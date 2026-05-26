No fue un día cualquiera. En medio del caos político generalizado, el grupo guerrillero Montoneros atacó en Formosa y secuestró un avión de Aerolíneas Argentinas. Ocurrió el 5 de octubre de 1975 y la aeronave terminó en un campo santafesino. Con el correr de las horas, la noticia llegó a medios nacionales. A lo ocurrido, se lo conoció como "Operación Primicia".
Conmoción país: cómo cubrió la prensa nacional el secuestro del avión que aterrizó en Santa Fe
Cuando los hechos traspasaron los límites provinciales, los diarios de la época también siguieron de cerca los acontecimientos. Montoneros tomó el avión y lo dejó abandonado en un campo del dpto Castellanos.
Con la conmoción a flor de piel, los principales diarios de Buenos Aires publicaron los hechos. El repaso de las hemerotecas permite recordar los titulares de aquel entonces y hacer el seguimiento de lo sucedido.
Extremistas y copamiento
“A sangre y fuego frustróse el golpe extremista de Formosa”, tituló La Razón. Y detalló: “La acción extremista estaba concertada con el copamiento del aeropuerto El Pucú y el secuestro de un avión de Aerolíneas. El ataque a la unidad se produjo en dos frentes, pero los insurrectos fueron obligados a retirarse”.
En tanto, diario Clarín publicó en su tapa: “Fallido golpe terrorista en Formosa: 27 muertos” y amplió: “Una formación extremista fracasó ayer en su intento de copar el Regimiento 29 de Infantería de Formosa. Se registró un cruento enfrentamiento, que dejó como saldo 27 muertos: 15 guerrilleros, 1 oficial, 1 suboficial, 9 soldados y 1 policía”.
“Los agresores contaron con el apoyo de otros dos grupos. Uno secuestró una máquina de Aerolíneas y la desvió a Formosa y el restante copó el aeropuerto de esa ciudad. Los terroristas huyeron en el avión, que aterrizó en un campo en Rafaela”, amplió el diario porteño.
Ataque y huida
Por su parte, el diario Crónica tituló: “Coparon un Boeing que bajó en Rafaela y sus 15 captores lograron desaparecer”. En el artículo detalló: “En un espectacular operativo que sacudió a esta ciudad, elementos extremistas, en una acción coordinada, atacaron el cuartel del Regimiento 29 de Infantería de Monte de esta ciudad”.
“Secuestraron un avión de pasajeros de Aerolíneas Argentinas que se dirigía en vuelo regular hacia Corrientes, desviándolo hacia el aeropuerto local de "El Pucú", y coparon esta base aérea internacional, donde abordaron la máquina —tras hacer descender a sus pasajeros— huyendo en ella hacia la provincia de Santa Fe”, agregaba la nota.
“Como resultado de los enfrentamientos que se registraron en la unidad militar, fueron muertos más de 15 extremistas, cayendo abatidos un subteniente, un sargento primero y nueve soldados”, seguía.
“El avión secuestrado fue abandonado junto con su tripulación en un paraje santafesino ubicado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Rafaela. Desde allí los sediciosos emprendieron una vertiginosa fuga en dirección a Córdoba, perseguidos por las fuerzas de seguridad en una impresionante cacería que continuaba al cierre de esta edición”, contó.
Revista Gente, en tanto publicó unos días después:
“Susana, Santa Fe. Un campo precariamente demarcado, un aterrizaje riesgoso y un final que pudo ser trágico. Aquí culminó una triste aventura que se inició el domingo en pleno vuelo (cuando los extremistas se adueñaron de la máquina de Aerolíneas Argentinas) y que continuó en Formosa. El avión no pudo bajar en Iguazú para reabastecerse. Y vino aquí. Y aquí quedó, semihundido en el fango. Inútil.”