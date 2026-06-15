Tensiones parlamentarias

El oficialismo buscará imponer proyectos sobre las maniobras opositoras contra Adorni

En Diputados, el bloque libertario buscará dictaminar esta semana el Súper RIGI y el pago a holdouts, mientras la oposición empuja pedidos de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete. En el Senado, Villarruel reunirá a los bloques para ordenar la sesión y definir cuándo Adorni deberá presentar su informe de gestión.