La Rosada se reactiva

El Gobierno nacional insiste en descomprimir la presión que tiene por el caso Adorni

Los hermanos Milei mantienen la idea de que no deben entregar a su alfil en la Jefatura de Gabinete para no mostrar debilidad. La llegada de Ravier a la voceria es una de las estrategias que va por el camino de retomar el control de la agenda