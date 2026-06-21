Frente a la paralización parlamentaria y los contratiempos en la gestión -que pese a todo considera Casa Rosada que tuvo datos positivos que no tuvieron mayor repercusión debido al caso Adorni- la comandancia libertaria decidió pegar un volantazo en su estrategia de sostener a rajatabla al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cargo. Una decisión que varios libertarios venían solicitando hace tiempo, nombrar a un nuevo vocero presidencial que promueva e imponga en agenda los temas que le interesa difundir a la administración central. Sonaron varios nombres que no pasaron el filtro de los hermanos más poderosos de la Argentina, hasta que se optó por poner en ese puesto al diputado nacional por La Pampa, Adrián Ravier, un economista de la escuela liberal clásica. Por tener un origen cercano a uno de los vértices del denominado ’triángulo de hierro’, un integrante de Las Fuerzas del Cielo salió a expresarle a El Litoral que, “esto fue una idea y decisión del Presidente. Una gran decisión. Estamos muy contentos. Santiago Caputo no intervino, se le ocurrió a Javier (Milei) que sea él por ser un referente de la Fundación Faro”, consignó.
El Gobierno nacional insiste en descomprimir la presión que tiene por el caso Adorni
Los hermanos Milei mantienen la idea de que no deben entregar a su alfil en la Jefatura de Gabinete para no mostrar debilidad. La llegada de Ravier a la voceria es una de las estrategias que va por el camino de retomar el control de la agenda
Milei, Ravier y Adorni
Así como en el pasado el elegido tuvo duros cruces con el actual titular del Ejecutivo, luego se sumó a las filas violetas y hasta escribió libros en coautoría con el primer mandatario, convirtiéndose en un férreo defensor del programa económico de La Libertad Avanza desde una banca en la Cámara baja de la Nación. El propio Ravier agradeció con un tuit su nombramiento y adelantó qué estará asumiendo el lunes. Por ahora el secretario de Prensa y Comunicación de la Presidencia continuará siendo el ex periodista Javier Lanari, que es uno de los principales defensores y figuras de contención de Adorni, quien lo propuso en el cargo cuando él tomó el control de área que tuvo que dejar en su momento Guillermo Francos.
La semana próxima habrá novedades en referencia a cómo será el esquema de conferencias de prensa que dará el flamante portavoz gubernamental frente a los periodistas acreditados en el edificio del PEN.
El destino de Manuel Adorni
Tras la reunión del mandamás de los ministros y el jefe de Estado en Olivos el último viernes, fue el propio Adorni quien anunció a través de su cuenta personal en X el nombramiento de quien será su reemplazante. Ante el cuadro de situación en el que el Congreso y Comodoro Py acorralan al ministro coordinador, este diario consultó al entorno del alto funcionario si existía la posibilidad de una renuncia. La respuesta fue contundente: “Eso nunca estuvo en consideración, y, es más, no va a suceder”. Esto lo aseguró uno de los hombres con despacho en Balcarce 50 que está todos los días con el ex portavoz, de quien agregó que “está con buen ánimo y esperando que la Justicia se expida”. Los rumores con respecto a un potencial llamado a indagatoria de parte del juez federal Ariel Lijo recibieron una contestación similar a la primera. “No tienen los elementos de prueba para avanzar con eso”, aunque el informante anexó que en caso de que se diera ese escenario, “Manuel estará a disposición de lo que requiera el tribunal, de hecho, viene colaborando desde el principio y facilitó todo lo que le han solicitado y lo seguirá haciendo. Él, más que nadie, quiere que quede demostrado -cuanto antes- que es inocente de culpa y cargo. Está sometido a un escarnio público que fomentan los medios basura, la oposición destituyente y otros impresentables que quieren voltear al Gobierno”, afirmó la voz oficial.
Comodoro Py sigue la pesquisa alrededor de la familia Adorni
En la sede del Poder Ejecutivo Nacional prefirieron no expedirse acerca de los últimos avances que el fiscal federal Gerardo Pollicita hizo en torno a la investigación relacionada a las causas que envuelven al ministro Adorni. Como novedad, y después de la presentación de su Declaración Jurada, el letrado ordenó una masiva batería de medidas de prueba impulsando la contrastación de información concerniente al círculo familiar del titular de la Jefatura. El funcionario judicial solicitó formalmente el expediente de Francisco Adorni, hermano del JGM y diputado libertario bonaerense en la Octava Sección Electoral, quien ya fue convocado a dar testimonio por el procurador Guillermo Marijuan, decisión que está en manos del magistrado que instruye en el caso, hablamos de Daniel Rafecas. Lo que se busca es constatar detalles de la sucesión del padre de los dos dirigentes de LLA. Nos referimos a Jorge Adorni, ya que se alegó que parte de los activos provienen de la herencia del progenitor del diputado y el ministro.
Asimismo, se requirieron informes sobre la residencia de la madre de ambos, Silvia Pais, en el barrio privado Fincas de Iraola 2, debido a una reciente mudanza y a los activos vinculados a esa operatoria. En ese paquete de medidas aparece el pedido de informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA); a la ANSES y a la billetera digital Lemon Cash, con el objetivo de intentar reconstruir el pasado financiero de Manuel Adorni en el período 2002-2023, y también el de su esposa, Bettina Angeletti, entre 2018 y 2023. A la vez, se analizan las rectificaciones de las DDJJ del funcionario en la Oficina Anticorrupción (OA). Es que la fiscalía evalúa extender formalmente el período de auditoría hacia años previos a su función. El resto tiene que ver con otros bienes, viajes y compras que están bajo sospecha.
Santilli negocia la reforma política con los gobernadores
Tratando de mantener la mayor dosis de normalidad posible y retomar la iniciativa legislativa, el ministro del Interior Diego Santilli, recibió en esta semana corta que pasó a más mandatarios provinciales acuerdistas. Estuvieron en el palacio rosado: Marcelo Orrego de San Juan; Gustavo Melella de Tierra del Fuego; al correntino Juan Pablo Valdés y al jujeño Carlos Sadir. Uno de los asesores del titular de la cartera señaló que los cónclaves tuvieron como prioridad “tratar la agenda compartida entre la Nación y las provincias y buscar coincidencias en relación a la reforma electoral". Hace meses que los caudillos territoriales tienen un borrador de la iniciativa que eliminaría las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), haría cambios en la Boleta Única de Papel (BUT) y regularía el financiamiento a los partidos políticos. El hecho, es que el oficialismo nacional, a causa de las circunstancias que rodean a Adorni, no está pudiendo convertir en ley proyectos como el de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y otro tema que también es prioridad en el seno libertario, la aprobación de pliegos para completar las más de 280 vacantes que quedan pendientes en el Poder Judicial. Uno de los tantos desafíos que el mileísmo tiene de cara al 2027, cuando empiece el año electoral, y la mayoría de las medidas que impulsa se le traben todavía más en el barro de la batalla electoral que ya empezó, y que se intensificará apenas termine el Mundial de fútbol y quede menos de año y medio de mandato por delante.