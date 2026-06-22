La Fórmula 1 desembarcará este fin de semana en Austria para disputar la octava fecha de la temporada 2026, y para Franco Colapinto será una visita a un escenario que conoce muy bien. El Red Bull Ring de Spielberg es uno de los circuitos más recorridos por el argentino durante su formación en Europa y también uno de los que mejores recuerdos le trae.
Austria, territorio conocido para Franco Colapinto
El piloto argentino llega al Red Bull Ring después de sumar puntos en Barcelona. Spielberg es uno de los circuitos donde más veces compitió y donde consiguió algunos de los mejores resultados de su carrera.
Desde 2021, Colapinto disputó nueve competencias en Austria entre diferentes categorías internacionales, acumulando una victoria y cuatro podios. Un historial que convierte al trazado austríaco en uno de los escenarios donde más experiencia tiene dentro del calendario automovilístico.
Su primer gran resultado llegó justamente en 2021. Aquel año compitió tanto en la European Le Mans Series como en la Fórmula Regional Europea by Alpine. En el campeonato de resistencia logró un segundo puesto con el equipo G-Drive Racing, mientras que en la Fórmula Regional consiguió una victoria en el Red Bull Ring, uno de los momentos más destacados de aquella temporada.
Durante ese fin de semana austríaco, el piloto de Pilar fue protagonista absoluto. Ganó la carrera sprint, marcó la vuelta más rápida y dominó la clasificación. Incluso en la competencia principal volvió a mostrar un gran rendimiento al conseguir nuevamente la pole position y el récord de vuelta.
Un año más tarde llegó el salto a la Fórmula 3. Con el equipo Van Amersfoort Racing, Colapinto consiguió un tercer puesto en la carrera Sprint y terminó sexto en la prueba principal, sumando otro podio en un circuito que ya comenzaba a transformarse en uno de sus favoritos.
La tendencia se mantuvo en 2023. Ya con mayor experiencia en la categoría, finalizó cuarto en la carrera principal y volvió a mostrarse competitivo en un trazado donde siempre logró encontrar velocidad desde los entrenamientos.
Sin embargo, uno de los recuerdos más importantes llegó en 2024, durante su campaña en Fórmula 2. Tras quedarse sin puntos en la carrera Sprint luego de un trompo en la última vuelta, el argentino protagonizó una brillante recuperación en la prueba principal del domingo.
Partiendo desde la cuarta posición, apostó junto a MP Motorsport por una estrategia diferente al resto de los protagonistas. Mientras gran parte de la parrilla utilizó neumáticos superblandos, Colapinto inició la competencia con compuestos blandos y extendió al máximo su primera detención en boxes.
La estrategia resultó perfecta. Lideró buena parte de la carrera y, cuando ingresó a boxes a pocas vueltas del final, regresó a pista fuera de los puestos de podio. Pero con neumáticos más frescos comenzó una remontada espectacular que lo llevó a superar a varios rivales en los últimos giros para terminar segundo detrás del brasileño Gabriel Bortoleto.
Aquella actuación le permitió conseguir su segundo podio consecutivo en Fórmula 2 y confirmó uno de los mejores momentos de su paso por las categorías promocionales.
Ahora el desafío será diferente. Colapinto afrontará el fin de semana como piloto de Alpine en la Fórmula 1 y llegará a un circuito que conoce en profundidad tras años de experiencia en las categorías promocionales. Después de una actuación sólida en Barcelona, donde volvió a mostrarse competitivo y logró avanzar posiciones durante la carrera, el argentino buscará aprovechar ese conocimiento previo para seguir creciendo en la máxima categoría.
En una categoría donde cada detalle cuenta, pocos escenarios del calendario le resultan tan familiares al argentino como Spielberg. Y si los antecedentes sirven como referencia, Austria puede ser una nueva oportunidad para seguir creciendo dentro de la máxima categoría.