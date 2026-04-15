Sastre

Huellas que trascienden: la Escuela Emilio Ortíz 803 cumplió 90 años formando generaciones

En un acto cargado de emociones, la institución educativa conmemoró sus 9 décadas de historia en la mañana de este lunes. "Celebrar casi un siglo es mirar hacia atrás con gratitud y hacia adelante con la responsabilidad de seguir brindando una educación pública de calidad", destacó su flamante directora, Elizabeth Cagliero.