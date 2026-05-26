Un avión de Aerolíneas Argentinas que conectaba Buenos Aires con Corrientes y Formosa fue capturado por Montoneros y terminó abandonado en Susana, una localidad del interior productivo de Santa Fe. El violento episodio ocurrió en octubre de 1975 y formó parte de un plan más grande, conocido como “Operación Primicia” y conmocionó a la región.
Cómo fue el itinerario del avión secuestrado por Montoneros que terminó en un campo santafesino
Un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas fue capturado por los guerrilleros en medio de un plan que se conoció como “Operación Primicia”. El Litoral siguió de cerca los acontecimientos que marcaron a la población.
En la amplia cobertura de El Litoral, se pueden conocer datos bien detallados sobre cómo ocurrieron los hechos que comenzaron en Formosa y terminaron en un campo del departamento Castellanos.
La previa
En la tapa del diario del lunes 6 de octubre de 1975 se contó que “Más de veintisiete muertos y un número no determinado de heridos fue el saldo de un operativo extremista perpetrado ayer contra el Regimiento 29 de Infantería de Monte y el aeropuerto de El Pucú, ambos ubicados en la capital de Formosa.
De ese total de fallecidos, 15 fueron guerrilleros mientras que los restantes pertenecían a las fuerzas de seguridad (entre militares y policías provinciales). “El grupo que atacó la unidad militar estaba integrado por más de medio centenar de personas, la mayoría de las cuales vestían pantalón, camisa y birrete azules a manera de uniforme”, se describió.
Mientras tanto, El Litoral describió que “el avión que normalmente debía aterrizar en la ciudad de Corrientes siguió hasta Formosa directamente, adonde arribó a las 16.20 al aeropuerto de ‘El Pucú’”.
“Allí hicieron descender al pasaje, salvo al prefecto a quien se retuvo a efectos de "ser interrogado" y al personal de la máquina. A renglón seguido subieron algunos enmascarados y casi enseguida llegaron dos camionetas que transportaban al contingente (entre 20 y 30 personas)”, sumaba el artículo.
De Formosa a Santa Fe
“Poco después y cargando un verdadero arsenal, la aeronave decoló con rumbo incierto para el comandante aunque como se vería después perfectamente determinado para los guerrilleros”, sumó El Litoral medio siglo atrás.
Y continuaba: “Con sincronicidad matemática alrededor de las 18 la aeronave sobrevoló la estancia de los hermanos Boll donde en un potrero había sido improvisada una pista de aterrizaje a cuya vera se encontraban varios automóviles en los que los subversivos se darían a la fuga”.
Luego de abandonar el avión, los guerrilleros huyeron en camioneta hacia el norte con destino a Arrufó, según se especulaba por aquel entonces.
“Al rato se hizo presente en el lugar personal de la policía de la provincia y posteriormente de la Policía Federal, del Ejército y de Coordinación Federal que sucesivamente interrogaron a la tripulación prolongando su agobio. Finalmente fueron trasladados a esta ciudad y alojados en un hotel”, comentaba el texto del vespertino.