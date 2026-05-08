El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, confirmó este jueves que el municipio avanza junto al Gobierno provincial y la asociación Los Sin Techo en un esquema de relocalización de familias asentadas en sectores vulnerables de barrio Barranquitas. La iniciativa apunta a intervenir zonas de riesgo hídrico y evitar nuevas ocupaciones irregulares.
Santa Fe: el intendente confirmó relocalizaciones en Barranquitas y pidió una ley contra cuidacoches
El municipio trabaja junto a Provincia y Los Sin Techo para intervenir en áreas de riesgo hídrico mientras avanza el debate legislativo sobre los cuidacoches.
En Casa de Gobierno, funcionarios provinciales, municipales y referentes sociales analizaron alternativas para mejorar las condiciones urbanas en sectores históricamente afectados por inundaciones, precariedad habitacional y falta de infraestructura básica en distintos puntos de la capital santafesina.
“Estamos trabajando realmente con el gobernador y con la asociación Los Sin Techos para poder primero hacer un suelo responsable, un suelo seguro, a donde nadie más esté instalándose en zonas de riesgo hídrico”, explicó Poletti al referirse al plan de intervención que comenzó a delinearse junto a la Provincia.
El mandatario local detalló que la primera etapa de las obras estará centrada en el movimiento y alteo de terrenos para garantizar condiciones seguras antes de avanzar con nuevas viviendas o traslados de familias. Según indicó, el objetivo es ordenar el crecimiento urbano y reducir situaciones de vulnerabilidad estructural.
“Primero se hace alteo, movimiento de tierra, se pone el suelo en una cota segura y luego se va a ir trabajando en la relocalización”, señaló el intendente. Además, destacó que existe un relevamiento previo que permitirá establecer prioridades y determinar las necesidades concretas de cada familia afectada.
Un trabajo conjunto para ordenar zonas vulnerables
Poletti remarcó que el trabajo territorial se realiza junto a la asociación Los Sin Techo, entidad que desde hace años desarrolla tareas sociales y habitacionales en distintos barrios de Santa Fe. El intendente valoró especialmente el conocimiento territorial y los relevamientos realizados por la organización.
“Los Sin Techo es una asociación muy seria, que trabaja muchísimo, conoce perfectamente la realidad y ya tiene censado todo lo necesario para saber cuáles son las necesidades que tenemos”, afirmó el mandatario, quien insistió en la necesidad de avanzar de manera progresiva y ordenada.
La problemática de las familias asentadas en sectores inundables volvió a instalarse en la agenda pública luego de las últimas lluvias y de las dificultades que presentan algunos barrios ante fenómenos climáticos intensos. Desde el municipio sostienen que la prioridad es evitar nuevas construcciones en áreas críticas.
En ese contexto, el intendente insistió en la necesidad de consolidar políticas urbanas que permitan combinar infraestructura, control territorial y asistencia social. El objetivo, según explicaron desde el municipio, es avanzar en soluciones sostenibles y evitar intervenciones aisladas que no resuelvan el problema de fondo.
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El reclamo por una ley provincial contra cuidacoches
Durante la misma rueda de prensa, Poletti también fue consultado por la reunión realizada en la Cámara de Diputados sobre la problemática de los cuidacoches. Del encuentro participó el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Mastropaolo, junto a legisladores provinciales.
El intendente reiteró que el municipio considera necesaria una legislación provincial que permita fortalecer las actuaciones policiales frente a situaciones vinculadas con cuidacoches y actividades informales en la vía pública. Según indicó, varias ciudades comenzaron a analizar medidas similares a las implementadas en Santa Fe.
“Seguimos pensando que tiene que haber una ley provincial que avale la actuación policial más allá de todo lo que avanzamos en la ciudad de Santa Fe”, sostuvo Poletti. Además, consideró necesario establecer criterios comunes que contemplen distintas realidades urbanas dentro de la provincia.
El mandatario explicó que actualmente se discuten alternativas legislativas para definir cómo intervenir en casos reiterados y cuál será el encuadre legal correspondiente. “Se analiza cómo puede actuar la policía y cuándo esto pasa a ser una contravención o directamente un delito”, afirmó.
El debate sobre los cuidacoches volvió a cobrar fuerza en las últimas semanas tras distintos reclamos vecinales relacionados con situaciones de amenazas, cobros indebidos y conflictos en zonas de alta circulación vehicular. Desde el municipio aseguran que buscan herramientas legales más claras para intervenir.