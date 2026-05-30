“Ya no hablamos de sospechas aisladas"

Cattalini: “Rosario no soporta más una justicia federal atravesada por la corrupción y las complicidades”

Tras las recientes definiciones judiciales contra los jueces federales Marcelo Bailaque y Gastón Salmain, la diputada provincial socialista Lionella Cattalini —denunciante clave en el caso— advirtió que Rosario “ya no tolera funcionarios sospechados de connivencia con el crimen organizado”. La legisladora alertó que ambas causas exponen "uno de los momentos más graves de deterioro institucional de la Justicia Federal" en la región.