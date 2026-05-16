Trabajadores y acreedores de Algodonera Avellaneda SA presentaron un escrito ante la Justicia solicitando al Banco de la Nación Argentina que acompañe la propuesta de pago formulada por la empresa en el marco del concurso preventivo, con el objetivo de avanzar hacia la homologación del acuerdo.
Algodonera Avellaneda bordea el abismo de la quiebra con el Nación como árbitro final
Trabajadores de la textil concursada pidieron a la banca oficial que acompañe la propuesta concursal. El banco posee el 80 % de las acreencias que conforman el pasivo de la empresa. En marzo había pedido la ejecución hipotecaria.
La presentación fue realizada en el expediente “Algodonera Avellaneda S.A. s/ Concurso Preventivo” y plantea que el Banco Nación considere la propuesta “con espíritu constructivo, criterio institucional y conforme a los principios que informan la actuación de esa entidad”.
En el documento, los firmantes sostuvieron que el Banco Nación fue concebido históricamente como una “herramienta de política económica destinada a promover el desarrollo productivo, el crédito a la industria y el fortalecimiento del entramado económico nacional”.
En ese sentido, remarcaron que la continuidad de la empresa permitiría preservar puestos de trabajo y sostener la actividad productiva, evitando un “escenario liquidatorio” implicaría menores posibilidades de recupero para los acreedores.
Los trabajadores destacaron además los esfuerzos realizados por distintos sectores para sostener la actividad de la firma. Entre ellos, mencionaron la reactivación parcial de la hilandería, contratos de fason para el desmote de fibra, la adhesión de acreedores a la propuesta y la presentación de un plan de crisis con proyección financiera hasta marzo de 2027.
También señalaron que los acreedores “resignaron una porción de sus créditos” al aceptar la oferta presentada y remarcaron el sacrificio realizado por los trabajadores y sus familias durante el proceso.
“Los trabajadores y sus familias hicieron un enorme sacrificio demostrando, con su implacable paciencia y voluntad, la intención de procurar la reactivación de su empleadora con el propósito de retomar la senda del trabajo”, expresaron.
Finalmente, sostuvieron que el acompañamiento del Banco Nación no solo contribuiría a superar el estado de cesación de pagos, sino también a sostener el valor productivo y social de la empresa.
Negativa
La entidad crediticia oficial se convirtió en árbitro final del proceso concursal debido al volumen de acreencias consolidadas que ostenta. En marzo pasado, en el marco de una causa judicial vinculada a una ejecución hipotecaria por crédito impago, presentó un pedido formal para que se dicte sentencia de remate contra la firma textil con sede en el Parque Industrial de Reconquista.
El escrito ingresado por abogados que representan al Banco de la Nación Argentina, en el expediente caratulado: “Banco de la Nación Argentina c/ Algodonera Avellaneda S.A. s/ ejecución hipotecaria”, que tramita ante el Juzgado Civil y Comercial de la ciudad del norte provincial.
En la presentación, los letrados solicitaron que se avance en el proceso judicial al considerar que se encontraban cumplidas las instancias necesarias.
Según hicieron constar, “habiéndose presentado el acuerdo de avenimiento que fuera aprobado judicialmente, corresponde dar curso a la ejecución”, en referencia al cumplimiento de las condiciones procesales.
Asimismo, indicaron que la parte demandada no habría cumplido con las obligaciones asumidas, lo que habilita la continuidad del proceso de ejecución.
80 por ciento
En el devenir del concurso preventivo, el BNA pudo verificar un crédito del orden de $ 1.585.782.428,89 pesos, más 260.791.600,40 de dólares, lo que lo erige en poseedor de cerca del 80 % del rojo total de la textil norteña -con 360 empleados- y actor de peso específico para inclinar la balanza hacia uno u otro lado. La negativa ya expresada a convalidar la oferta de pago hace que AA se acerque peligrosamente al abismo de la quiebra definitiva.