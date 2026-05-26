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Vera conmemoró el 25 de Mayo con un emotivo acto en el Cine Teatro Español

Durante la ceremonia, el párroco Carlos Degiusti tuvo a su cargo la invocación religiosa. En su mensaje destacó la necesidad de fortalecer los valores que sostienen la vida en comunidad y expresó que “nuestra Patria reclama un compromiso solidario orientado al bien común”.

La Banda de Música de la Ciudad puso los acordes para la entonación del Himno Nacional Argentino.La Banda de Música de la Ciudad puso los acordes para la entonación del Himno Nacional Argentino.
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La ciudad de Vera celebró un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con un acto oficial realizado en el Cine Teatro Español, que reunió a autoridades, representantes de instituciones, fuerzas de seguridad, docentes, alumnos y vecinos.

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La ceremonia fue encabezada por el secretario de Ingresos Públicos, Paulo Dodorico, y contó con la presencia del presidente del Concejo Municipal, Javier Barbona, acompañado por otros integrantes del cuerpo legislativo; el senador provincial Osvaldo Sosa; el párroco Carlos Degiusti; el jefe de la Unidad Regional de Policía, Eduardo Arias; además de directivos, docentes, abanderados y escoltas de los establecimientos educativos de la ciudad.

El encuentro comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda de Música de la Ciudad, que aportó el marco solemne para una fecha profundamente significativa en la historia argentina.

Un mensaje de unidad y compromiso

Durante la ceremonia, el párroco Carlos Degiusti tuvo a su cargo la invocación religiosa. En su mensaje destacó la necesidad de fortalecer los valores que sostienen la vida en comunidad y expresó que “nuestra Patria reclama un compromiso solidario orientado al bien común”.

La Banda de Música de la Ciudad puso los acordes para la entonación del Himno Nacional Argentino.La Banda de Música de la Ciudad puso los acordes para la entonación del Himno Nacional Argentino.

Asimismo, señaló que la celebración fue una oportunidad para agradecer y también para pedir “la fortaleza de los valores morales y la responsabilidad de los deberes ciudadanos”, con el objetivo de seguir construyendo una sociedad basada en la verdad, la justicia, el amor y la paz.

Sus palabras invitaron a reflexionar sobre la importancia de la convivencia, la solidaridad y el compromiso de cada ciudadano en la construcción de una Argentina más unida.

El legado de la Revolución de Mayo

Las palabras alusivas estuvieron a cargo del secretario de Ingresos Públicos, Paulo Dodorico, quien realizó una reflexión sobre el significado histórico de la Revolución de Mayo y su vigencia en la actualidad.

La Banda de Música de la Ciudad puso los acordes para la entonación del Himno Nacional Argentino.La Banda de Música de la Ciudad puso los acordes para la entonación del Himno Nacional Argentino.

Durante su discurso, recordó que el proceso iniciado en 1810 “no fue un acto impulsivo, sino la expresión madura de una comunidad que comprendió que la legitimidad del poder emana del consentimiento de quienes la sostienen”.

Dodorico destacó que la conmemoración del 25 de Mayo representa una oportunidad para valorar la libertad y comprender que su preservación exige responsabilidad y compromiso permanente por parte de la ciudadanía.

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“Conmemorar el 25 de Mayo es recordar que la libertad no se hereda de manera pasiva, sino que se construye día a día, con el cumplimiento del deber, el respeto a las instituciones, la participación ciudadana y el compromiso inquebrantable con la justicia, la solidaridad y el bienestar”, expresó.

Un llamado a construir una Argentina mejor

En otro tramo de su mensaje, el funcionario convocó a tomar como ejemplo el legado de los protagonistas de la Revolución de Mayo para enfrentar los desafíos actuales.

En ese sentido, manifestó su deseo de que “el ejemplo de aquellos patriotas nos inspire a trabajar por una Argentina más justa, más integrada y más próspera; una Nación donde cada ciudadano encuentre oportunidades para desarrollar su potencial y donde el respeto por la ley y la dignidad de la persona sean el fundamento de nuestra convivencia”.

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Finalmente, llamó a la comunidad a honrar el legado de quienes forjaron los primeros pasos hacia la independencia nacional. “Seamos dignos herederos de esa valentía y construyamos, con nuestras pequeñas acciones diarias, la gran Nación que aquellos patriotas soñaron”, concluyó.

El acto culminó con una presentación artística a cargo de integrantes de Meraki Ballet, quienes ofrecieron un cuadro especialmente preparado para la ocasión y aportaron un cierre cargado de emoción a la conmemoración patria.

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