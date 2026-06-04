Cámara dividida

Diputados votó con cambios la sanción a cuidacoches y lo definirá el Senado

Trabajosa negociación en el interbloque de Unidos para buscar texto que contenga a los diferentes sectores. La media sanción trajo aparejada la creación de dos cargos de jueces de primera instancia. La oposición votó en rechazo y cuestionó la falta de políticas de apoyo a los sectores vulnerables.