En noviembre de 2022 la Legislatura de la Provincia de Santa Fe sancionó la Ley de Ficha Limpia. Y entre julio y septiembre de 2025 la Convención Reformadora la agregó a la Constitución provincial en su artículo 56: "Ninguna persona puede ser candidata para ocupar cargos electivos si ha sido condenada por delitos dolosos en las condiciones que determine la ley".
Ficha limpia a contratistas, en la agenda del Senado
Un proyecto de Diputados, que ya logró media sanción, está en comisiones del Senado desde agosto del año pasado. Se revisan aspectos jurídicos para una ley capaz de exigir que también sean limpios los antecedentes de las empresas contratadas por el Estado (al igual que los candidatos en las elecciones).
Los avances santafesinos (que aún no han sido posibles a nivel nacional) hablan siempre de uno de los dos extremos habituales en los casos de corrupción: el de los dirigentes políticos y las obligaciones para postularse a cargos electorales provinciales.
Ahora, en el Senado provincial se debate una ley que se enfoca en el otro extremo habitual de esos delitos, el de las empresas proveedoras de bienes y servicios para el Estado. La exigencia que se pretende es similar: si no hay ficha limpia empresaria, no hay contrato. Tal como sucede con los ciudadanos que quieren ser electos.
Un proyecto de ley para la transparencia de antecedentes penales en quienes firman contratos con el Estado tiene en la Legislatura de Santa Fe ya media sanción de Diputados. En agosto del año pasado avanzó con esa norma la Cámara baja, al aprobarse una iniciativa de la diputada socialista de Unidos para Cambiar Santa Fe, Lionella Cattalini.
El texto plantea hacer a un costado de las competencias licitatorias y compulsas de precios a proveedores a empresas, mutuales o cooperativas que tengan "antecedentes" por delitos de corrupción.
"Hay una demanda clara de la sociedad de terminar con los privilegios y con la corrupción. Lamentablemente, Argentina tiene una larga tradición de proveedores y funcionarios que se han enriquecido de manera ilícita en operaciones con el Estado", señaló la legisladora al tratarse el tema en Diputados en agosto del año pasado.
"Es una señal fuerte, clara, para toda la ciudadanía y también para dar garantías de equidad, para competir en plenas condiciones de igualdad, a las empresas que en forma honesta trabajan en la provincia. El Estado deben contar con mecanismos para saber si sus proveedores están bajo investigación por corrupción, por eso hablamos de antecedentes", explicó.
Preferencia
Durante la sesión del 21 de mayo pasado, el Senado acordó un lugar preferencial en su agenda e intentar en la próxima sesión de este jueves 4 darle tratamiento parlamentario en el recinto. Todo indica que en junio habrá novedades, y que es posible alguna modificación que lleve el tema nuevamente a la cámara de origen.
Hasta aquí ninguna otra provincia ha avanzado con normas similares. Un proyecto de ley con elementos en común existe en el Poder Legislativo en el Chaco, pero allí no hubo avances como en Santa Fe.