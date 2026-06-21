Pullaro valoró la jornada

Más de 40 mil personas en el TC de Rafaela: "Estamos transformando a Santa Fe en la capital nacional del deporte"

El gobernador asistió este domingo a la competencia del Turismo Carretera en el histórico óvalo santafesino, que contó con gran presencia de público para vivir el regreso del automovilismo a la provincia.