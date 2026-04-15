En una jornada cargada de nostalgia, reencuentros y orgullo local, la Escuela N° 803 «Emilio Ortiz» conmemoró en la mañana de este lunes su 90° aniversario.
Huellas que trascienden: la Escuela Emilio Ortíz 803 cumplió 90 años formando generaciones
En un acto cargado de emociones, la institución educativa conmemoró sus 9 décadas de historia en la mañana de este lunes. "Celebrar casi un siglo es mirar hacia atrás con gratitud y hacia adelante con la responsabilidad de seguir brindando una educación pública de calidad", destacó su flamante directora, Elizabeth Cagliero.
Nueve décadas han pasado desde que la institución abrió sus puertas por primera vez, consolidándose como un pilar fundamental en la formación académica y humana de generaciones de sastrenses.
«Celebrar casi un siglo es mirar hacia atrás con gratitud y hacia adelante con la responsabilidad de seguir brindando una educación pública de calidad, centrada en los valores y la inclusión», destacó su flamante directora, Elizabeth Cagliero, en diálogo con El Litoral.
Desde su fundación, la «803» ha sido mucho más que un edificio. Es el segundo hogar para cientos de niños que hoy, convertidos en adultos, recuerdan sus primeros pasos en el aprendizaje.
“Soy ex alumna de esta escuela. Además fui parte de la primera comisión de ex alumnos. Estuve 25 años en la comisión junto a los padres. Estoy muy emocionada por esta conmemoración”, sostuvo con lágrimas en sus ojos la intendente de la ciudad, María del Carmen Amero.
Autoridades
El acto central contó con la presencia de autoridades locales y provinciales, ex alumnos, docentes y la comunidad educativa actual, quienes se unieron para honrar el pasado y proyectar el futuro.
“Acompañamos los 90 años de esta escuela tan hermosa que tiene la ciudad. Es un compromiso nuestro. Es una institución que ediliciamente está impecable. El desafío de toda la comunidad educativa es ampliar la cantidad de alumnos que tiene actualmente”, indicó el senador provincial, Esteban Motta.
Durante la ceremonia, se vivieron momentos de profunda emoción. Hubo reconocimientos a quienes dejaron su huella en la institución, y se compartieron registros históricos que relatan el crecimiento de la escuela a la par del desarrollo de la ciudad de Sastre.
La celebración no solo sirvió para repasar la historia, sino también para fortalecer los lazos de la comunidad. Las anécdotas de los viejos espacios, los cambios en los uniformes y la evolución de la enseñanza fueron el tema principal de una jornada que quedará en la memoria colectiva.
El recorrido
“Mostramos una recopilación de las actas antiguas y las Bodas de Oro. Tratamos de reflejar en este recorrido de fotos el camino hecho por la escuela”, sostuvo Cagliero al narrar la ornamentación en el ingreso a la institución.
Sobre el cierre, Amero anunció que la institución contará próximamente con nuevas iniciativas.
“Hace pocos días asumió la nueva directora que llega con muchas ganas de levantar la matrícula de alumnos. Desde nuestro lugar vamos apoyar y a apostar a todo esto. La Escuela de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA) y el Centros de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (CAEBA) se van a trasladar a este lugar en los próximos días. Esto será un puntapié inicial para darle más fuerza a esta institución”, concluyó.