Norte santafesino

Algodonera Avellaneda bordea el abismo de la quiebra con el Nación como árbitro final

Trabajadores de la textil concursada pidieron a la banca oficial que acompañe la propuesta concursal. El banco posee el 80 % de las acreencias que conforman el pasivo de la empresa. En marzo había pedido la ejecución hipotecaria.