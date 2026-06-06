La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe recordó a los cronistas parlamentarios Fernando Luis Brosutti, Alberto Julio Giraldi y Horacio Vicente Pucheta, en reconocimiento a sus trayectorias profesionales y a su valioso aporte a la difusión de la actividad legislativa provincial. Además, se concretó la reinauguración de la Sala de Conferencias y de Periodistas de la Cámara Alta, que fue puesta en valor.
Homenaje post mortem a tres periodistas en la Cámara de Senadores
En el acto por el día del periodista en la Legislatura realizado el miércoles 3 y en una sesión especial de los senadores del jueves 4 se recordó a Fernando Luis Brosutti, Alberto Julio Giraldi y Horacio Vicente Pucheta.
El acto se desarrolló en el recinto y fue encabezado por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, junto a senadores, autoridades de la Cámara, familiares de los homenajeados, allegados y representantes de los medios de comunicación.
Hubo reflexiones sobre las difíciles circunstancias que viven los periodistas por los actos de violencia en su contra por parte del gobierno nacional, con actos de persecución e intentos de censura desde la Casa Rosada.
Michlig compartió los buenos recuerdos que de los tres guarda y elogió su responsable labor periodística: "grandes periodistas, mejores personas", sintetizó. Evocó anécdotas sobre los tres y fue particularmente generoso con los periodistas presentes, al momento de cortarse las cintas con motivo de la remodelación de la sala de periodistas que ahora cuentan con tres computadoras nuevas y otras herramientas de trabajo.
Ese espacio ahora cobija también a una sala de conferencias de prensa que lleva el nombre de La Reforma del 25 -Fernando Brosutti, por elección de los propios cronistas. Susana Goris de El Protagonista Web, su viuda, participó del acto junto a senadores, donde se leyeron los últimos textos del periodista vinculados justamente a la libertad de expresión consagrada en la nueva Constitución de Santa Fe.
El senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, afirmó en nombre del bloque PJ: "Por encima de la gran tarea que desarrollaban, eran tres seres humanos excepcionales (...) unos integrantes más de esta Cámara, grandes profesionales". Su par del oficialismo por 9 de Julio, Joaquín Raúl Gramajo, destacó que su vocación por "hacer llegar la voz de las comunidades de toda la provincia de Santa Fe y eso es algo que tenemos que valorar en esta que es la Cámara más federal de la provincia".
Ciro Seisas, de Rosario señaló: "fueron personas que dieron la vida trabajando por profundizar esas cualidades que hacen a un buen periodista: la curiosidad, precisión y equilibrio" y expuso de inmediato el valor del talento periodístico humano frente a las tentaciones de la inteligencia artificial.
Posteriormente, familiares de los homenajeados compartieron palabras de agradecimiento y recordaron distintos aspectos de sus vidas y trayectorias. El periodista Santiago Goris, familiar de Fernando Brosutti, lo recordó como un apasionado de su trabajo y destacó que "daba todo sin pedir nunca nada". Ximena Giraldi destacó que su padre siempre dijo que "la verdad vale la pena" y concluyó su intervención con consignas a favor de la vigencia de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, dos asuntos "por los que siempre él luchó". Silvina Pucheta expresó que su padre "encontró su vocación de grande" y narró esa joven pasión de Pucheta que, con más de 80 años, lo llevaba en bicicleta a la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno todos los días y los jueves a "lo que más le gustaba, que era estar en este lugar, por eso debe estar feliz por este homenaje por su calidad humana y profesional".