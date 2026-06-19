Con el ingreso anticipado del público y tras una intensa lluvia registrada el día anterior, Rafaela comenzó a vivir la previa de una nueva fecha del Turismo Carretera, en una jornada marcada por la expectativa, el movimiento en el Autódromo y una agenda especial en distintos puntos de la ciudad.
Gustavo Belinde: "Dos horas antes la gente ya estaba adentro; es impresionante la alegría que hay"
Rafaela vive la previa del TC con ingreso de público, actividades en el Museo Histórico y una conferencia con pilotos
El presidente de la Subcomisión de Automovilismo, Gustavo Belinde, destacó el acompañamiento de los fanáticos desde las primeras horas y valoró el trabajo realizado durante la noche para dejar todo en condiciones.
“Espectacular, hasta el clima nos acompaña hoy después de una intensa lluvia ayer. Le recomendamos a la gente que entre con cuidado porque hay sectores donde todavía hay barro. Hemos trabajado toda la noche y vamos a ver qué pasa”, expresó.
En ese marco, remarcó la respuesta del público, que comenzó a ingresar con mucha anticipación al predio. “Fijate la alegría que tiene la gente, que dos horas antes ya está adentro. Es impresionante”, señaló.
Actividades en el Museo Histórico y presencia de pilotos
La agenda de este viernes tendrá una propuesta central desde las 16.30 en el Museo Histórico de Rafaela, donde se desarrollará una muestra vinculada al automovilismo con la presencia de pilotos y referentes de la categoría.
Según adelantó Belinde, participarán pilotos rafaelinos, entre otros protagonistas, quienes brindarán una charla abierta al público. Además, se exhibirá un auto de competición como parte de la propuesta.
“Va a haber una muestra importante. Van a estar varios pilotos dando una charla y también un auto en exposición”, anticipó el dirigente.
La tradicional vuelta del TC por el centro
Uno de los momentos más esperados será la realización de la tradicional vuelta simbólica del TC por el centro de la ciudad. La actividad comenzará a las 18 horas, con una conferencia que reunirá a pilotos y autos de competición.
Belinde destacó el valor simbólico de esta iniciativa, que nació en Rafaela y luego fue replicada en otros escenarios del país. “Fuimos innovadores con esa vuelta, la copiaron en todos lados y ahora la volvemos a hacer acá en Rafaela, haciéndonos cargo de ser autores de la vuelta inaugural del TC en la ciudad”, remarcó.
La propuesta incluirá cuatro autos de carrera, la presencia de más de nueve pilotos y algunas sorpresas preparadas por la organización.
“El que no puede ir al autódromo, que se acerque. Va a haber cuatro autos de carrera, más de nueve pilotos en la conferencia y va a estar muy lindo. También habrá alguna sorpresa”, invitó.
El circuito y el trabajo organizativo
Respecto al estado del circuito, Belinde llevó tranquilidad y aseguró que la pista se encuentra en buenas condiciones, aunque reconoció que las lluvias dejaron sectores con barro en algunos espacios del predio.
“El circuito está impecable. Vamos a trabajar mañana para que quede mejor todavía, porque cuando entren los vehículos va a haber barro. Mañana lo vamos a dejar acomodadito para que se luzca Rafaela nuevamente”, afirmó.
Además, valoró el trabajo conjunto de la Subcomisión de Automovilismo, la comisión directiva, la policía, la seguridad privada y los distintos equipos afectados a la organización del evento.
“Los chicos de la guardia, la policía, la seguridad privada, toda la Subcomisión de Automovilismo y la comisión directiva hemos trabajado para este gran objetivo. Hoy se cumple”, sostuvo.