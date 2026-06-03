Legislatura de Santa Fe

Ficha limpia a contratistas, en la agenda del Senado

Un proyecto de Diputados, que ya logró media sanción, está en comisiones del Senado desde agosto del año pasado. Se revisan aspectos jurídicos para una ley capaz de exigir que también sean limpios los antecedentes de las empresas contratadas por el Estado (al igual que los candidatos en las elecciones).