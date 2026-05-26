Norte santafesino

Vera conmemoró el 25 de Mayo con un emotivo acto en el Cine Teatro Español

Durante la ceremonia, el párroco Carlos Degiusti tuvo a su cargo la invocación religiosa. En su mensaje destacó la necesidad de fortalecer los valores que sostienen la vida en comunidad y expresó que “nuestra Patria reclama un compromiso solidario orientado al bien común”.