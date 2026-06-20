La ciudad de Rosario ofreció este sábado un escenario perfecto: sol a pleno y el viento justo para que la enseña patria flamee en lo alto del mástil mayor del Monumento a la Bandera, inaugurado el 20 de junio de 1957, que lució totalmente renovado luego de que la provincia de Santa Fe decidiera asumir las obras comprometidas y no concluidas por Nación.
Pullaro recogió la bandera de Belgrano: “Igualdad y libertad”
En un contexto de discursos en que cada orador enalteció con su propia impronta la figura del prócer, el gobernador la inscribió en una tradición productiva y con sensibilidad social. Javkin marcó los contrastes de una ciudad en la que “el miedo cambió de bando”.
Como en 2024, el presidente Javier Milei arribó a la ciudad del sur para presidir la ceremonia junto al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y el intendente de la ciudad anfitriona, Pablo Javkin.
La postal fue similar a la de dos años atrás, pero no igual. Esta vez, los discursos fueron con la Fuente de las Proas del monumento en pleno funcionamiento luego de las obras inauguradas por la provincia el miércoles último. Tampoco se asemeja la situación de la ciudad del sur que en 2024 enfrentaba uno de los momentos más crudos de su historia, asediada por el delito y los homicidios.
“Hoy manda la ley y el miedo cambió de lado. No fue magia, fue decisión, inversión, método y trabajo en conjunto”, aseveró Pullaro en reconocimiento al esfuerzo mancomunado de Nación, provincia y municipio que se plasmó en el Plan Bandera, pero también a las propias leyes y medidas que se tomaron desde su administración.
La transmisión del acto oficial, que duró una hora y estuvo a cargo de la Oficina del Presidente, mostró a las principales autoridades frente al Monumento luego del saludo con integrantes del gabinete que acompañaron a Milei. Entre ellos Manuel Adorni, jefe de ministros que ocupó un lugar entre la secretaria general Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. A continuación fue ubicado el presidente pro témpore del Senado, Bartolomé Abdala.
A la titular de la Cámara alta y vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que no fue incluida en el protocolo presidencial, le correspondió una silla cercana al escenario pero alejada de la delegación nacional y cercana al gabinete provincial. Las cámaras oficiales la mostraron fugazmente, pero muy de lejos.
Sí se vio el saludo presidencial con casi todo el gabinete (solo faltaron a la cita el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y de Salud, Mario Lugones). Después de abrazar a su hermana, Milei pasó a Patricia Bullrich, presidenta del bloque de LLA en el Senado, ubicada detrás, y siguió por Adorni en un saludo mucho menos efusivo que en actos anteriores.
El jefe de Gabinete que dejó de ser vocero en los últimos días, enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y podría ser interpelado y, eventualmente, desplazado de su cargo, por el Congreso Nacional.
“La ciudad que se hizo a sí misma”
El intendente de Rosario Pablo Javkin fue el encargado de abrir la lista de oradores en la mañana de este sábado para hablar de “la ciudad sin fundador que se hizo a sí misma; la ciudad que Belgrano eligió para crear el símbolo más grande”.
“Hoy es un día de unión a pesar de las diferencias; es un día de respeto por este momento que Rosario le muestra al país entero, un día de respeto por la obra de Manuel Belgrano”, dijo el intendente.
Javkin celebró que “este 20 de junio nos encuentra con la ciudad llena de alegría, disfrutando la paz que hacía tiempo necesitábamos”. Dirigiéndose al presidente, recordó que hace dos años, cuando Milei estuvo en Rosario para esta fecha, “empezábamos a salir de la peor crisis de inseguridad; sufríamos por estar abandonados a nuestra suerte, por delitos que quedaban impunes, jueces corruptos que apañaban a los delincuentes y ministros que se rendían ante las mafias”.
En ese punto, destacó el trabajo conjunto que permitió “dar una pelea histórica para salvar a Rosario”. “Hoy lo recibimos con una ciudad firme y de pie donde todos quieren venir y quedarse”, le dijo al mandatario nacional.
“La causa de la Patria”
El gobernador Pullaro hizo una fuerte reivindicación de la figura de Manuel Belgarno, como “un hombre que no pertenecía a un bando; pertenecía a una causa, la causa de la Patria”. “Donó su fortuna para fundar escuelas cuando otros trabajaban para enriquecerse. Izó la bandera en esta tierra cuando otros dudaban”, siguió.
“Murió pobre y enfermo, olvidado por quienes detentaban el poder. Pero entendió que valía la pena”, agregó y reivindicó también la figura del Brigadier Estnislao López.
“Belgrano era abogado, economista y militar, pero pensaba en los hombres que quedaban afuera” del sistema y creía “que la libertad sin la educación era una trampa”
“La idea de igualdad y libertad fundidas en un concepto es el legado que Belgrano nos dejó e hizo grande a la Argentina”, analizó Pullaro para rescatar un país que fundó escuelas, universidades públicas y gratuitas y hospitales. “Sobre esa idea se refundó la democracia en 1983”.
Belgrano “era un prócer que entendía que la Nación no se medía solo por su crecimiento sino por como éste impactaba en cada uno de los ciudadanos” y que la diferencia “en la velocidad del cambio estaba en sobre qué espaldas caía y quienes se beneficiaban”.
“Vengo a hablar desde la obra y no desde la queja”, dijo el gobernador que marcó diferencias con la ciudad que recibió al Presidente dos años atrás cuando imperaba la inseguridad, y la actual, “donde el homicidio bajó un 65 % y también lo hicieron las balaceras y los delitos contra la propiedad”.
“Hoy manda la ley y el miedo cambió de lado. No fue magia: fue decisión, inversión, método y trabajo en conjunto”, sostuvo el gobernador quien agradeció el aporte de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y la actual titular de esa cartera, Alejandra Monteoliva (ambas presentes en el acto), “pero lo hicimos trabajando juntos los diferentes poderes del Estado”.
"Orden con progreso"
“Hoy sentimos que estamos recuperando la paz y el orden que nos habían prometido”, pero además “construimos infraestructura porque estamos convencidos de que el orden sin progreso no alcanza”.
En ese punto repasó la inversión desarrollada en estos dos años y las 1840 obras en marcha en la provincia, incluido el puente Santa Fe-Santo Tomé y la infraestructura para recibir a los Juegos Suramericanos 2026, pasando, por supuesto, por la puesta a punto del Monumento.
“En Santa Fe las obras se hacen bajando los costos, con transparencia y sin corrupción”, definió Pullaro quien se dirigió al Presidente para recordar que “Santa Fe produce, exporta, es campo, industria y comercio, y le hace un aporte muy grande al Estado nacional. Necesitamos que en este país federal los recursos vuelvan en infraestructura para encender el motor del interior productivo”., planteó, tal como lo hizo dos años atrás.
“Hacemos oír nuestra voz porque somos rebeldes y, si no, recuerden en 1820, 1830 cuando el centralismo porteño vino a someter al interior, cómo le fue con el brigadier López”, exclamó para aclarar que “todo lo hacemos dentro de las instituciones democráticas”.
“Belgrano creyó que valía la pena, nosotros creemos que vale la pena. Mientras haya una persona que no tiene un plato de comida o que no se puede curar, vamos a seguir sintiendo que vale la pena”, concluyó Pullaro para cerrar con un “Viva Santa Fe, viva la Patria, Dios proteja a Rosario y a la provincia invencible de Santa Fe”.