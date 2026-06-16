El ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de la agenda que viene desarrollando con gobernadores para avanzar en la reforma electoral.
Santilli avanza en la reforma electoral con gobernadores aliados
El ministro del Interior recibió en Casa Rosada al mandatario de Chaco, Leandro Zdero, de San Juan, Marcelo Orrego, y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, para afianzar la relación con provincias y avanzar en el proyecto que ya está en el Congreso.
En su despacho de la Casa Rosada recibió desde las 10 al gobernador de Chaco Leandro Zdero (UCR). Fue un encuentro clave para aceitar la relación entre Nación y la provincia norteña, aliada electoral de La Libertad Avanza, con la mirada puesta de lleno en el Congreso de la Nación. Precisamente en la reforma electoral que impulsa el oficialismo.
Según informó la cartera, durante la reunión de trabajo abordaron un esquema de iniciativas conjuntas y delinearon acciones de coordinación institucional entre la gestión central y el territorio chaqueño.
Pero el eje central de la conversación pasó por la agenda parlamentaria que impulsa la administración Javier Milei. En esa línea, los dos dirigentes coincidieron en la urgencia de que el Congreso de la Nación avance sin dilaciones con la aprobación de la iniciativa que marca modificaciones en el sistema electoral, precisamente con la eliminación de las primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO).
Se trata de una de las banderas políticas que el Ministerio del Interior busca plasmar antes de las próximas elecciones, con un dato que siempre difunde el jefe de la cartera: las primarias le cuestan al Estado 250 millones de dólares.
Encuentro con Orrego
Por la tarde con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego (PRO), con quien repasó distintas iniciativas vinculadas al desarrollo de la provincia y analizó el escenario legislativo nacional. Según se informó, ambos coincidieron en la necesidad de avanzar con la reforma electoral y destacaron la importancia de lograr la aprobación parlamentaria de la eliminación de las PASO nacionales.
La reunión también sirvió para abordar cuestiones de infraestructura consideradas prioritarias para San Juan. En ese marco, las autoridades destacaron la reactivación de las obras de la Ruta Nacional 40, una de las principales vías de comunicación de la región cuyana y clave para la actividad productiva provincial.
Además, valoraron la autorización otorgada por el Gobierno nacional para que la provincia pueda emitir un bono destinado a financiar obras de infraestructura y proyectos de desarrollo, una herramienta que permitirá fortalecer la inversión pública en distintos sectores estratégicos.
Reunión con Melella
Más tarde, Santilli recibió al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella (PJ), quien llegó acompañado por el jefe de Gabinete provincial, Jorge Canals, y el diputado nacional Paulo Tita. Durante el cónclave, el primer entre dos dirigentes que forman parte de espacios distintos, las partes repasaron los principales temas de la agenda compartida entre la Nación y la provincia y analizaron distintas iniciativas legislativas promovidas por el Ejecutivo.
Entre ellas volvió a ocupar un lugar destacado la reforma electoral, uno de los proyectos que el Gobierno considera prioritarios para el próximo período legislativo. Según trascendió, las autoridades coincidieron en la necesidad de construir consensos políticos que permitan avanzar con el texto en el Congreso pese a las distancias partidarias que existen.
Las reuniones forman parte de la estrategia de diálogo que la Casa Rosada, pero en particular el jefe de la cartera de Interior, viene desplegando con los mandatarios provinciales para consolidar apoyos parlamentarios en torno a las reformas impulsadas por la administración nacional, al tiempo que busca coordinar proyectos de infraestructura, inversiones y desarrollo económico en los distintos distritos.