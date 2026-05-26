Memorias de Santa Fe

Pánico y terror en el aire: el avión secuestrado por Montoneros que aterrizó en Susana

Ocurrió en octubre de 1975, en medio de un clima político alterado, un vuelo de Aerolíneas Argentinas fue tomado por los guerrilleros como parte de un plan más amplio que tuvo como eje un copamiento en Formosa. Las crónicas e imágenes de una jornada inexplicable para el interior productivo provincial.