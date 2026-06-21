En el marco de una visita a Rafaela, el ministro de la Nación, Diego Santilli, expresó su respaldo al rumbo económico del gobierno nacional, destacó la transformación que atraviesa Rosario tras el combate contra el narcotráfico y aseguró que la Argentina se encamina hacia una etapa de crecimiento sostenido.
Santilli respaldó el rumbo económico del Gobierno y aseguró que "Argentina va camino a crecer fuerte"
El ministro del interior destacó la recuperación de Rosario en materia de seguridad, defendió las reformas económicas impulsadas por la gestión de Javier Milei y afirmó que los resultados terminarán llegando a la economía cotidiana. Sus declaraciones se dieron durante una visita a Rafaela, donde acompañó a su hijo en el Turismo Carretera
Las declaraciones llegaron pocas horas después de participar en Rosario de los actos por el Día de la Bandera junto al presidente Javier Milei, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin.
Al referirse a la situación de la ciudad del sur provincial, Santilli destacó los avances en materia de seguridad y los contrastó con el escenario que se vivía años atrás.
"Rosario está muy linda. Qué bueno haber dado esa pelea hace dos años contra todos estos delincuentes que azotaban a la sociedad y lastimaban a la gente", sostuvo.
El funcionario también vinculó la recuperación de la ciudad con su potencial económico y productivo. "Rosario es el polo agroexportador de la República Argentina. Todo el campo empuja mucho a Rosario", afirmó, al tiempo que destacó el crecimiento urbano y la actividad que observó durante su paso por la ciudad.
"Lo estructural está bien"
En materia económica, Santilli defendió el programa de reformas impulsado por el Gobierno nacional y aseguró que el país atraviesa una etapa de reordenamiento similar a la que vivieron otras naciones que lograron estabilizar sus economías.
"Los países que corrigieron como corrigió Argentina tuvieron una etapa difícil. España, Italia, Grecia, Portugal, Nueva Zelanda e Israel pasaron procesos similares", señaló.
Para el ministro, la principal diferencia del caso argentino es que el ajuste se está realizando en un contexto de recuperación de algunas variables económicas.
"Se nota que la macroeconomía crece en Argentina. Esta vez se hizo con crecimiento macroeconómico, que es un caso de estudio en el mundo", aseguró.
No obstante, reconoció que los beneficios todavía no llegan con la misma intensidad a todos los sectores.
"Falta que lo vea el ciudadano de a pie, que el comercio levante. Hay sectores que están mejorando y otros que todavía no. Los argentinos hicieron un esfuerzo enorme, pero va a pasar", afirmó.
Santilli consideró además que el ordenamiento de variables macroeconómicas era una condición indispensable para promover inversiones y aumentar las exportaciones.
"Para exportar y para atraer inversiones había que corregir muchas asimetrías y generar reglas claras. Argentina va camino a crecer fuerte si seguimos por esta senda", remarcó.
Rafaela, entre la política y el automovilismo
Más allá de las definiciones políticas, el viaje de Santilli a Rafaela tuvo una motivación personal. El dirigente llegó a la ciudad para acompañar a su hijo, piloto del Turismo Carretera, aprovechando el fin de semana tras su participación en los actos oficiales del Día de la Bandera.
"Vengo como papá", respondió al ser consultado sobre su presencia en el autódromo rafaelino.
Fanático del deporte motor por tradición familiar, Santilli también se mostró optimista respecto de la posibilidad de que la Argentina vuelva a albergar grandes competencias internacionales y destacó el presente de los pilotos nacionales.
Entre la agenda política y la pasión por los fierros, el diputado encontró en Rafaela una escala para combinar ambas facetas en un fin de semana marcado por la celebración patria y el automovilismo.