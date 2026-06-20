En Rosario y frente al Monumento

Pullaro recogió la bandera de Belgrano: “Igualdad y libertad”

En un contexto de discursos en que cada orador enalteció con su propia impronta la figura del prócer, el gobernador la inscribió en una tradición productiva y con sensibilidad social. Javkin marcó los contrastes de una ciudad en la que “el miedo cambió de bando”.