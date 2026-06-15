El oficialismo intentará esta semana sostener el pulso legislativo en el Congreso con proyectos que considera prioritarios. Pero el avance de esa agenda está atravesada por las maniobras políticas de los espacios opositores contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debido a las inconsistencias en su declaración jurada.
El oficialismo buscará imponer proyectos sobre las maniobras opositoras contra Adorni
En Diputados, el bloque libertario buscará dictaminar esta semana el Súper RIGI y el pago a holdouts, mientras la oposición empuja pedidos de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete. En el Senado, Villarruel reunirá a los bloques para ordenar la sesión y definir cuándo Adorni deberá presentar su informe de gestión.
En Diputados, el bloque de La Libertad Avanza apunta al miércoles 24 como fecha para sesionar sobre dos proyectos clave: el Súper RIGI para grandes inversiones en nuevas industrias y el acuerdo con bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda.
Para eso antes tiene que conseguir dictamen. Este miércoles 17 desde las 12, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia tratarán el expediente de renegociación con Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund. Antes del pase a la firma, expondrán Sebastián Amerio, procurador del Tesoro de la Nación, y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. El proyecto ya tiene media sanción del Senado y autoriza el pago de 171 millones de dólares a tenedores de títulos públicos que iniciaron demandas tras el default de 2001, pero que no ingresaron al acuerdo cerrado en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.
Este mismo miércoles, desde las 15, las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva buscarán dejar listo el dictamen del Súper RIGI. La iniciativa ya atravesó dos jornadas informativas: una con funcionarios y otra con representantes del sector empresarial. El proyecto apunta a captar inversiones de gran escala en actividades que el Gobierno define como nuevas para la estructura productiva nacional. A diferencia de otros temas más conflictivos, el texto llegó al Congreso con aval inicial de aliados y sectores de la oposición dialoguista. De todos modos, algunos representantes provinciales pidieron ajustes en la redacción de artículos puntuales.
La Casa Rosada quiere llevar ambos proyectos al recinto el miércoles 24 de junio. Ese sería, por ahora, el temario central para una sesión con miras a dar señales de estabilidad ante los mercados, pero que antes tiene que gestionar las tensiones políticas que atraviesa el gobierno de Javier Milei.
Adorni cruza la agenda
El problema para el oficialismo es la situación de Adorni. La oposición más dura busca abrir el recinto de Diputados el martes 23 de junio para impulsar una ofensiva contra el jefe de Gabinete. La iniciativa lleva la firma de Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, y fue acompañada por legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y monobloques opositores.
El objetivo es reunir 129 diputados para iniciar la sesión. Pero todavía no tienen asegurado el número. Según los cálculos preliminares, podrían reunir alrededor de 115 bancas con asistencia perfecta. Les faltarían unos 14 diputados. Ahí aparecen el PRO y la UCR. Ambos espacios emitieron críticas duras contra Adorni, pero no está claro que estén dispuestos a acompañar una sesión para avanzar contra el ministro coordinador. En el PRO llegaron a reclamarle al Presidente que defienda “el cambio y no a Adorni”. Pero una cosa es exigir explicaciones y otra es habilitar una ofensiva parlamentaria que pueda terminar en moción de censura.
El temario opositor incluye pedidos para que Adorni brinde informes verbales ante el Congreso, requerimientos escritos al Poder Ejecutivo y proyectos de interpelación orientados a iniciar una moción de censura. Según el artículo 101 de la Constitución, el jefe de Gabinete puede ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara. Pero, al no tener dictamen, la oposición necesitaría dos tercios de los presentes para tratar esos proyectos sobre tablas. Ese número aparece prácticamente fuera de alcance.
Por eso, la jugada más probable, si logran abrir el recinto, sería emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que fijen fecha de debate. Ambas están presididas por legisladores libertarios: Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo.
El Senado y la fecha del informe
La presión sobre Adorni también llegó al Senado. La vicepresidenta y titular de la Cámara, Victoria Villarruel, convocó para este miércoles 17 a una reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de bloque. El encuentro servirá para ordenar la sesión prevista para el jueves, pero también para discutir cuándo el Jefe de Gabinete deberá concurrir al recinto a presentar su Informe de Gestión.
Villarruel coincide con José Mayans, jefe del bloque Justicialista, en que la presentación debería concretarse este mismo mes argumentando la gravedad de los acontecimientos. Patricia Bullrich, titular del bloque libertario en el Senado, propone consensuar la primera semana de julio, con el jueves 2 como fecha posible.
Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti ya pidieron una moción de censura contra Adorni. Argumentan que existen “graves inconsistencias patrimoniales”, además de “ocultamientos, omisiones, contradicciones y rectificaciones” en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción y ARCA. También señalan un “impresionante e inexplicable incremento de su patrimonio personal desde que asumió en la función pública”.
El jueves, además, la Cámara alta tiene previsto tratar pliegos de jueces del fuero laboral que ya obtuvieron dictamen. La discusión aparece atravesada por la prórroga por cinco años del mandato del magistrado Víctor Pesino, cuestionado por el peronismo por un fallo que habilitó la implementación de la reforma laboral.
La Libertad Avanza también pretende incluir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, siempre que logre superar diferencias internas y con aliados sobre el capítulo de tierras fiscales, que elimina restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales en la Argentina.
En paralelo, la Casa Rosada sigue intentando consensuar una reforma electoral con eje en la eliminación de las PASO, el desfinanciamiento de partidos y campañas, y cambios en la ley de partidos políticos. Pero cualquier modificación electoral requiere mayoría absoluta: 129 diputados y 37 senadores. Los libertarios están lejos de esos números por cuenta propia.