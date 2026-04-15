Norte santafesino

Reconquista: el Concejo aprobó que Algodonera Avellaneda pague solo el 9 % de sus impuestos adeudados

A la reducción del 91 % de la deuda, se suma la quita de intereses punitorios y un plazo de 150 días para abonar. La firma cuenta con más de 300 trabajadores. Críticas al Ejecutivo y a empresarios.