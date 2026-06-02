La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe tiene como uno de los temas centrales de la semana definir el proyecto sobre cuidacoches que aprobara el Senado y que tiene preferencia para ser este jueves. En la previa, el miércoles habrá un plenario de tres comisiones con invitados para abordar la problemática.
El proyecto de Cuidacoches, eje en Diputados de Santa Fe
El texto votado por el Senado tiene tratamiento preferencial para el jueves. En el oficialismo tratan de consensuar reformas que harían que el tema vuelva al Senado.
Se trata de la reunión conjunta de las comisiones de Seguridad Pública, Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Legislación General que recibirán a representantes de la Pastoral Social de los arzobispados de Santa Fe y de Rosario que tienen postura crítica sobre la sanción de la actividad de trapitos o cuidacoches.
Después, la comisión recibirá a los representantes del Foro contra la Impunidad y por la Justicia que solicitaron exponer sobre dicha problemática social que repercute, especialmente, en los grandes centros urbanos.
El Senado, después de varias semanas de discusiones y tras una reunión con tres ministros del Poder Ejecutivo acompañó un proyecto del representantes de Rosario, Ciro Seisas, incorporando artículos al Código de Convivencia de la provincia.
En las reformas aprobadas por el Senado se aplican sanciones y hasta la posibilidad de arresto a las personas que, sin autorización, realicen la actividad de cuidacoches en calles, en ciudades donde la actividad esté prohibida.
La acción por las contravenciones estará a cargo de los municipios, quienes actuarán como actores contravencionales públicos con exclusión de toda otra autoridad, sin perjuicio de la actuación del querellante particular en su caso.
Tras escuchar a las pastorales y al Foro, en principio Unidos discutirá la postura a llevar al recinto e intentarán coordinar posibles cambios con el Senado. En la oposición también hay posturas encontradas sobre la temática.
Posturas
Dentro de Unidos, está el diputado Walter Ghione (Uno), quien es pastor evangélico. "Mi postura es personal, tanto en mi rol de legislador como de pastor. La comunidad evangélica no tiene una autoridad central que establezca una única posición para todos sus integrantes, por lo que no puedo hablar en nombre de todos los evangélicos ni atribuirles una visión uniforme sobre este tema. Tampoco se trata de contradecir a la Iglesia Católica ni de generar una confrontación entre credos. Simplemente aporto una mirada cristiana diferente", le marcó a El Litoral.
"Desde esa perspectiva, no creemos que la regulación de la actividad de los trapitos represente una verdadera solución ni un camino de dignificación para las personas. Por el contrario, entendemos que perpetúa situaciones de informalidad que muchas veces terminan vinculadas a la extorsión, las adicciones o el control territorial de determinados espacios públicos".
Para Ghione, "la pobreza merece nuestra solidaridad, nuestro compromiso y políticas que generen oportunidades reales. Pero creemos que existe una diferencia entre acompañar al que está en situación de vulnerabilidad y resignarse a que permanezca indefinidamente en actividades que no promueven su desarrollo ni su integración plena a la sociedad".
El legislador le dijo a El Litoral que "no romantizamos la pobreza ni consideramos que la marginalidad deba convertirse en una identidad permanente. Nuestro desafío como sociedad debe ser construir caminos de restauración, trabajo genuino y dignidad para todos".
Encuentro con municipios
Ya en Diputados, en reunión ampliada fueron escuchados los municipios que tienen esa problemática y varios de los representantes municipales pidieron algunos cambios al texto que aprobó el Senado.
"Fue una buena reunión, vamos a trabajar ante el reclamo de los intendentes" dijo Martín Rosúa, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara que se encargó de cursar las invitaciones al término de aquel encuentro. "Pidieron cambios porque entienden que los municipios no tienen la estructura suficiente para instar la acción en estos casos de contravenciones", marcó la socialista Lionella Cattalini, vicepresidenta de la Comisión.
La Cámara de Diputados invitó a dicho encuentro a los secretarios de Control de ocho municipios. No obstante, dos intendentes se hicieron presentes en la reunión: el rafaelino Leonardo Viotti y el santotomesino Miguel Weiss Ackerly. Por la ciudad de Santa Fe estuvo el secretario de Gobierno, Sebastián Mastropoalo y por Rosario, el secretario de Control, Diego Herrera. Se sumaron los secretarios de Reconquista, Villa Gobernador Gálvez, Venado Tuerto, Villa Constitución y un representante del municipio esperancino.
El santafesino Mastropaolo destacó en ese encuentro que Santa Fe tiene censados a los cuidacoches. Pero se quejó de la cesión a los municipios de la acción primaria.
Los diputados de Unidos se comprometieron a trabajar en la semana para buscar un acuerdo interno que además tenga luego el respaldo del Senado para poder dejar sancionada la norma esta semana.