El Autódromo Ciudad de Rafaela lució este domingo como en sus mejores jornadas. Luego de inauguradas las obras de puesta en valor, a partir de una articulación entre el Gobierno Provincial, la Municipalidad de Rafaela, el Club Atlético de Rafaela y el sector privado; el escenario volvió a recibir al Turismo Carretera y al TC Pista.
Más de 40 mil personas en el TC de Rafaela: "Estamos transformando a Santa Fe en la capital nacional del deporte"
El gobernador asistió este domingo a la competencia del Turismo Carretera en el histórico óvalo santafesino, que contó con gran presencia de público para vivir el regreso del automovilismo a la provincia.
El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, asistió a la jornada que congregó a más de 40 mil fanáticos que llegaron desde distintos puntos del país, en una verdadera fiesta automovilística. El mandatario destacó la estrategia de su gestión de fortalecer el turismo de eventos, y trajo a colación lo vivido el sábado en Rosario con 350 mil asistentes a los festejos por el Día de la Bandera en Rosario. “Hace tres años estábamos hablando de cuántos homicidios, cuántos robos teníamos todos los fines de semana. Ahora hablamos de eventos como el de hoy en Rafaela, o como el de ayer en Rosario, sin ningún incidente en la ciudad, con un espectáculo público en donde estuvo Abel Pintos”, destacó el gobernador.
Pullaro celebró que “volvió el Turismo Carretera a Rafaela, y estamos muy emocionados porque es algo único en la República Argentina. Dicen los que saben de fierros que es la carrera más linda, la más disputada y lamentablemente el año pasado no se pudo realizar por las condiciones y por la infraestructura que le faltaba al circuito, y junto a la Municipalidad, al sector privado y al club, logramos hacer las obras para poner en marcha nuevamente el autódromo”.
“Estamos contentos además porque estamos batiendo un récord de público, lo que esperábamos de gente fue superado y eso le viene muy bien a la ciudad y le viene muy bien a toda la región”, agregó el gobernador.
El mandatario provincial destacó que “a pesar que no son momentos buenos de la economía, poniendo un poco cada uno y poniéndole mucha innovación y ganas, se logró salir adelante. Esperamos que el autódromo pueda seguir mejorando, generándole recursos al club, porque con las obras que se hicieron vamos a poder tener, además del Turismo Carretera, diferentes espectáculos que antes no se podían hacer. Lo hicimos en el marco del programa de turismo que llevamos adelante”.
Por otra parte, Pullaro recordó que “este año vamos a tener los Juegos Suramericanos en Rafaela, en Rosario y en Santa Fe. Ya casi estamos terminando las obras, en una inversión muy grande de alrededor de 140 millones de dólares, en una gran infraestructura que les va a quedar a las ciudades”, afirmó.
El gobernador estuvo junto al intendente Leonardo Viotti; el ministro de Educación, José Goity; el presidente del club, Francisco Paravano; el senador Alcides Calvo, y demás autoridades.
Un circuito moderno
La llegada de una de las mejores categorías del automovilismo nacional, la más popular según los especialistas, se hizo posible por la concreción del proyecto de modernización del “Templo de la velocidad”, orientado a posicionar al circuito entre los principales del automovilismo sudamericano.
Las obras inauguradas incluyeron la construcción de 8.000 metros cuadrados de playón de hormigón en boxes, la repavimentación de la calle principal, una nueva calle secundaria, obras de drenaje y mejoras eléctricas compatibles con las exigencias de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). También se ejecutó una cama de leca de 15.000 metros cuadrados en la vía de escape de la Chicana 1 y una nueva sala médica de urgencias de 150 metros cuadrados, desarrollada con aportes privados.