Eliminación de las PASO en la mira

Santilli avanza en la reforma electoral con gobernadores aliados

El ministro del Interior recibió en Casa Rosada al mandatario de Chaco, Leandro Zdero, de San Juan, Marcelo Orrego, y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, para afianzar la relación con provincias y avanzar en el proyecto que ya está en el Congreso.