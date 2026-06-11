En la Cámara de Diputados

El debate sobre la ley de Lobby: entre la “visibilidad” y la “participación vigilada”

La iniciativa oficialista registra antecedentes en proyectos de distintos bloques y en la legislación internacional. Organizaciones como Poder Ciudadano, Pensar, Fopea y Amnistía Internacional advierten sobre los efectos que podrían tener algunas de las disposiciones.