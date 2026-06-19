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Con los autos circulando

En Rafaela, presentaron la "Carrera de los millones" del Turismo Carretera

En la previa del Gran Premio de Rafaela RUS Agro, vehículos de competición realizaron un recorrido por las calles céntricas y acercaron la pasión fierrera a vecinos y fanáticos.

La actividad, apoyada por instituciones locales, marcó el inicio de un fin de semana que promete ser inolvidable para los amantes del deporte motor.La actividad, apoyada por instituciones locales, marcó el inicio de un fin de semana que promete ser inolvidable para los amantes del deporte motor.
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Rafaela volvió a respirar automovilismo. Este viernes 19 de junio, la ciudad fue escenario de la presentación oficial de la Carrera de los Millones del Turismo Carretera, correspondiente al Gran Premio de Rafaela RUS Agro.

La actividad se desarrolló en la antesala de una de las fechas más esperadas del calendario y tuvo como principal atractivo la presencia de autos de competición circulando por las calles rafaelinas.

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Vecinos, familias y fanáticos del TC se acercaron para vivir de cerca el clima fierrero que caracteriza a Rafaela, una de las plazas históricas del automovilismo argentino.

Una presentación con fuerte convocatoria

La presentación comenzó a las 18 horas, mientras que desde las 18:30 se realizó un giro de autos por distintos sectores de la ciudad. El epicentro de la actividad estuvo ubicado en Avenida Santa Fe y Saavedra, desde donde partió el recorrido previsto para acercar los vehículos al público.

turismo carretera carrera millonesEl evento, con epicentro en Avenida Santa Fe, permitió a los fanáticos vivir de cerca la emoción del automovilismo, revitalizando el espíritu fierrero.

La propuesta permitió que los fanáticos pudieran ver de cerca los autos, tomar fotografías y comenzar a palpitar el regreso del Turismo Carretera al autódromo rafaelino.

El recorrido por las calles de Rafaela

turismo carretera carrera millonesEl recorrido de los vehículos por avenidas locales revivió la pasión por los fierros, anticipando un fin de semana de emociones en el autódromo.

El trayecto comenzó en Avenida Santa Fe y Saavedra. Desde allí, los autos avanzaron por la avenida hasta Constitución, continuaron hacia Lavalle y luego retornaron nuevamente por Avenida Santa Fe. El recorrido finalizó en la zona de la estación de servicio Shell, ubicada en Avenida Santa Fe y Urquiza.

La postal de los autos de competición atravesando la ciudad marcó uno de los momentos más convocantes de la previa y reforzó el vínculo histórico entre Rafaela y el Turismo Carretera.

La actividad formó parte de la agenda oficial organizada por el regreso del TC a Rafaela, con el acompañamiento de la Municipalidad de Rafaela, el Club Atlético de Rafaela, el Autódromo Rafaela y la ACTC. Con esta presentación, la ciudad volvió a sentir de cerca la pasión fierrera que la distingue y comenzó a vivir un fin de semana cargado de expectativa.

La tradicional Carrera de los Millones volverá a convocar a miles de fanáticos en el Autódromo Ciudad de Rafaela, que se prepara para recibir una de las competencias más importantes del automovilismo nacional.

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