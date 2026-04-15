En una sesión de urgencia, presidida por la edil Katia Passarino, el Concejo Municipal de Reconquista trató este lunes el expediente Nº 178/2026, enviado por el Departamento Ejecutivo, referido a las propuestas de pago de tasas atrasadas presentadas por Algodonera Avellaneda S.A. en el marco de su proceso concursal.
Reconquista: el Concejo aprobó que Algodonera Avellaneda pague solo el 9 % de sus impuestos adeudados
A la reducción del 91 % de la deuda, se suma la quita de intereses punitorios y un plazo de 150 días para abonar. La firma cuenta con más de 300 trabajadores. Críticas al Ejecutivo y a empresarios.
El cuerpo deliberativo resolvió aprobar el despacho que disponía el archivo del expediente con la sanción de una ordenanza mediante la cual se acepta la denominada “Propuesta A”. Esta alternativa contempla el pago del 9 % del crédito nominal, a cancelar en un plazo de 150 días desde la homologación judicial del acuerdo, y sin intereses.
Finalmente, por mayoría el Concejo alumbró una norma otorgue marco legal al requerimiento de AA, que fue aprobada por 9 votos contra 1, quedando así formalizada la decisión del municipio de acompañar la propuesta concursal presentada por la firma.
Durante el debate, concejales que acompañaron la medida señalaron que, si bien no se trata de la mejor opción desde lo económico, resulta necesaria para contribuir a evitar la quiebra de la empresa y resguardar las fuentes laborales, que superan los 300 puestos directos. También destacaron la urgencia de una definición, dado que el plazo judicial para que los acreedores se expidan vence, de manera inminente, el martes 14.
Impacto social
Durante el debate, la titular del bloque del PJ, Constanza Arzamendia, explicó el criterio adoptado: “La forma en que se tiene que notificar o responder al Ejecutivo es mediante una ordenanza, porque es el documento que nos respalda como Concejo”, y confirmó que “la propuesta A es la que este cuerpo ha resuelto comunicar”.
En esa línea, puso el foco en el impacto social: “Tenemos que tener en cuenta los más de 300 empleados que trabajan en esta empresa… aceptamos la propuesta A justamente por los empleados que hoy están en una situación desesperante”.
A su turno, el concejal de Somos Vida, Daniel Bailat, señaló el contexto de urgencia: “Consideramos que era de suma urgencia tener una respuesta… no es la mejor propuesta, pero permite un ingreso al municipio y también responde a una cuestión social”. Además, remarcó que el objetivo es evitar la quiebra: “Lo que se está evitando en este momento es la quiebra de la empresa”.
“Acá se acepta una propuesta que consideramos que no había muchas alternativas tampoco, no es la mejor, pero que sería poder aceptar un ingreso al municipio, pero también para cuestión social. Por ejemplo, el municipio de Avellaneda también aceptó esta propuesta, porque lo que se está evitando en este momento es la quiebra de la empresa”, completó.
Seguidamente, el concejal Walter Kreni sostuvo que “esto es solamente una gota en el océano, pero sí es un factor determinante para que avance el proceso, el proceso concursal. Si nosotros nos trancamos, esto no puede seguir. Entonces, es una vez que el Estado se expida rápidamente, por lo menos haciendo un beneficio muy chiquito en este caso, para que esta gente pueda llegar a algún puerto”.
Irresponsabilidad
En contraposición, la concejal Haydee Vargas (Movimiento Evita – PJ) rechazó la propuesta y fundamentó: “(…) nosotros nos estamos preguntando por qué los trabajadores llegaron a esta circunstancia, qué llevó a que los trabajadores hoy estén en riesgo y pasando lo que están pasando. La irresponsabilidad de no pagar lo que se debe. Eso los llevó. Entonces, la verdad es que al municipio no le significa nada, son 2 millones y algo de pesos”.
Vargas hizo sonar su voz disidente para contrastar que la quita “no va a perjudicar al municipio”, pero “tampoco es una garantía de que no va a ir a quiebra. ¿Quién les dijo que es una garantía de que no va a ir a quiebra?”
“Acá hay muchos empresarios que en la misma situación crítica cuando hay crisis, pagan sus impuestos. Y acá le estamos perdonando el 91 % de los impuestos. Entonces, la verdad es que lo quiero hacer a esto con mucha responsabilidad. Y también pensando en los trabajadores, porque no le voy a mentir a ningún trabajador, esta no es la garantía de nada. Porque si fuese la garantía de algo, por supuesto que voy por otro voto”, argumentó.
A último momento
Finalmente, desde el oficialismo, la concejal Fedra Buseghín (PRO) remarcó la complejidad del escenario: “El proceso concursal se abre porque la deudora no puede pagar todo a todos… y esta es una etapa donde los acreedores deben aceptar o no propuestas que, por lo general, son de malas a más o menos”. También subrayó el peso de la decisión: “El aporte del municipio puede marcar la diferencia para que el proceso continúe y no vaya a quiebra”.
En su rol de edil y abogada hizo docencia al explicar: “¿Qué pasa si no acepta el municipio una de las propuestas que realiza la empresa? Dentro de la bolsa de acreedores estaría formando parte del porcentaje que no acepta la propuesta, y en el caso de que no se den los porcentajes establecidos por ley, la empresa va a quiebra”.
“Si acepta, como en este sentido estamos abonando, estaría incluida dentro de la bolsa de acreedores que le daría el porcentaje para que el proceso concursal continúe y no vaya a quiebra”, agregó.
Luego, formuló un “llamado de atención al Ejecutivo por esto de que nos hayan mandado las cosas a último momento, con poca información, que yo estimo no le han dado la seriedad que necesitaba, porque si no lo hubieran mandado con muchísimo más tiempo para poder charlarlo más”. Para cerrar, felicitó a al cuerpo por la premura y seriedad en tratar la cuestión, y calificó a la situación como “muy sensible, que amerita también un debate profundo”