones también son utilizadas para misiones sanitarias, vuelos de emergencia, tareas de apoyo durante catástrofes naturales, operativos policiales y diversos servicios vinculados al interés público.
El senador sostiene que el rol de los aeroclubes ha evolucionado significativamente con el paso de los años y que actualmente trasciende la mera enseñanza del vuelo para convertirse en una herramienta de servicio para toda la comunidad.
"Su actividad resulta esencial para el progreso y el desarrollo de numerosas localidades, especialmente aquellas alejadas de los grandes centros urbanos", señala el proyecto.
La formación de pilotos, un desafío para el futuro
Uno de los principales argumentos de la propuesta está relacionado con la formación de recursos humanos para la aviación argentina.
Según expone Borla, los aeroclubes son actualmente el principal espacio de formación inicial para quienes luego desarrollan carreras profesionales en la aviación comercial, privada o estatal.
El legislador advierte que, salvo algunas escuelas privadas, la capacitación básica de pilotos depende casi exclusivamente de estas instituciones, ya que el Estado no cuenta con estructuras propias destinadas a esa etapa inicial de formación.
Por ese motivo, considera que la enseñanza aeronáutica desarrollada por los aeroclubes constituye una actividad de importancia estratégica para el país, ya que garantiza la disponibilidad futura de profesionales capacitados para operar aeronaves en distintos ámbitos.
Un beneficio para la provincia y sus comunidades
La iniciativa también destaca que el apoyo económico a los aeroclubes no debe entenderse únicamente como una asistencia institucional, sino como una inversión con beneficios concretos para el Estado y la sociedad.
Entre las contraprestaciones que estas entidades brindan se encuentran la colaboración en la detección temprana de incendios rurales, el traslado de pacientes y heridos, vuelos sanitarios, transporte de emergencia y apoyo logístico ante situaciones extraordinarias.
Desde esta perspectiva, el proyecto busca consolidar una red de infraestructura aeronáutica que permita fortalecer la capacidad de respuesta de la provincia frente a contingencias y emergencias.
Con esta nueva insistencia legislativa, Borla procura avanzar en una normativa que otorgue previsibilidad a los aeroclubes santafesinos y garantice la continuidad de una actividad que, además de formar pilotos, cumple una función social, educativa y estratégica para el desarrollo de Santa Fe y del país.