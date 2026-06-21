Exclusiva con El Litoral

Santilli respaldó el rumbo económico del Gobierno y aseguró que "Argentina va camino a crecer fuerte"

El ministro del interior destacó la recuperación de Rosario en materia de seguridad, defendió las reformas económicas impulsadas por la gestión de Javier Milei y afirmó que los resultados terminarán llegando a la economía cotidiana. Sus declaraciones se dieron durante una visita a Rafaela, donde acompañó a su hijo en el Turismo Carretera